Ny studie visar att elbilen bara ger 41 procent lägre utsläpp

Så räknar EU och så räknar forskarna

Kärnan i kritiken handlar om vad EU mäter. Dagens regelverk räknar koldioxid vid avgasröret, ingenting annat. En elbil får därmed nollutsläpp på papperet oavsett hur batteriet tillverkats eller vilken el som laddas i den.

TUM-forskarna avfärdar den metoden som vetenskapligt ohållbar. De vill i stället se en livscykelanalys som räknar in råvaruutvinning, produktion av stål, aluminium och battericeller, elmixen under drift och slutligen återvinning.

Med den räknemetoden krymper elbilens klimatvinst från 100 procent på papperet till 41 i genomsnitt.

78 procent bensin och diesel om fyra år

Forskarna varnar också för en tidsfälla. Om fyra år väntas fortfarande 78 procent av fordonsflottan ha förbränningsmotor.

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Ett regelverk som bara styr nybilsförsäljningen når därmed inte den befintliga flottan, vilket enligt studien gör att EU missar sina egna klimatmål med bred marginal.

Siffran krockar med tidigare forskning

Resultatet ligger klart under vad andra livscykelstudier visat. Den amerikanska forskningsorganisationen ICCT har räknat fram att europeiska elbilar släpper ut 66 till 69 procent mindre än bensinbilar sett över hela livslängden, även med kolkraft i elmixen.

Forskare vid University of Michigan kom förra året fram till att elbilar har lägsta utsläppen under livscykeln, med 75 procent lägre utsläpp än bensindrivna pickuper.

Skillnaden ligger sannolikt i urvalet. TUM-siffran är ett genomsnitt av 47 scenarier, och hur stort spannet är mellan bästa och sämsta fall har universitetet ännu inte redovisat.

ICCT räknar på ett typiskt fordon i EU:s elmix. Vad som gäller för en svensk bilist med nära utsläppsfri el i uttaget säger den tyska studien inget om ännu.

Glappet har varit känt sedan 2023

Att avgasröret inte berättar hela sanningen är inte nytt. Redan dagen efter att parlamentet klubbade 2035-förbudet stod det klart att tillverkningsfasen inte räknas alls i EU:s modell.

Det nya är att ett av Europas tyngsta tekniska universitet nu sätter en siffra på glappet, veckor före en avgörande omröstning.

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Tyskland kräver att förbudet 2035 rivs upp

Politiskt kunde tajmingen knappast vara bättre för bilindustrin. Bayerns delstatschef Markus Söder kallar TUM Europas bästa universitet och kräver ”ett riktigt slut på EU:s förbränningsstopp”.

Han vill också pausa flottgränsvärdena, straffavgifterna för personbilar och lastbilar och de fasta elbilskvoterna.

Bilbranschorganisationen VDA:s ordförande säger att varje teknik kan bidra till klimatvänlig trafik, och CDU-parlamentarikern Jens Gieseke kallar beslutet att räkna elbilar som nollutsläppsfordon ”en ideologisk villoväg”

Kommissionen har redan öppnat dörren

Tyskland har redan flyttat positionerna. Förbundskansler Friedrich Merz har lovat att göra allt för att 2035-förbudet ska falla, och EU-kommissionen har föreslagit att kravet sänks från 100 till 90 procents utsläppsminskning.

Resterande tio procent skulle kompenseras med e-bränslen, biodiesel och koldioxidsnålt stål, vilket i praktiken öppnar för laddhybrider och räckviddsförlängare efter 2035.

Sverige, Frankrike och Danmark har hittills motsatt sig ytterligare uppmjukning. Med TUM-studien i handen får Berlin och Rom ett vetenskapligt argument som blir svårt att vifta bort i november.

Vad det betyder för bilköparen

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För den som funderar på elbil ändrar studien ingenting i det korta perspektivet. Även TUM:s genomsnitt visar att elbilen släpper ut klart mindre än förbränningsbilen, och med svensk el i uttaget talar det mesta för att utfallet blir bättre än det europeiska snittet.

Men studien flyttar debatten från om elbilen är bättre till hur mycket bättre, och den frågan avgör vilka bilar som får säljas om nio år.