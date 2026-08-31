De kallar sig Europas största inom textilförädling åt bilindustrin. Nu ansöker bolaget om konkurs för fjärde gången på tio år, trots att personalstyrkan mer än halverats. Energikostnaderna pekas ut som en av dödsstötarna.
Räddad tre gånger. Ännu en leverantör till bilindustrin i konkurs
Tre gånger har Lindenfarb Textilveredlung räddats. Fjärde gången ser ut att bli den svåraste.
Den 25 augusti beslutade tingsrätten i Aalen om ett preliminärt konkursförfarande för bolaget, rapporterar Schwäbische Zeitung. Kassan är tömd av vikande orderingång och kraftigt ökade kostnader, framför allt för energi, enligt konkursförvaltaren Pluta.
Lindenfarb, grundat 1952 i Aalen-Unterkochen i Baden-Württemberg, beskriver sig som Europas största tjänsteleverantör inom textilförädling. Bolaget färgar och belägger tekniska textilier åt bilindustrin, flyget, medicinteknik och byggsektorn.
Halverad personalstyrka räckte inte
Det är samma bolag som gick i konkurs 2016, igen 2019 och en tredje gång under pandemin, när biltillverkarna stängde sina fabriker och orderna försvann över en natt.
Vid ett av de tidigare fallen var förtroendet så förbrukat att den tyska arbetsförmedlingen vägrade betala ut lönegaranti, med motiveringen att det var andra konkursen på kort tid.
Före pandemirekonstruktionen hade Lindenfarb runt 240 anställda. I dag är de 110. Personalstyrkan har alltså mer än halverats, och ändå bär inte kalkylen när tysk energiintensiv industri betalar bland Europas högsta elpriser.
Den här gången är lönerna säkrade i tre månader via den statliga lönegarantin. Driften fortsätter utan inskränkningar medan en investerarprocess förbereds.
”Vårt mål är att stabilisera verksamheten och pröva de framtidsalternativ som finns”, säger advokaten Ilkin Bananyarli på Pluta, utsedd till preliminär konkursförvaltare.
Bilkrisen äter sig nedåt i kedjan – mängder av konkurser
Lindenfarbs fjärde konkurs är ingen isolerad händelse. Det är den tyska bilindustrins kris i miniatyr, där fler stålbad väntas i leverantörsledet enligt branschbedömare.
Även giganterna viker sig. Bosch, världens största bilunderleverantör, stryker 13 000 jobb, pressat av Kina och USA.
Skillnaden är att Bosch har marginaler att tära på. Det har inte en medelstor textilförädlare i tredje ledet. När biltillverkarna drar ner volymerna försvinner orderna där först.
Tysk rekordvåg av nedläggningar
Siffrorna bakom enskilda konkurser som Lindenfarbs är dystra. Omkring 188 000 tyska företag lade ner verksamheten under 2025, en ökning med 10 procent och den högsta nivån på nära 20 år, enligt Destatis.
I april 2026 registrerades 2 276 företagskonkurser, en ökning med 7,1 procent på ett år.
Energipriser, höga arbetskostnader och svag efterfrågan anges som huvudorsaker. Samma krafter har fått bedömare att varna för att biljättarna faller som dominobrickor i Europas största ekonomi, tillika Sveriges viktigaste handelspartner.
För de 110 anställda i Aalen hänger allt nu på om det finns en köpare som tror på en fjärde räddning, av ett bolag som redan förbrukat tre.