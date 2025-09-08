Volkswagen har nyligen avtäckt en ny elbilskoncept, ID. CROSS Concept, som signalerar företagets fortsatta satsning på elektrifiering.
ID. CROSS vill bli nästa stora folkrörelse på fyra hjul
Konceptbilen, som visas på IAA Mobility-mässan i München, är tänkt att bli en eldriven suv i kompaktformat med produktionsstart planerad till slutet av 2026.
Den nya modellen ska komplettera Volkswagens växande utbud av elektriska fordon.
En eldriven framtid
Konceptbilen ID. CROSS Concept är den fjärde i en serie av eldrivna prototyper från Volkswagen i det mindre bilsegmentet, som ska börja rullas ut på marknaden från 2026.
Först ut väntas bli den produktionsklara versionen av ID. 2all, som får namnet ID. Polo, och som planeras ha världspremiär under första halvan av 2026. Kort därefter följer en GTI-version.
Produktionen av ID. Cross planeras dra igång sommaren 2026, medan en fjärde modell, ID. EVERY1, är planerad för 2027. Thomas Schäfer, vd för märket Volkswagen, betonar att bilarna följer en ny designfilosofi och erbjuder teknik som tidigare var exklusiv för högre segment.
Kompakt design med stort hjärta
Med en längd på 4 161 mm, en bredd på 1 839 mm och en höjd på 1 588 mm är ID. CROSS Concept lika stor som dagens T-Cross-modell. Trots sin kompakta storlek är bilen utformad för att vara rymlig och praktisk.
Med en hjulbas på 2 601 mm och ett bagageutrymme på 450 liter, plus ett extra utrymme på 25 liter under motorhuven, är den tänkt att passa både för stadskörning och längre resor.
Designen, som kallas “Pure Positive”, ska ge bilen ett sympatiskt utseende med rena linjer och en karismatisk framtoning.
Färgvalet, Urban Jungle Green, reflekterar den urbana och praktiska inställningen.
Interiör med fokus på komfort
Invändigt är konceptbilen utformad för att ge en lounge-liknande upplevelse. Material av hög kvalitet, inklusive tygklädda ytor, bidrar till en känsla av välbefinnande.
Växter på skärmarna och i mittkonsolen skapar en lugn och naturlig miljö. De specialdesignade sätena kan fällas ned helt för att skapa en plan yta, vilket ger möjlighet till en viloplats.
Föraren har tillgång till två centrala displayer, en digital skärm på 28 cm framför ratten och en pekskärm på 33 cm för infotainmentsystemet.
Kraft och räckvidd
Tekniskt sett baseras ID. CROSS Concept på Volkswagens modulära elbilsplattform, MEB+, som kontinuerligt utvecklas med förbättringar av bland annat motorer och mjukvara.
Elmotorn, som är integrerad i framaxelsystemet, har en effekt på 155 kilowatt, vilket motsvarar 211 hästkrafter.
Den preliminära räckviddsprognosen är upp till 420 kilometer enligt WLTP-standarden.
Denna modell är utrustad med en dragkrok som klarar en kultryck på 75 kilo, vilket är tillräckligt för att transportera två elcyklar.
Den maximala släpvagnsvikten är 1 200 kilo, bromsad vid 8 procents lutning.
Ny namnstrategi för Volkswagen – Polo blir Polo
En av världens största biltillverkare, Volkswagen, har presenterat en ny strategi som kan komma att förenkla för deras kunder. Företaget väljer att
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
