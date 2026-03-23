Så mycket sparar en vanlig familj på billigare bensin

Räkneexempel: så mycket sparar en familj

Låt oss titta på en vanlig svensk bilfamilj:

Körsträcka: 1 500 mil per år

Förbrukning: 0,7 liter per mil

Total förbrukning: 1 050 liter per år

Under perioden maj–september (5 månader) kör man ungefär 40 procent av årskörningen:

Förbrukning under perioden: cirka 420 liter

Besparing bensin:

420 liter × 1 krona = 420 kronor

ANNONS

Besparing diesel:

420 liter × 0,40 kronor = 168 kronor

Det är alltså inte fråga om tusenlappar – men ändå ett tillskott som märks, särskilt för hushåll med pressad ekonomi.

Elstödet väger tyngre

Samtidigt införs ett nytt elstöd på totalt 2,4 miljarder kronor. Här blir effekten större för många hushåll:

Norra Sverige: cirka 1 100 kronor

Stockholm: cirka 1 600 kronor

Södra Sverige: cirka 1 850 kronor

Slår man ihop drivmedelsbesparingen och elstödet kan en familj i Stockholm alltså landa på runt:

cirka 2 000 kronor totalt

ANNONS

Det ger en tydligare effekt än enbart sänkt bensinpris.

Koppling till tidigare besked – en röd tråd

Det här är inte första gången frågan om drivmedelspriser står i centrum.

I en tidigare genomgång visade vi hur regeringen velat sänka skatten på bensin ytterligare – i vissa scenarier med upp till 3 kronor per liter. Ett sådant steg ligger fortfarande på bordet, men kräver godkännande från EU.

Samtidigt har ett nytt drivmedel diskuterats som en möjlig framtida lösning i Sverige, där elektrifiering och alternativa bränslen ska minska beroendet av fossila alternativ.

Och när vi tidigare jämförde el mot bensin i kristider stod det klart att elbilen ofta är billigare i drift – men att elpriset i vissa lägen snabbt kan förändra kalkylen.

Kort lättnad – men lång väg kvar

ANNONS

Den tillfälliga skattesänkningen är just tillfällig. När hösten kommer väntas nivåerna återgå – om inget nytt beslut tas.

