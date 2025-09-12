Ola Källenius, vd för tyska biljätten Mercedes-Benz, har en nyckelroll när det kommer till att rida ut krisen för landets bilindustri. Misslyckas han får det stora konsekvenser för Sverige.
Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid
Mest läst i kategorin
Tillväxten bortblåst i Storbritannien
Det är en historia som vi känner igen allt för väl i Sverige. Storbritannien får inte fart på sin ekonomi och den måttliga tillväxten i juni har kommit av sig helt. Den engelska ekonomin krymper. Trots att man var tidigt ut med ett handelsavtal med USA så har den ekonomiska tillväxten i Storbritannien kommit av …
Ekonomer: Pressat Ryssland chocksänker igen
Förväntan är att centralbanken i Ryssland i dag tvingas gå fram med en ny räntesänkning på dramatiska 200 punkter när ekonomin snabbt blir allt frostigare, berättar Bloomberg. Kriget i Ukraina tycks äventyra Rysslands ekonomi, som står under tuffa sanktioner från väst. I år riskerar landets tillväxt att missa de uppsatta, officiella tillväxtmålen och prognosen är …
Krisen växer på fälten: Handelskriget krossar bönder i USA
Handelskriget slår väldigt ojämnt i USA. Vissa märker inte av det och andras drabbas väldigt hårt. Några som tar den tyngsta smällen är USA:s lantbrukare. 2024 köpte Kina sojabönor från USA för över 12 miljarder dollar. I år har man inte köpt en enda böna sedan maj. Det är bara ett av många exempel på …
ECB:s plan för räntan när Europa svajar
Europeiska centralbanken ECB lämnar styrräntan oförändrad. Här är ECB:s plan för hur ett svajigt Europa ska bli stabilt. Hon är inte bara advokat utan har även varit fiskeminister i det Frankrike där man just nu leker hela havet stormar. När Christine Lagarde dessutom varit såväl handelsminister, jordbruksminister och finansminister, var det väl ingen som kunde …
Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation
En efterlängtad sänkning av den amerikanska styrräntan är orsaken till att alla stirrar sig blinda på dagens inflationsrapport i USA. Trots högre inflation finns det inget i rapporten som bör hindra en sänkning från Fed. Inflationen ökar i USA. I ett sådant läge brukar centralbanken i landet vilja svara med högre räntor, men i det …
Tyskland är Sveriges största handelspartner och den tyska bilindustrin gör stora och tunga affärer med svenska underleverantörer.
Och samtidigt kämpar de tyska biljättarna ytterst för sin existens när främst kinesiska rivaler men även andra globala aktörer vinner mark med sina billigare elbilar.
Läs också: Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD DagensPS
Mycket ansvar vilar på Mercedes-toppens axlar
Ola Källenius, som också är svensk, har ett betungande ansvar för att bryta den negativa spiral som europeiska biltillverkare hamnat i egenskap av vd för tyska bilbjässen Mercedes-Benz, konstaterar Focus Money där Mercedes Benz-chefen säger att den kinesiska elbilsstrategin är en modell som Europa borde ta efter.
Tysk framgång med omställningen till elbilar i Europas bilindustri, som konkurrerar med i första hand kinesiska elbilar, spiller direkt över i positiv mening på svensk export av exempelvis batteriteknologi och klimatanpassade materiel. Och mycket annat.
Går Ola Källenius på pumpen att vända den negativa trenden för Europas bilindustri, då väntar tuffare villkor för berörda svenska bolag i Sverige, svenska investerare och svensk ekonomi då Tyskland har omfattande handel med oss inom stål, teknik och elektronik.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Målet: 15 miljoner elbilar på vägarna
Tysklands bilindustri har tagit politiken till hjälp för att möta konkurrenshoten på världsmarknaden. Stor kraft läggs på forskning och teknologi och målet är att 15 miljoner elbilar ska rulla på vägarna i Europas ledande ekonomi Tyskland år 2030.
Nu har Ola Källenius konstaterat att det är omöjligt att fasa ut fossila bränslebilar helt inom en snar framtid, men siktet är ändå inställt på att anamma elektrifieringen och i det ingår rejäla satsningar på en utbyggd laddstruktur och incitament för konsumenterna att köpa elbilar.
Läs mer: Varningen: “EU får bilindustrin att kollapsa” DagensPS
I en intervju med tyska Focus Money förklarar Ola Källenius att politiska beslut måste visa vägen för att göra eldrift ekonomiskt hållbart i en tid där Europas bilindustri ställs inför ökade klimatkrav.
I stället för ”straff” krävs det morötter som lockar elbilsköparna, menar han.
Det är en kamp mot klockan innan deadline löper ut för bensin- och dieselbilar.
Mercedes-Benz går i dag bäst i Kina
Mercedes-Benz, som han är operativ chef för, växer i dag starkast på den kinesiska marknaden trots den inhemska konkurrensen. Företaget planerar enligt Focus Money att lansera sju exklusiva elbilsmodeller i Kina fram till 2027.
På hemmaplan fördubblar den tyska bilindustrin satsningarna, bland annat investerar Mercedes-Benz tvåsiffriga belopp i sina tyska anläggningar bara i år, detta trots handelspolitiska spänningar med USA.
Men det här handlar, som nämnts, inte bara om Tyskland och landets bilföretag. Det gäller hela Europa, där bilindustrin länge varit motorn, och för svenskt vidkommande ligger i hög grad näringslivets öde i händerna på utvecklingen.
Sveriges framtid står delvis på spel
Om inte den europeiska bilindustrin, med bland andra svensken Ola Källenius i spetsen, klarar att stå emot trycket från öst och väst kommer smärtan att bli brutal på många håll i såväl Sverige som kontinenten i stort.
Tyskland har nu växlat upp men har långt kvar till målsnöret.
Källenius varnar för “Havannaeffekten” för Europas bilindustri, det vill säga att kunder avstår från att köpa elbilar på grund av höga priser och behåller sina äldre förbränningsbilar, vilket bidrar till miljöskadliga effekter.
Läs även: Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde DagensPS
Läs vidare: Ny rapport avslöjar: Så pressas Europas största bilföretag DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid
Ola Källenius, vd för tyska biljätten Mercedes-Benz, har en nyckelroll när det kommer till att rida ut krisen för landets bilindustri. Misslyckas han får det stora konsekvenser för Sverige. Tyskland är Sveriges största handelspartner och den tyska bilindustrin gör stora och tunga affärer med svenska underleverantörer. Och samtidigt kämpar de tyska biljättarna ytterst för sin …
Ny spartrend: Tvingar fram en förmögenhet
Att göra en budget brukar handla om att räkna upp utgifterna för att sedan hoppas att det blir något över till sparande. Men nu sprids en strategi som vänder på processen. Spartrenderna är många och sprids inte sällan på sociala medier.? Vi har den nygamla budgetmetoden ”cash stuffing”, där man tar ut sin lön i …
Kina tog över diamantmarknaden – på en vecka
Det tar naturen miljarder år att skapa en diamant, i Kina tar det dagar. Sällan har geologin förlorat så elegant mot ingenjörskonst. I Zhengzhou i Henan står gallerior i flera våningar fyllda av diamanter. Inte från Botswanas gruvor, utan från kinesiska maskiner. "Säljarna kom med bricka efter bricka, som om de bjöd på dim sum", …
Så tar Generation Z kommandot över AI på jobbet
AI förändrar arbetslivet i rasande fart. Nu pekar en ny studie ut vilken generation som håller i taktpinnen. Generation Z driver på utvecklingen av artificiell intelligens på arbetsplatserna och coachar nu sina äldre kollegor. En ny rapport visar hur dynamiken förändrar både samarbetet och hierarkierna. Missa inte: Här har villapriserna stigit över 7 miljoner på …
Svenskt penthouse i världsklass – nu på marknaden
Vissa hem behöver ingen lång introduktion. Karlatornet Penthouse 8101 är ett sådant. Högst upp i Nordens högsta byggnad får du tre våningsplan, en privat internhiss, takterrass med bastu och bubbelpool – och en utsikt som gör varje vardag till en hisnande upplevelse. Detta penthouse som nu är till salu passar för den som vill kombinera …