Köp inte detta däck: Livsfarligt i vinterväglag

Årets stora vinterdäckstest visar att de bästa däcken blivit ännu bättre. Men i denna imponerande samling av högpresterande däck finns också några skrämmande undantag.

Testets bottennapp visar att vissa däck inte bara är sämre än andra, utan kan utgöra en direkt fara för bilförare.

Ett av de testade däcken beskrivs som så pass dåligt att det “halkar omkring åt vilket håll som helst även på raksträckorna”.

De farliga däcken som bör undvikas

Årets däcktest, utfört av Aftonbladet i norra Finland under krävande vinterförhållanden, avslöjar en skarp kontrast mellan toppen och botten av marknaden.

De testade däcken inkluderade både dubbade och odubbade nordiska däck, samt ett så kallat all season-däck.

Resultaten visar att Radar Dimax Ice, ett odubbat däck, presterade exceptionellt dåligt. Testföraren beskrev det som att ha “uselt grepp på is” och att det “allmänt har dåligt grepp” på snö. Även på torr asfalt var greppet bristfälligt med långa bromssträckor som följd.

Prioritera säkerheten framför priset. För allas skull. (Foto: Canva)

Det är märkligt att ett så pass osäkert däck säljs av en erkänd kedja som Vianor, skriver Robert Collin.

Ännu mer alarmerande är resultaten för Bridgestone Turanza AllSeason 6. Detta däck, marknadsfört för att fungera året om, visade sig vara en direkt fara på vinterväglag.

Testförarna beskrev dess prestanda på is som “uselt grepp” där bilen “halkar omkring på alla fyra åt vilket håll som helst även på raksträckorna”. På snö var det sämst i testet.

Trots att det var ett av de bästa på barmark var det ändå inte i närheten av prestandan hos ett riktigt sommardäck, vilket gör dess syfte tvivelaktigt.