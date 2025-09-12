Han avgör ödet för tysk bilindustri – och Sveriges framtid

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Målet: 15 miljoner elbilar på vägarna

Tysklands bilindustri har tagit politiken till hjälp för att möta konkurrenshoten på världsmarknaden. Stor kraft läggs på forskning och teknologi och målet är att 15 miljoner elbilar ska rulla på vägarna i Europas ledande ekonomi Tyskland år 2030.

Nu har Ola Källenius konstaterat att det är omöjligt att fasa ut fossila bränslebilar helt inom en snar framtid, men siktet är ändå inställt på att anamma elektrifieringen och i det ingår rejäla satsningar på en utbyggd laddstruktur och incitament för konsumenterna att köpa elbilar.

I en intervju med tyska Focus Money förklarar Ola Källenius att politiska beslut måste visa vägen för att göra eldrift ekonomiskt hållbart i en tid där Europas bilindustri ställs inför ökade klimatkrav.

I stället för ”straff” krävs det morötter som lockar elbilsköparna, menar han.

Det är en kamp mot klockan innan deadline löper ut för bensin- och dieselbilar.

Mercedes-Benz går i dag bäst i Kina

Mercedes-Benz, som han är operativ chef för, växer i dag starkast på den kinesiska marknaden trots den inhemska konkurrensen. Företaget planerar enligt Focus Money att lansera sju exklusiva elbilsmodeller i Kina fram till 2027.

På hemmaplan fördubblar den tyska bilindustrin satsningarna, bland annat investerar Mercedes-Benz tvåsiffriga belopp i sina tyska anläggningar bara i år, detta trots handelspolitiska spänningar med USA.

Men det här handlar, som nämnts, inte bara om Tyskland och landets bilföretag. Det gäller hela Europa, där bilindustrin länge varit motorn, och för svenskt vidkommande ligger i hög grad näringslivets öde i händerna på utvecklingen.

Sveriges framtid står delvis på spel

Om inte den europeiska bilindustrin, med bland andra svensken Ola Källenius i spetsen, klarar att stå emot trycket från öst och väst kommer smärtan att bli brutal på många håll i såväl Sverige som kontinenten i stort.

Tyskland har nu växlat upp men har långt kvar till målsnöret.

Källenius varnar för “Havannaeffekten” för Europas bilindustri, det vill säga att kunder avstår från att köpa elbilar på grund av höga priser och behåller sina äldre förbränningsbilar, vilket bidrar till miljöskadliga effekter.

