Varningen: Räntesmäll kan drabba leasingavtal

Sedan förra året har privatleasing blivit hett igen och trenden håller i sig. Ny statistik visar på en ökning med drygt 30 procent första halvåret jämfört med samma period 2025.

Att bland annat slippa kontantinsats och oro för eventuell värdeminskning har angetts som skäl till att välja leasing framför bilköp. Historiskt har det dock visat sig finnas detaljer i privatleasingavtalen som kan bli kostsamma. Flertalet av bilföretagen baserar avtalen på rörlig och inte fast ränta. Det är den delen som nu kan påverkas om, eller när, Riksbanken höjer styrräntan.

Högst oklart

Hur stor den räntekänsliga andelen är varierar dock och kan vara svårt att överblicka, påpekar Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert hos Riksförbundet M Sverige.

Det är inte alls säkert att det är 100 procent av avgiften. Belåningen är ju en del av avgiften och där ingår vanligtvis ett så kallat serviceavtal och det har ingen räntekomponent, säger han.

Om Riksbanken höjer styrräntan med exempelvis 0,25 procentenheter förändras inte kostnaden utifrån hela summan, till exempel 3 000 kronor i månaden, som du betalar i leasingavgift.

Problemet är att avtalen inte är så tydliga. Det är ofta höljt i dunkel där man inte har en aning om hur månadsavgiften påverkas, säger Carl-Erik Stjernvall.

I samband med att räntorna steg kraftigt senast hamnade bland annat norska banken DNB i blåsväder. I en dom slog Patent- och marknadsdomstolen fast att 50 000 konsumenter som bland annat privatleasat hade betalat för mycket. Detta eftersom banken använde ett prisjusteringsvillkor som domstolen konstaterade var oskäligt. I april i år kom dock beskedet att Allmänna reklamationsnämnden (ARN) valde att inte pröva tvisten.

Låga räntenivåer

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Kunder bör alltså vara beredda på att kostnaderna kan stiga vid räntehöjningar. Det bästa tipset är att läsa avtalsvillkoren mycket noggrant, uppmanar Margareta Lindberg, utredare vid Konsumentverket.

Carl-Erik Stjernvall påpekar samtidigt att situationen är något annorlunda nu än vid förra ränteuppgången då man i stället kom från väldigt låga räntenivåer.

Ökar räntan med 0,25 procentenheter från 0,25 procent så är det en 100-procentig ökning, men det är ju en skillnad om du går från dagens 1,75 procent till 2 procent, säger han.