Renault 4 uppdateras – får nytt panoramatak och bättre teknik

Den nya versionen heter Plein Sud och kan beställas i kombination med utrustningsnivån Techno från 36 300 euro, motsvarande cirka 420 000 kronor.

Med Iconic startar priset på 38 300 euro, omkring 445 000 kronor. Kopplingen blir tydlig i ljuset av Renaults övergripande strategi.

Samtidigt som modellen uppdateras driver koncernens ledning en tydlig linje bort från traditionella laddhybrider, som kritiseras för att ofta köras på bensin i praktiken.

Fälltak med tydlig profil

Det nya taket mäter 92 gånger 80 centimeter och öppnas elektriskt. Föraren kan styra det via nyckeln, en knapp i innertaket eller med röststyrning.

Det är ingen slump att Renault väljer just den här lösningen.

Renault 4 bygger mycket av sin attraktionskraft på känsla och karaktär snarare än ren prestanda. Ett öppningsbart tygtak stärker den bilden och gör modellen mer livsstilsorienterad.

För köpare som söker en elbil med mer personlighet än många anonyma konkurrenter kan det bli ett relevant argument.

Renault 4 E Tech med nya Plein Sud taket i stadsmiljö. (Foto: Renault Press)