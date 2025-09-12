Dagens PS
Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid

bilindustri
Mercedes-Benz svenska vd, Ola Källenius, berättar om kampen för den europeiska bilindustrins överlevnad i en intervju i tyska Focus Money. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Ola Källenius, vd för tyska biljätten Mercedes-Benz, har en nyckelroll när det kommer till att rida ut krisen för landets bilindustri. Misslyckas han får det stora konsekvenser för Sverige.

Tyskland är Sveriges största handelspartner och den tyska bilindustrin gör stora och tunga affärer med svenska underleverantörer.

Och samtidigt kämpar de tyska biljättarna ytterst för sin existens när främst kinesiska rivaler men även andra globala aktörer vinner mark med sina billigare elbilar.

Läs också: Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD DagensPS

Mycket ansvar vilar på Mercedes-toppens axlar

Ola Källenius, som också är svensk, har ett betungande ansvar för att bryta den negativa spiral som europeiska biltillverkare hamnat i egenskap av vd för tyska bilbjässen Mercedes-Benz, konstaterar Focus Money där Mercedes Benz-chefen säger att den kinesiska elbilsstrategin är en modell som Europa borde ta efter.

Tysk framgång med omställningen till elbilar i Europas bilindustri, som konkurrerar med i första hand kinesiska elbilar, spiller direkt över i positiv mening på svensk export av exempelvis batteriteknologi och klimatanpassade materiel. Och mycket annat.

Går Ola Källenius på pumpen att vända den negativa trenden för Europas bilindustri, då väntar tuffare villkor för berörda svenska bolag i Sverige, svenska investerare och svensk ekonomi då Tyskland har omfattande handel med oss inom stål, teknik och elektronik.

Målet: 15 miljoner elbilar på vägarna

Tysklands bilindustri har tagit politiken till hjälp för att möta konkurrenshoten på världsmarknaden. Stor kraft läggs på forskning och teknologi och målet är att 15 miljoner elbilar ska rulla på vägarna i Europas ledande ekonomi Tyskland år 2030.

Nu har Ola Källenius konstaterat att det är omöjligt att fasa ut fossila bränslebilar helt inom en snar framtid, men siktet är ändå inställt på att anamma elektrifieringen och i det ingår rejäla satsningar på en utbyggd laddstruktur och incitament för konsumenterna att köpa elbilar.

Läs mer: Varningen: “EU får bilindustrin att kollapsa” DagensPS

I en intervju med tyska Focus Money förklarar Ola Källenius att politiska beslut måste visa vägen för att göra eldrift ekonomiskt hållbart i en tid där Europas bilindustri ställs inför ökade klimatkrav.

I stället för ”straff” krävs det morötter som lockar elbilsköparna, menar han.

Det är en kamp mot klockan innan deadline löper ut för bensin- och dieselbilar.

Mercedes-Benz går i dag bäst i Kina

Mercedes-Benz, som han är operativ chef för, växer i dag starkast på den kinesiska marknaden trots den inhemska konkurrensen. Företaget planerar enligt Focus Money att lansera sju exklusiva elbilsmodeller i Kina fram till 2027.

På hemmaplan fördubblar den tyska bilindustrin satsningarna, bland annat investerar Mercedes-Benz tvåsiffriga belopp i sina tyska anläggningar bara i år, detta trots handelspolitiska spänningar med USA.

Men det här handlar, som nämnts, inte bara om Tyskland och landets bilföretag. Det gäller hela Europa, där bilindustrin länge varit motorn, och för svenskt vidkommande ligger i hög grad näringslivets öde i händerna på utvecklingen.

Sveriges framtid står delvis på spel

Om inte den europeiska bilindustrin, med bland andra svensken Ola Källenius i spetsen, klarar att stå emot trycket från öst och väst kommer smärtan att bli brutal på många håll i såväl Sverige som kontinenten i stort.

Tyskland har nu växlat upp men har långt kvar till målsnöret.

Källenius varnar för “Havannaeffekten” för Europas bilindustri, det vill säga att kunder avstår från att köpa elbilar på grund av höga priser och behåller sina äldre förbränningsbilar, vilket bidrar till miljöskadliga effekter.

Läs även: Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde DagensPS

Läs vidare: Ny rapport avslöjar: Så pressas Europas största bilföretag DagensPS

