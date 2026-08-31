Kunderna beställer BMW:s nya elbil i tiotusental utan att ha sett den

Säljarna visar bara bilder

Säljkåren tvingas därför sälja bilen med broschyrer och digitala bilder som enda verktyg.

”Vi säljer inte bilar alls, vi säljer egentligen bara bilder”, säger en BMW-säljare som den kinesiska tekniksajten 36Kr, som först rapporterade om ordersiffrorna, kallar Zhou.

Den kinesiska versionen av iX3 byggs lokalt i Shenyang med förlängd hjulbas och skiljer sig rejält från Europamodellen. Toppversionen anges klara över 900 kilometer enligt den kinesiska CLTC-normen, och bilen får självkörningsteknik från kinesiska Momenta samt röstassistenter byggda på Alibabas AI-modeller och DeepSeek. Priserna ligger på 269 900 till 339 900 yuan, motsvarande cirka 40 000 till 50 000 dollar.

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BMW betalar kunderna för att vänta

De första kundbilarna levereras i november, men volymleveranserna dröjer till 2027. Det är en riskabel väntetid på en marknad där inhemska konkurrenter som Xiaomi och Nio ofta levererar redan på lanseringsdagen.

För att kunderna inte ska tröttna har BMW enligt uppgifter infört ett väntesystem. Varje kund får 100 medlemspoäng per dag från beställningsdatumet fram till leverans.

Den som väntar till slutet av januari 2027 hinner samla runt 16 000 poäng, värda cirka 4 000 yuan eller 600 dollar. BMW betalar sina kunder för att de väntar på bilen.

Globalt närmar sig iX3 nu 100 000 order. Fabriken i ungerska Debrecen lade till ett andra skift redan i februari, och 50 000 bilar har byggts sedan produktionsstarten.

Mötet med Volvo EX60 väntar

Nästa prövning kommer på hemmaplan i Europa. Brittiska Autocar har ställt iX3 mot Volvo EX60 och Mercedes GLC i vad tidningen kallar årets största jämförelsetest, ett möte mellan de tre viktigaste eldrivna mellanklassuvarna just nu.

För Volvo har vägen dit varit krokigare. Volvos nya elbil försenas i toppversionen efter Northvolts kollaps, medan BMW alltså kämpar med det omvända problemet. Efterfrågan är större än vad fabrikerna hinner leverera.