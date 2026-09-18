Rekord: Världens längsta, bredaste och smalaste bilar

Men för vissa människor är bilen mer än så. Bilen (eller bilarna, plural är nog vanligast i sammanhanget) är en hobby, ett kreativt utlopp, ja en livsstil helt enkelt.

Och för den som vill ha mer ut ur sin bil än pålitlig pendling räcker det inte med de vanliga produktionsmodellernas själlösa uppsyn. En bilentusiast vill sticka ut, hen vill att andra ska vrida på huvudet när man rullar förbi – entusiasten vill synas.

Klar lack, dyra fälgar och öronbedövande ljudbild är en strategi som många använder. Mer unikt är de som lever efter devisen ”Större är bättre”. Här kikar vi på två vanliga produktionsbilar som byggts om för att bli längst respektive bredast i världen – och självklart tar vi en titt på deras motsatser också.

Världen längsta bil: Putting green och helikopterplatta

Bild: Guinness rekordbok

Jay Ohrberg började med en Cadillac Eldorado – en bil som med sina 5,7 meter redan får anses vara i längsta laget. Men för Ohrberg räckte det inte. 1986 byggde han ihop två Eldorado till limousinen The American Dream, som då mätte 18,28 meter. Senare växte den till hela 30,54 meter och blev världens längsta bil.

Efter år av förfall blev The American Dream restaurerad för en bit över motsvarande 2 miljoner kronor under början av 2020-talet, och nu är den, enligt Guiness rekordbok, med sina dubbla V8 piggare än någonsin.

Den enorma längden innebär plats för en herrans massa aktivitet: Ombord finns bland annat en swimmingpool med hopptorn, jacuzzi, vatten­säng, badkar och en liten putting green. På taket sitter dessutom ett fungerande helikopterplatta. Bilen kan ta omkring 75 passagerare.