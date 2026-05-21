Polestar bryter upp från svensk fabrik – mitt i krisen

Här utvecklades och byggdes Saab under decennier innan konkursen blev definitiv 2011. Sedan dess har flera försök gjorts att blåsa nytt liv i verksamheten men utan större framgång.

Nu står det klart att även Polestar lämnar området.

Enligt bolaget är beslutet kopplat till en ny strategi och verksamheten i Trollhättan ska avvecklas vid slutet av 2026.

Delar av lokalerna väntas istället bli lagerbyggnader när biltillverkaren försvinner från platsen.

Samtidigt kommer beskedet i ett läge där Polestar fortfarande kämpar med stora ekonomiska utmaningar.

I första kvartalet i år gjorde bolaget en förlust på nära 2,2 miljarder kronor samtidigt som prispressen på elbilsmarknaden fortsätter att tynga marginalerna och öka pressen på hela verksamheten.

Pressen ökar på Polestar

Tidpunkten är svår att bortse från.

Polestar befinner sig i en period där konkurrensen på elbilsmarknaden hårdnar snabbt samtidigt som lönsamheten fortfarande är ett problem för många tillverkare.

Märket har under de senaste åren pressats av svagare efterfrågan, priskrig och ett betydligt tuffare marknadsläge i både Europa och Kina.

Samtidigt försöker bolaget ställa om verksamheten och kapa kostnader.

Att lämna Trollhättan handlar därför inte bara om lokaler.

Det blir också ännu ett tecken på hur hårt pressad elbilsindustrin är just nu där flera tillverkare tvingas prioritera effektiviseringar framför expansion.