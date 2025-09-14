Dagens PS
Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, i mitten, och finansminister Rachel Reeves talar med arbetare under ett besök på en Jaguar Land Rover-fabrik i Birmingham, England i april. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Storbritanniens premiärminister Keir Starmer, i mitten, och finansminister Rachel Reeves talar med arbetare under ett besök på en Jaguar Land Rover-fabrik i Birmingham, England i april. (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 sep. 2025Publicerad: 14 sep. 2025

En mardröm för Jaguar Land Rover efter att den brittiska biltillverkaren utsatts för en omfattande cyberattack.

Produktionen har stått still i nära två veckor och tusentals jobb är nu hotade, en kris som kan leda till en kollaps.

Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover (JLR) har bekräftat att de har blivit utsatta för en allvarlig cyberattack, som har lett till att produktionen har stannat av helt. Hela 34 000 anställda i Storbritannien har tvingats stanna hemma och de tre fabrikerna i Halewood, Solihull och Wolverhampton har stått stilla i nästan två veckor.

JLR har erkänt att ‘viss data har påverkats’ och meddelar att en utredning pågår för att fastställa exakt vilken information som har stulits, skriver Carwow.

Jaguar F-Pace (2016) (Foto: Jaguar)
Jaguar F-Pace (2016) (Foto: Jaguar)

Konsekvenser för produktion och leverans

Den omfattande attacken upptäcktes den 1 september och har lamslagit JLR:s globala system, vilket har haft en stor inverkan på både produktionen och försäljningsaktiviteterna. Fabrikerna, som normalt tillverkar cirka 1 000 fordon om dagen, står nu stilla och företaget arbetar ‘dygnet runt’ med cyberspecialister för att återställa systemen, skriver Sky News.

Krisen har inte bara drabbat JLR direkt, utan även dess omfattande leverantörskedja, vilket hotar tusentals jobb. Vissa leverantörer har tillfälligt tvingats säga upp personal på grund av produktionsstoppet.

Företag som Evtec, WHS Plastics, SurTec och OPmobility har tvingats permittera omkring 6 000 anställda.

Kunderna drabbas hårt av dessa förseningar. (Foto: Jaguar Land Rover)
Kunderna drabbas hårt av dessa förseningar. (Foto: Jaguar Land Rover)
Ett hot mot hela branschen

Företagets vd har tillsammans med den brittiska affärsministern diskuterat situationen, och regeringen ger företaget dagligt stöd för att hantera krisen.

Ett utskott av parlamentsledamöter har skrivit till finansministern för att undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd för de drabbade leverantörerna.

Fackföreningen Unite har krävt ett permitteringsprogram, liknande det som infördes under covid-19-pandemin, för att skydda de anställda i underleverantörskedjan.

“Regeringen måste försvara jobben när våra industrier attackeras”, säger Sharon Graham, fackföreningens generalsekreterare, skriver Sky News.

Denna attack, som har lamslagit en av Storbritanniens största biltillverkare, belyser den växande sårbarheten inom den globala bilindustrin för digitala hot.

Jaguars nya strategi kritiseras – men vd:n vägrar backa

Den brittiska biltillverkaren Jaguar har presenterat en djärv plan för sin framtid. De lämnar den gamla modellen bakom sig för att satsa helt på elbilar i

Detaljer om dataintrånget

JLR har informerat de relevanta tillsynsmyndigheterna, inklusive den brittiska dataansvariga, om dataintrånget. Tidigare hade företaget uttalat att de inte trodde att någon kundinformation hade stulits, men nu har de erkänt att data har påverkats.

Det är ännu oklart vilken typ av information som har komprometterats och om den tillhör kunder, anställda eller leverantörer. Företaget meddelar att de kommer att kontakta alla som påverkas direkt.

Enligt Sky News kan störningarna i verksamheten pågå under större delen av september, eller till och med längre.

Vem står bakom attacken?

En engelsktalande hackergrupp som kallar sig ‘Scattered Lapsus$ Hunters’ har tagit på sig ansvaret för attacken. Gruppen har tidigare legat bakom cyberattacker mot flera brittiska detaljhandelsföretag, inklusive M&S, Harrods och Co-op, skriver BBC.

Enligt Ciaran Martin, professor vid Oxfords universitet, är den största faran med attacken inte dataförlusten, utan att JLR:s operativa förmåga har slagits ut. Han jämför situationen med att ‘bli slagen i ansiktet och få benen brutna’.

Attacken mot M&S, som kostade företaget motsvarande 3,9 miljarder svenska kronor, visar vilken allvarlig ekonomisk konsekvens en sådan händelse kan få, skriver BBC.

Jaguars vd avgår och Trump rasar efter annonskaos

Efter vd:n Adrian Mardells avgång och Trumps attack på “woke” reklam är Jaguar i fokus. Företagets framtid är oviss. En serie händelser har drabbat Jaguar

Ekonomiska konsekvenser

JLR har inte offentliggjort de ekonomiska konsekvenserna av attacken, men experter menar att de dagliga förlusterna är enorma.

Med en normalproduktion på 1 000 fordon per dag underlåter företaget att generera stora intäkter. Dessutom drabbas tusentals jobb i hela underleverantörskedjan.

Vissa analytiker spekulerar i att störningarna kan pågå i flera månader, vilket skulle kunna leda till en kollaps. Med tanke på de senaste hacken mot andra stora företag i Storbritannien, pekar experter på att den här typen av cyberbrott är ett växande hot mot den brittiska industrin, skriver Sky News.

Den vackraste Jaguar som aldrig byggdes – en sorglig saga

En Jaguar som skulle hyllas som en födelsedagspresent till märket, slutade istället i sorg när den aldrig nådde produktion. Trots att den hyllades av alla

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

