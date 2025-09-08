ID. CROSS vill bli nästa stora folkrörelse på fyra hjul

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Kompakt design med stort hjärta

Med en längd på 4 161 mm, en bredd på 1 839 mm och en höjd på 1 588 mm är ID. CROSS Concept lika stor som dagens T-Cross-modell. Trots sin kompakta storlek är bilen utformad för att vara rymlig och praktisk.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Med en hjulbas på 2 601 mm och ett bagageutrymme på 450 liter, plus ett extra utrymme på 25 liter under motorhuven, är den tänkt att passa både för stadskörning och längre resor.

Designen, som kallas “Pure Positive”, ska ge bilen ett sympatiskt utseende med rena linjer och en karismatisk framtoning.

Färgvalet, Urban Jungle Green, reflekterar den urbana och praktiska inställningen.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Interiör med fokus på komfort

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Invändigt är konceptbilen utformad för att ge en lounge-liknande upplevelse. Material av hög kvalitet, inklusive tygklädda ytor, bidrar till en känsla av välbefinnande.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Växter på skärmarna och i mittkonsolen skapar en lugn och naturlig miljö. De specialdesignade sätena kan fällas ned helt för att skapa en plan yta, vilket ger möjlighet till en viloplats.

Föraren har tillgång till två centrala displayer, en digital skärm på 28 cm framför ratten och en pekskärm på 33 cm för infotainmentsystemet.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Kraft och räckvidd

Tekniskt sett baseras ID. CROSS Concept på Volkswagens modulära elbilsplattform, MEB+, som kontinuerligt utvecklas med förbättringar av bland annat motorer och mjukvara.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Elmotorn, som är integrerad i framaxelsystemet, har en effekt på 155 kilowatt, vilket motsvarar 211 hästkrafter.

Volkswagen ID. CROSS Concept (Foto: Volkswagen)

Den preliminära räckviddsprognosen är upp till 420 kilometer enligt WLTP-standarden.

Denna modell är utrustad med en dragkrok som klarar en kultryck på 75 kilo, vilket är tillräckligt för att transportera två elcyklar.

Den maximala släpvagnsvikten är 1 200 kilo, bromsad vid 8 procents lutning.

