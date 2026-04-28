Elbilen får klassisk frihetskänsla när Renault vässar modellen med nytt faltak och smartare förarstöd.
Renault 4 uppdateras – får nytt panoramatak och bättre teknik
Renault fortsätter att bygga sin elbilssatsning på nostalgi, design och praktisk vardagsnytta.
Nu får Renault 4 E Tech ett nytt tillval som passar modellens retroinspirerade profil ovanligt väl: ett elektriskt tygfälltak.
Den nya versionen heter Plein Sud och kan beställas i kombination med utrustningsnivån Techno från 36 300 euro, motsvarande cirka 420 000 kronor.
Med Iconic startar priset på 38 300 euro, omkring 445 000 kronor. Kopplingen blir tydlig i ljuset av Renaults övergripande strategi.
Samtidigt som modellen uppdateras driver koncernens ledning en tydlig linje bort från traditionella laddhybrider, som kritiseras för att ofta köras på bensin i praktiken.
Fälltak med tydlig profil
Det nya taket mäter 92 gånger 80 centimeter och öppnas elektriskt. Föraren kan styra det via nyckeln, en knapp i innertaket eller med röststyrning.
Det är ingen slump att Renault väljer just den här lösningen.
Renault 4 bygger mycket av sin attraktionskraft på känsla och karaktär snarare än ren prestanda. Ett öppningsbart tygtak stärker den bilden och gör modellen mer livsstilsorienterad.
För köpare som söker en elbil med mer personlighet än många anonyma konkurrenter kan det bli ett relevant argument.
Tekniken får också lyft
Uppdateringen handlar inte bara om taket. I samband med lanseringen får Renault 4 även förbättrad teknik.
Bland nyheterna finns modifierad batterivärmning, bättre förarövervakning, utökat nödbromssystem och en optimerad Eco Driving assistent.
Det senare systemet arbetar förutseende med hjälp av kartdata. Det är viktigt, eftersom elbilsmarknaden snabbt mognar. Räckvidd, laddning och komfort räcker inte längre som försäljningsargument.
Köpare förväntar sig mer avancerad mjukvara, bättre säkerhet och en bil som hjälper till att sänka förbrukningen i vardagen.
Renault jagar rätt känsla
Renault 4 E Tech positioneras inte som en lyxelbil, men modellen rör sig tydligt mot ett mer emotionellt segment.
Fälltaket ger bilen en mer exklusiv känsla utan att förändra grundkonceptet. För Renault blir det ett sätt att särskilja sig i en hårt pressad elbilsmarknad där pris, teknik och design allt oftare avgör köpet.
Källa: Renault Press, “Jetzt mit Faltdach”
