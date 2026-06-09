Laddmissen som kan sabba resan

Kan skada batteriet

Det skulle kunna vara ett nedärvt beteende från när bensin- eller dieselbilen skulle tankas: Så länge plånboken tillät var det full tank som gällde.

Men för elbilar är principen annorlunda.

Elbilens batteristyrsystem är utformat för att optimera både laddning och användning, men batteriet utsätts ändå för större påfrestningar när laddningsnivån närmar sig sina yttergränser, skriver Carla.

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När du laddar till 100 procent ökar belastningen på battericellerna samtidigt som värmeutvecklingen ofta blir högre, vilket över tid kan bidra till ökat slitage och en gradvis minskning av batteriets kapacitet.

Genom att i stället hålla den dagliga laddningen kring 80 procent minskar du dessa påfrestningar och hjälper batteriet att behålla sin prestanda under längre tid.

Sparar tid på resan

Ytterligare en anledning till att det oftast är 0–80-siffrorna som batteritillverkarna stoltserar med är att effektiviteten på laddning av de sista 20 procenten ofta är drastiskt sämre.

I vissa elbilar kan det faktiskt ta nästan lika lång tid att ladda de sista 20 procenten som det tog att ladda bilen från 10–80 procent.

”De sista laddningsprocenterna från 80–100 ger förstås lite längre räckvidd för resan, men i de flesta fall tar det oproportionerligt lång tid för elen att laddas. Detta kan därför resultera i längre laddningsstopp – och totalt sett en längre resa”, förklarar Thor Folmann Krarup, chef för e-mobilitet på OK.

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