Kinesiska BYD jagar fabriker i Europa. Elbilsjätten vill på sikt ha tre monteringsanläggningar och ett batteriverk på kontinenten – och tittar på att köpa upp redan befintliga fabriker.
Kinesiska BYD storsatsar i Europa – letar efter fabriker
Det kinesiska elbilsbolaget BYD storsatsar och vill på längre sikt ha tre monteringsfabriker och en batterifabrik i Europa.
”Detta är inte något som ska ske redan i morgon bitti, men det står klart att vi behöver detta för att nå våra volymmål och samtidigt uppfylla EU:s regler”, säger BYD:s rådgivare i Europa, Alfredo Altavilla, enligt Bloomberg.
BYD har redan produktion i Ungern, och ytterligare europeiska etableringar diskuteras. Spanien och Frankrike nämns som möjliga länder för nya anläggningar.
Kontroverser kring första fabriken
Fabriken i Ungern är kontroversiell efter rapporter om att kinesiska migranter utnyttjats som arbetskraft med sjudagarsveckor och skuldslaveri, rapporterar The Guardian.
Affären med den ungerska staten utreds också för korruption av den nya regeringen då den tidigare utrikesministern Péter Szijjártó anslutit till bolaget efter Viktor Orbán och Fidesz valförlust.
BYD förnekar anklagelserna och hävdar att de alltid följt lokala lagar.
Bolaget uppges särskilt vara intresserat av att köpa befintliga industrianläggningar och bygga om dem för elbilsproduktion. Spanien och Frankrike nämns som prioriterade länder för nya anläggningar.
”Vi måste hitta något att köpa nu och restaurera det med relativt lite pengar … snabbt”, säger Altavilla.
Europeiska tullar och nya regler
EU har infört tullar på kinesiska elbilar på 17 procent, och unionens föreslagna regler om ”Made in Europe” väntas öka trycket ytterligare.
Om man förenklat räknar baklänges från ett svenskt konsumentpris på 589 900 kronor och antar att hela tullkostnaden försvinner när produktionen flyttas till Europa, skulle tullkomponenten motsvara omkring 85 000 kronor före svensk moms. Med 25 procents moms blir effekten drygt 106 000 kronor på konsumentpriset.
”Besöker ständigt fabriker”
BYD för samtal med europeiska konkurrenter och regeringar om att eventuellt ta över underutnyttjade fabriker i bland annat Frankrike, Spanien och Italien.
”Jag besöker ständigt fabriker runt om i Europa”, säger BYD:s rådgivare i Europa, Alfredo Altavilla till Reuters och tillade att han efter evenemanget skulle ta ett sent flyg ”till England för att titta på ännu en”.
”Vi har ett mycket stort team som fortsätter att genomföra förstudier för alla anläggningar vi överväger.”
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