Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag

Det här däcket ska ni passa er för om ni vill köra säkert. (Foto: Bridgestone)
Det här däcket ska ni passa er för om ni vill köra säkert. (Foto: Bridgestone)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Det kan se ut som en bra affär att välja ett billigt däck, men årets stora däcktest avslöjar det skrämmande priset för att spara.

Årets stora vinterdäckstest visar att de bästa däcken blivit ännu bättre. Men i denna imponerande samling av högpresterande däck finns också några skrämmande undantag.

Testets bottennapp visar att vissa däck inte bara är sämre än andra, utan kan utgöra en direkt fara för bilförare.

Ett av de testade däcken beskrivs som så pass dåligt att det “halkar omkring åt vilket håll som helst även på raksträckorna”.

De farliga däcken som bör undvikas

Årets däcktest, utfört av Aftonbladet i norra Finland under krävande vinterförhållanden, avslöjar en skarp kontrast mellan toppen och botten av marknaden.

De testade däcken inkluderade både dubbade och odubbade nordiska däck, samt ett så kallat all season-däck.

Resultaten visar att Radar Dimax Ice, ett odubbat däck, presterade exceptionellt dåligt. Testföraren beskrev det som att ha “uselt grepp på is” och att det “allmänt har dåligt grepp” på snö. Även på torr asfalt var greppet bristfälligt med långa bromssträckor som följd.

Prioritera säkerheten framför priset. För allas skull. (Foto: Canva)
Prioritera säkerheten framför priset. För allas skull. (Foto: Canva)

Det är märkligt att ett så pass osäkert däck säljs av en erkänd kedja som Vianor, skriver Robert Collin.

Ännu mer alarmerande är resultaten för Bridgestone Turanza AllSeason 6. Detta däck, marknadsfört för att fungera året om, visade sig vara en direkt fara på vinterväglag.

Testförarna beskrev dess prestanda på is som “uselt grepp” där bilen “halkar omkring på alla fyra åt vilket håll som helst även på raksträckorna”. På snö var det sämst i testet.

Trots att det var ett av de bästa på barmark var det ändå inte i närheten av prestandan hos ett riktigt sommardäck, vilket gör dess syfte tvivelaktigt.

“En isfläck kan sluta illa”

Det är tydligt att vissa däck inte hör hemma på vintervägarna. Collin, som genomfört testet för Aftonbladet, understryker vikten av att välja rätt däck för svenska förhållanden. Han jämför de farligaste däcken med att “gå från grepp till sladd och fortfarande ha full kontroll” och därefter “en isfläck i ett skuggigt parti eller på en bro som kan sluta illa”.

Testet, som genomfördes i norra Finland, visar att även om många däck blivit mycket bättre, finns det fortfarande allvarliga brister hos vissa tillverkare. De ledande däckmärkena investerar stort i test och utveckling, vilket också märks i resultatet.

Samtidigt försöker nya, mindre kända aktörer, ta sig in på marknaden, och resultatet blir ibland farligt dåliga produkter, som Radar Dimax Ice. Enligt Aftonbladet är det av yttersta vikt att konsumenter är medvetna om dessa skillnader för att undvika olyckor på våra vintervägar.

EU:s nya krav kan stoppa försäljningen av tusentals däck

Euro 7-förordningen är på väg för att reglera partikelutsläpp från däck. Det är ett ambitiöst mål som branschen stöder fullt ut. Men frågan om hur
Vilket är viktigast – pris eller säkerhet?

Att spara pengar genom att välja billigare däck kan bli en kostsam affär i slutändan. Ett däck som kostar 1 040 kronor, som Radar Dimax Ice, kan inte jämföras med ett dubbat däck från Nokian för 2 040 kronor när det kommer till säkerhet.

Även om All Season-däcken kan verka ekonomiska, är de inte säkra. De kan i värsta fall leda till en olycka och dyra reparationskostnader, för att inte tala om risken för personskador.

Däck som Bridgestone Turanza AllSeason 6 kan kosta från 1 205 kronor per däck och verkar som ett prisvärt alternativ för den som vill slippa däckbyte. Denna prisskillnad bleknar dock snabbt i ljuset av den allvarliga risk man tar när man kör med dem på vinterväglag.

Resultaten från testet visar tydligt att det inte finns några genvägar när det kommer till säkerhet på vägen.

Dubbade däck

VarumärkeModellBetyg (av 10)Pris (i svenska kronor)
NokianHakkapeliitta 108,22 040
MichelinX-Ice North 48,12 156
ContinentalIceContact 37,92 058
BridgestoneBlizzak Spike 37,71 805
GoodyearUltraGrip Arctic 27,71 631
PirelliIce Zero 27,51 631
KumhoWinterCraft Ice Wi327,31 427

Odubbade däck

VarumärkeModellBetyg (av 10)Pris (i svenska kronor)
ContinentalVikingContact 87,91 995
Nokian TyresHakkapeliitta R57,61 545
GoodyearUltraGrip Ice 37,21 635
FalkenWinterpeak F-Snow 16,71 648
HankookWinter i*Cept IZ36,41 480
MichelinX-Ice Snow6,31 727
RadarDimax Ice5,31 040
All season-däck

VarumärkeModellBetyg (av 10)Pris (i svenska kronor)
BridgestoneTuranza AllSeason 64,31 205

Det här är bästa däcket i vinter

Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga

DäckListaTest
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

