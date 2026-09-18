Ibland duger bilen inte som den är – här kikar vi på hemmabyggen som resulterat i världens längsta, bredaste respektive smalast bil. Samt även produktionsmodellen som anses vara minst i världen.
Rekord: Världens längsta, bredaste och smalaste bilar
För en övervägande majoritet är bilen ett sätt att ta sig från A-B. Den ska vara pålitlig och bekväm – är den hel och ren, ja då ses det som plus i kanten.
Men för vissa människor är bilen mer än så. Bilen (eller bilarna, plural är nog vanligast i sammanhanget) är en hobby, ett kreativt utlopp, ja en livsstil helt enkelt.
Och för den som vill ha mer ut ur sin bil än pålitlig pendling räcker det inte med de vanliga produktionsmodellernas själlösa uppsyn. En bilentusiast vill sticka ut, hen vill att andra ska vrida på huvudet när man rullar förbi – entusiasten vill synas.
Klar lack, dyra fälgar och öronbedövande ljudbild är en strategi som många använder. Mer unikt är de som lever efter devisen ”Större är bättre”. Här kikar vi på två vanliga produktionsbilar som byggts om för att bli längst respektive bredast i världen – och självklart tar vi en titt på deras motsatser också.
Världen längsta bil: Putting green och helikopterplatta
Jay Ohrberg började med en Cadillac Eldorado – en bil som med sina 5,7 meter redan får anses vara i längsta laget. Men för Ohrberg räckte det inte. 1986 byggde han ihop två Eldorado till limousinen The American Dream, som då mätte 18,28 meter. Senare växte den till hela 30,54 meter och blev världens längsta bil.
Efter år av förfall blev The American Dream restaurerad för en bit över motsvarande 2 miljoner kronor under början av 2020-talet, och nu är den, enligt Guiness rekordbok, med sina dubbla V8 piggare än någonsin.
Den enorma längden innebär plats för en herrans massa aktivitet: Ombord finns bland annat en swimmingpool med hopptorn, jacuzzi, vattensäng, badkar och en liten putting green. På taket sitter dessutom ett fungerande helikopterplatta. Bilen kan ta omkring 75 passagerare.
Världens bredaste bil: Plats för tio i en VW
Den med stor familj, eller många vänner, som inte mäktar med att parkera världens längsta bil kan istället fästa ögonen mot världens bredaste bil.
Volkswagen Lamando L är en kinesisk sedanmodell som knappast är känd för sina extrema proportioner. Men ett modifierat exemplar har fått en rejäl breddning. Projektet, som kallas Lamando 5XL, började med att bilen helt enkelt kapades på längden. Sedan adderades stora mängder plåt, tills bilen blivit nästan tre meter bred inklusive backspeglarna.
Projektet krävde nya front- och bakdelar, medan sidoprofilen lämnades relativt orörd, enligt Motor1. På insidan har man byggt om och lagt till fler säten och skärmar. Bagageutrymmet beskrivs som enormt, men bakluckan är så tung att fyra personer behövs för att öppna den.
Under huven lämnade man kvar den turbomatade 1,4-litersmotor som satt i originalet, vilket troligtvis innebär att bilen inte kan väntas slå några hastighetsrekord.
Världens smalaste bil: 50 cm bred
Tycker du att Fiat Panda, på sina knappa 1,5 meter är för bred? Du är inte ensam.
När en 1993 års Panda hamnade på familjens bilskrot fick Andrea Marazzi idén att göra den till världens smalaste körbara bil.
Han kallade projektet Panda per Uno och kapade helt enkelt bilen på mitten. Därefter skars karossen ned och de två halvorna svetsades ihop igen. Resultatet är en bil som bara är 50,2 centimeter bred – trots det fungerar både styrning, belysning och blinkers. Den lilla motorn fick dock inte plats, utan en mindre elmotor fick petas ned under huven. Nu toppar bilen 15 km/h.
Enligt Guiness rekordbok består fortfarande 90 procent av bilen av delar från original-Pandan.
Världens minsta bil: Väger 59 kg
Minst ut bland bilarna anses Peel P50 vara – då helt i originalutförande. Den byggdes på Isle of Man från 1962 och är bara 1,37 meter lång, 99 centimeter bred och väger 59 kilo. Tanken var en enkel stadsbil för en person, och reklamen beskrev den som tillräcklig för ”en vuxen och en shoppingpåse”.
Den trehjuliga småbilen har bara en dörr, en vindrutetorkare och en strålkastare. Den ursprungliga versionen hade ingen backväxel. Behövde man vända bilen fick man helt enkelt kliva ur, ta tag i handtaget där bak och dra eller lyfta runt den.
Motorn är en 49-kubiksmotor på drygt fyra hästkrafter, vilket räckte till omkring 61 km/h. Bara runt 50 exemplar byggdes under 1960-talet, men P50 började åter tillverkas i modern form från 2010 och byggs fortfarande i små serier, numera även som elbil.
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