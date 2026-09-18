Först i världen (efter 30 försök): Självseglande båt över Atlanten

Självkörande båtar däremot, bryter mediebruset väldigt mycket mer sällan. En förklaring kan såklart vara att tekniken inte är lika ny och spännande på sjön. Autopilot och båtar är nämligen ett radarpar som samexisterat i ungefär ett sekel – i början handlade det om mekaniska gyroskåp som höll skutan på rätt kurs, numera står avancerade datorer och sensorer för fiolerna.

Generellt sett har det alltid behövts mänskligt öga (och ansvarstagande) också på båtar som styr på egen hand, men nu verkar det som att tekniken börjar närma sig självständighet.

För första gången någonsin har nämligen ett litet segelfartyg navigerat helt utan mänsklig inblandning hela vägen över Atlanten, skriver Interesting engineering.

5700 km utan mänsklig kontakt

Skutan, en fyra fot lång segeljolle, kastade loss från hamnen på Gran Canaria den sjunde maj och trotsade stormar såväl som vindlösa passager för att till sist nå sitt mål i Sydamerika. 127 dagar tog seglatsen till Barbados – och nu är C-Star PC13 först i världen med att ha korsat Atlantens 5 721 km helt autonomt.

30:e gången gillt

Själva uppdraget – att köra en autonom båt över Atlanten – är en slags utmaning bland teknikbolag. Microtransat Challenge, som utmaningen kallas, har försökts vid ett trettiotal tillfällen sedan tidigare. För C-Star PC13 var det tredje gången man tog sig an uppgiften, och just den här gången lyckades man passera rakt igenom en tropisk storm vid namn Dolly.

Stundvis ska vågorna ha nått höjder på tio meter, men tack vare det smarta navigationssystemet tog båten sig genom svårigheterna på rätt köl.

Kan bli framtidens väderstationer, eller havsspioner

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Nu vill Oshen, som företaget bakom vinnarbåten heter, skala upp tekniken från enskilda båtar till större autonoma flottor. Företaget uppger att C-Star-modellen redan används i Karibien för att övervaka orkaner och planerar en större flotta för klimatövervakning i Nordatlanten.

På sikt skulle tekniken kunna fungera som ett slags nätverk av flytande väderstationer som samlar in data kontinuerligt utan att ett bemannat fartyg behöver ligga ute till havs.

Samma autonoma båtar kan också användas för andra former av övervakning. Oshen har uppgett att framtida C-Star-farkoster kan utrustas med hydrofoner för att lyssna efter aktivitet under vattenytan. De skulle även kunna användas för att upptäcka illegalt fiske eller fartyg som försöker undvika att sända ut sin position.