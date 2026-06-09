Laddstoppen går snabbare och snabbare i och med den tekniska utvecklingen, men ett litet misstag vid laddstationen kan göra resan onödigt lång och påverka batterihälsan negativt.
Laddmissen som kan sabba resan
Ständiga framsteg i både laddinfrastruktur och elbilarnas batterisystem resulterar i nästintill dagliga rubriker om laddrekord.
I frontlinjen står främst kinesiska tillverkare. CATL utlovar 100 mils räckvidd och laddning mellan 0–80 procent på knappa fyra minuter.
Och BYD presenterade i våras siffror som indikerar 10–70 procent på omkring fem minuter.
Misstaget som elbilsägare gör
Kritiska ögon skulle kunna ställa frågan om varför batteritillverkarna inte presenterar hur lång tid det tar att ladda från 0 procent hela vägen upp till 100 procent fyllt batteri.
Svaret är det är mest optimalt att ladda bilens batteri till cirka 70–80 procent, vilket långt ifrån alla elbilsägare har koll på.
Siffror från danska energibolaget OK visar att var tredje laddning på deras stationer fortsätter förbi 80-procentgränsen, vilket kan ha stora följder för både längden på laddstoppet och batteriets hälsa.
Kan skada batteriet
Det skulle kunna vara ett nedärvt beteende från när bensin- eller dieselbilen skulle tankas: Så länge plånboken tillät var det full tank som gällde.
Men för elbilar är principen annorlunda.
Elbilens batteristyrsystem är utformat för att optimera både laddning och användning, men batteriet utsätts ändå för större påfrestningar när laddningsnivån närmar sig sina yttergränser, skriver Carla.
När du laddar till 100 procent ökar belastningen på battericellerna samtidigt som värmeutvecklingen ofta blir högre, vilket över tid kan bidra till ökat slitage och en gradvis minskning av batteriets kapacitet.
Genom att i stället hålla den dagliga laddningen kring 80 procent minskar du dessa påfrestningar och hjälper batteriet att behålla sin prestanda under längre tid.
Sparar tid på resan
Ytterligare en anledning till att det oftast är 0–80-siffrorna som batteritillverkarna stoltserar med är att effektiviteten på laddning av de sista 20 procenten ofta är drastiskt sämre.
I vissa elbilar kan det faktiskt ta nästan lika lång tid att ladda de sista 20 procenten som det tog att ladda bilen från 10–80 procent.
”De sista laddningsprocenterna från 80–100 ger förstås lite längre räckvidd för resan, men i de flesta fall tar det oproportionerligt lång tid för elen att laddas. Detta kan därför resultera i längre laddningsstopp – och totalt sett en längre resa”, förklarar Thor Folmann Krarup, chef för e-mobilitet på OK.
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