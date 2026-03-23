Så mycket sparar en vanlig familj på billigare bensin

Prissänkning på bensin och diesel, men vad betyder det för plånboken? (Foto: Johan Nilsson/TT)
Regeringen presenterar ett krispaket på 4,7 miljarder kronor där sänkt bränsleskatt ska lätta trycket. Här är vad det betyder i plånboken.

Det svänger snabbt i energipolitiken just nu. Efter månader av höga priser och oro kopplad till konflikten i Mellanöstern kommer nu ett besked som direkt berör svenska bilägare: skatten på bensin och diesel sänks tillfälligt.

Åtgärden gäller från 1 maj till sista september och innebär i praktiken en sänkning med cirka 1 krona per liter bensin och 0,40 kronor per liter diesel.

Men vad betyder det egentligen i vardagen? Och hur står sig detta mot tidigare besked om drivmedel och elpriser?

Så mycket billigare blir det vid pump

Vi utgår från aktuella ungefärliga riktpriser i Sverige:

  • Bensin: cirka 18,50 kronor per liter
  • Diesel: cirka 19,50 kronor per liter

Med regeringens förslag landar priserna ungefär här:

  • Bensin: cirka 17,50 kronor per liter
  • Diesel: cirka 19,10 kronor per liter

Det är inga dramatiska nivåer – men märkbara.

Den som tankar 50 liter bensin sparar alltså omkring 50 kronor per tank. För dieselbilisten handlar det om cirka 20 kronor per tank.

Räkneexempel: så mycket sparar en familj

Låt oss titta på en vanlig svensk bilfamilj:

  • Körsträcka: 1 500 mil per år
  • Förbrukning: 0,7 liter per mil
  • Total förbrukning: 1 050 liter per år

Under perioden maj–september (5 månader) kör man ungefär 40 procent av årskörningen:

  • Förbrukning under perioden: cirka 420 liter

Besparing bensin:

420 liter × 1 krona = 420 kronor

Besparing diesel:

420 liter × 0,40 kronor = 168 kronor

Det är alltså inte fråga om tusenlappar – men ändå ett tillskott som märks, särskilt för hushåll med pressad ekonomi.

Elstödet väger tyngre

Samtidigt införs ett nytt elstöd på totalt 2,4 miljarder kronor. Här blir effekten större för många hushåll:

  • Norra Sverige: cirka 1 100 kronor
  • Stockholm: cirka 1 600 kronor
  • Södra Sverige: cirka 1 850 kronor

Slår man ihop drivmedelsbesparingen och elstödet kan en familj i Stockholm alltså landa på runt:

cirka 2 000 kronor totalt

Det ger en tydligare effekt än enbart sänkt bensinpris.

Koppling till tidigare besked – en röd tråd

Det här är inte första gången frågan om drivmedelspriser står i centrum.

I en tidigare genomgång visade vi hur regeringen velat sänka skatten på bensin ytterligare – i vissa scenarier med upp till 3 kronor per liter. Ett sådant steg ligger fortfarande på bordet, men kräver godkännande från EU.

Samtidigt har ett nytt drivmedel diskuterats som en möjlig framtida lösning i Sverige, där elektrifiering och alternativa bränslen ska minska beroendet av fossila alternativ.

Och när vi tidigare jämförde el mot bensin i kristider stod det klart att elbilen ofta är billigare i drift – men att elpriset i vissa lägen snabbt kan förändra kalkylen.

Kort lättnad – men lång väg kvar

Den tillfälliga skattesänkningen är just tillfällig. När hösten kommer väntas nivåerna återgå – om inget nytt beslut tas.

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

