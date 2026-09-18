BYD har redan produktion i Ungern, och ytterligare europeiska etableringar diskuteras. Spanien och Frankrike nämns som möjliga länder för nya anläggningar.

Kontroverser kring första fabriken

Fabriken i Ungern är kontroversiell efter rapporter om att kinesiska migranter utnyttjats som arbetskraft med sjudagarsveckor och skuldslaveri, rapporterar The Guardian.

Affären med den ungerska staten utreds också för korruption av den nya regeringen då den tidigare utrikesministern Péter Szijjártó anslutit till bolaget efter Viktor Orbán och Fidesz valförlust.

BYD förnekar anklagelserna och hävdar att de alltid följt lokala lagar.

Bolaget uppges särskilt vara intresserat av att köpa befintliga industrianläggningar och bygga om dem för elbilsproduktion. Spanien och Frankrike nämns som prioriterade länder för nya anläggningar.

”Vi måste hitta något att köpa nu och restaurera det med relativt lite pengar … snabbt”, säger Altavilla.