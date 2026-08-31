Räddad tre gånger. Ännu en leverantör till bilindustrin i konkurs

Lindenfarb, grundat 1952 i Aalen-Unterkochen i Baden-Württemberg, beskriver sig som Europas största tjänsteleverantör inom textilförädling. Bolaget färgar och belägger tekniska textilier åt bilindustrin, flyget, medicinteknik och byggsektorn.

Halverad personalstyrka räckte inte

Det är samma bolag som gick i konkurs 2016, igen 2019 och en tredje gång under pandemin, när biltillverkarna stängde sina fabriker och orderna försvann över en natt.

Vid ett av de tidigare fallen var förtroendet så förbrukat att den tyska arbetsförmedlingen vägrade betala ut lönegaranti, med motiveringen att det var andra konkursen på kort tid.

Före pandemirekonstruktionen hade Lindenfarb runt 240 anställda. I dag är de 110. Personalstyrkan har alltså mer än halverats, och ändå bär inte kalkylen när tysk energiintensiv industri betalar bland Europas högsta elpriser.

Den här gången är lönerna säkrade i tre månader via den statliga lönegarantin. Driften fortsätter utan inskränkningar medan en investerarprocess förbereds.

”Vårt mål är att stabilisera verksamheten och pröva de framtidsalternativ som finns”, säger advokaten Ilkin Bananyarli på Pluta, utsedd till preliminär konkursförvaltare.