Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack

Ett hot mot hela branschen

Företagets vd har tillsammans med den brittiska affärsministern diskuterat situationen, och regeringen ger företaget dagligt stöd för att hantera krisen.

Ett utskott av parlamentsledamöter har skrivit till finansministern för att undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd för de drabbade leverantörerna.

Fackföreningen Unite har krävt ett permitteringsprogram, liknande det som infördes under covid-19-pandemin, för att skydda de anställda i underleverantörskedjan.

“Regeringen måste försvara jobben när våra industrier attackeras”, säger Sharon Graham, fackföreningens generalsekreterare, skriver Sky News.

Denna attack, som har lamslagit en av Storbritanniens största biltillverkare, belyser den växande sårbarheten inom den globala bilindustrin för digitala hot.

Detaljer om dataintrånget

JLR har informerat de relevanta tillsynsmyndigheterna, inklusive den brittiska dataansvariga, om dataintrånget. Tidigare hade företaget uttalat att de inte trodde att någon kundinformation hade stulits, men nu har de erkänt att data har påverkats.

Det är ännu oklart vilken typ av information som har komprometterats och om den tillhör kunder, anställda eller leverantörer. Företaget meddelar att de kommer att kontakta alla som påverkas direkt.

Enligt Sky News kan störningarna i verksamheten pågå under större delen av september, eller till och med längre.

Vem står bakom attacken?

En engelsktalande hackergrupp som kallar sig ‘Scattered Lapsus$ Hunters’ har tagit på sig ansvaret för attacken. Gruppen har tidigare legat bakom cyberattacker mot flera brittiska detaljhandelsföretag, inklusive M&S, Harrods och Co-op, skriver BBC.

Enligt Ciaran Martin, professor vid Oxfords universitet, är den största faran med attacken inte dataförlusten, utan att JLR:s operativa förmåga har slagits ut. Han jämför situationen med att ‘bli slagen i ansiktet och få benen brutna’.

Attacken mot M&S, som kostade företaget motsvarande 3,9 miljarder svenska kronor, visar vilken allvarlig ekonomisk konsekvens en sådan händelse kan få, skriver BBC.

Ekonomiska konsekvenser

JLR har inte offentliggjort de ekonomiska konsekvenserna av attacken, men experter menar att de dagliga förlusterna är enorma.

Med en normalproduktion på 1 000 fordon per dag underlåter företaget att generera stora intäkter. Dessutom drabbas tusentals jobb i hela underleverantörskedjan.

Vissa analytiker spekulerar i att störningarna kan pågå i flera månader, vilket skulle kunna leda till en kollaps. Med tanke på de senaste hacken mot andra stora företag i Storbritannien, pekar experter på att den här typen av cyberbrott är ett växande hot mot den brittiska industrin, skriver Sky News.

