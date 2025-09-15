Tyska biljättarnas attack – rasar mot Kinas herravälde

Under den senaste bilsalongen i München visade de europeiska biltillverkarna upp en offensiv för att bemöta den växande konkurrensen från kinesiska märken, skriver Reuters.

De europeiska jättarna, däribland Volkswagen, Mercedes-Benz och BMW, presenterade flera nya elbilar och konceptfordon, med ett tydligt fokus på att behålla och stärka sin position på hemmamarknaden.

ID. Polo GTI

De tyska giganterna mobiliserar för att försvara sitt imperium

Den globala bilindustrin genomgår en stor förändring, där europeiska tillverkare kämpar för att hålla jämna steg med de kinesiska rivalerna. Enligt en rapport från JATO Dynamics i juli har kinesiska bilföretag nästan dubblerat sin marknadsandel i Europa under det senaste året.

Denna utveckling har satt press på traditionella europeiska varumärken som nu lanserar nya modeller för att möta utmaningen.

Enligt en expert från konsultföretaget Gartner (via Reuters) är den nuvarande situationen att betrakta som en “kamp mellan Europa och Kina”.

På bilmässan i München visade Volkswagen upp sin ID.Polo och ID.Cross, som är mindre och mer prisvärda elbilar.

Deras vd, Oliver Blume, betonade att företaget är redo att möta konkurrensen och att de ser den som en positiv drivkraft för att bli ännu bättre, rapporterar CNBC.

Samtidigt visade BMW upp sin nya iX3 suv, som är den första modellen i deras nya ‘Neue Klasse’ elbils-familj, skriver Reuters.

Mercedes-Benz presenterade sin helt elektriska version av suv-modellen GLC, med en räckvidd på över 720 kilometer.

Alla dessa nya modeller representerar ett försök att kombinera den senaste tekniken med attraktiva prispunkter för att locka europeiska konsumenter som är vana vid den digitala tekniken i kinesiska bilar, skriver CNBC.