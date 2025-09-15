Kampen om bilmarknaden hårdnar. I München visar de tyska biljättarna sina vapen mot Kinas framfart. Det är en strid om makten.
Tyska biljättarnas attack – rasar mot Kinas herravälde
Under den senaste bilsalongen i München visade de europeiska biltillverkarna upp en offensiv för att bemöta den växande konkurrensen från kinesiska märken, skriver Reuters.
De europeiska jättarna, däribland Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW, presenterade flera nya elbilar och konceptfordon, med ett tydligt fokus på att behålla och stärka sin position på hemmamarknaden.
De tyska giganterna mobiliserar för att försvara sitt imperium
Den globala bilindustrin genomgår en stor förändring, där europeiska tillverkare kämpar för att hålla jämna steg med de kinesiska rivalerna. Enligt en rapport från JATO Dynamics i juli har kinesiska bilföretag nästan dubblerat sin marknadsandel i Europa under det senaste året.
Denna utveckling har satt press på traditionella europeiska varumärken som nu lanserar nya modeller för att möta utmaningen.
Enligt en expert från konsultföretaget Gartner (via Reuters) är den nuvarande situationen att betrakta som en “kamp mellan Europa och Kina”.
På bilmässan i München visade Volkswagen upp sin ID.Polo och ID.Cross, som är mindre och mer prisvärda elbilar.
Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid
Ola Källenius, vd för tyska biljätten Mercedes-Benz, har en nyckelroll när det kommer till att rida ut krisen för landets bilindustri. Misslyckas han får
Deras vd, Oliver Blume, betonade att företaget är redo att möta konkurrensen och att de ser den som en positiv drivkraft för att bli ännu bättre, rapporterar CNBC.
Samtidigt visade BMW upp sin nya iX3 suv, som är den första modellen i deras nya ‘Neue Klasse’ elbils-familj, skriver Reuters.
Mercedes-Benz presenterade sin helt elektriska version av suv-modellen GLC, med en räckvidd på över 720 kilometer.
Alla dessa nya modeller representerar ett försök att kombinera den senaste tekniken med attraktiva prispunkter för att locka europeiska konsumenter som är vana vid den digitala tekniken i kinesiska bilar, skriver CNBC.
Kina inleder en offensiv för att inta den europeiska marknaden
Kinesiska biltillverkare, som BYD och Xpeng, har snabbt gjort intåg på den europeiska marknaden. Enligt analytiker beror detta på flera faktorer, inklusive statliga subventioner, lägre arbetskraftskostnader och en avancerad batteriförsörjningskedja, rapporterar CNBC.
Deras närvaro på bilmässan i München var påtaglig, med en 40 procentig ökning av antalet utställare jämfört med 2023, enligt den tyska billobbyn VDA, som rapporteras av Reuters.
BYD, som har vuxit explosionsartat och överträffat Tesla som världens ledande tillverkare av elbilar, visade upp sitt premiummärke Denza och den nya plug-in hybriden Seal 6 DM-i Touring.
Mellan januari och juli 2025 ökade BYD:s försäljning i Europa med 290 procent till över 84 000 bilar. Denna snabba tillväxt sker trots de tullar som EU nyligen har infört på kinesiskt tillverkade elbilar, en åtgärd som, enligt experter, inte kommer att stoppa deras expansion i Europa, skriver Reuters.
Nya vapen i striden och överraskande strategiska drag
Utöver konkurrensen mellan europeiska och kinesiska tillverkare, presenterades även andra betydande nyheter på mässan. Bland annat avslöjade Rimac Technology, en del av Rimac Group, att de har utvecklat nya solid state-batteripaket som de menar kommer att finnas tillgängliga i slutet av 2027, enligt TechCrunch.
Dessa batterier ska ha en snabb laddningstid, från 10 procent till 80 procent på under tio minuter.
Även Hyundai var i fokus med nyheter kring deras investeringar i självkörande teknik, rapporterar TechCrunch.
Enligt källor investerar Hyundai över 1 miljard dollar i Motional, ett samriskföretag som de skapat med Aptiv, där en del av pengarna har använts för att köpa ut Aptivs andel i företaget, skriver TechCrunch.
Detta visar på Hyundais fortsatta engagemang i att utveckla självkörande fordon.
Den första investeringstranschen som betalas ut i år uppgår till cirka 452 miljoner dollar, vilket motsvarar ungefär 4,8 miljarder svenska kronor. Enligt källor från industrin är ytterligare en investering planerad till nästa år.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
