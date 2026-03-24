När stora delar av Europas ledande politiker och näringsliv samlades under tisdagen var det ett viktigt ämne på agendan: Europas ekonomiska framtid.
Ödesmättat möte i Bryssel – så ska Europa komma ikapp
EU växlar upp jakten på ökad konkurrenskraft i en tid präglad av geopolitisk oro och hårdnande global rivalitet.
Under Competitive Europe Summit i Bryssel, som arrangeras av Politico, stod budskapet klart: unionen måste agera snabbare, producera mer och bli mindre beroende av omvärlden.
Diskussionerna kretsade kring hur EU ska kunna mäta sig med USA och Kina inom nyckelområden som teknik, energi och försvar.
Risk för liten produktion
Inom bilindustrin är tempot en avgörande fråga. Europeiska tillverkare anses ligga efter kinesiska aktörer när det gäller utvecklingshastighet och prispress på elbilar.
Samtidigt varnar industrin för att alltför hårda krav på lokal produktion kan slå tillbaka och försvaga befintliga leveranskedjor.
Batterier pekas ut som en strategisk nyckel. Här finns ambitioner att bygga en helt europeisk värdekedja, men brist på efterfrågan och höga kostnader bromsar utvecklingen.
Resultatet riskerar bli ett moment 22 där produktionen inte når tillräcklig storlek – och därmed inte heller blir konkurrenskraftig, rapporterar Politico.
Ökat tryck på Washington
På det digitala området handlar debatten mindre om nya regler och mer om hur befintliga ska tillämpas. Fragmenterad tillsyn mellan medlemsländer ses som ett större hinder än själva lagstiftningen.
Förslag om en gemensam europeisk tillsynsmyndighet lyfts som ett sätt att stärka den inre marknaden.
Samtidigt ökar trycket från Washington. Under Donald Trumps administration har USA kritiserat EU:s teknikregler och efterlyst lättnader för amerikanska bolag, skriver New York Times.
Från europeiskt håll möts det med försvar av regelverken, som anses skydda både konkurrens och användare.
Försvaret i fokus
Försvarsfrågan har också seglat upp som central. Kriget i Mellanöstern har blottlagt brister i Europas militära kapacitet, särskilt när det gäller produktion av ammunition och luftförsvar.
Kraven växer på att bygga upp en starkare inhemsk industri och minska beroendet av externa leverantörer.
Ett konkret fokus ligger på att kapa byråkratin. Längre tillståndsprocesser pekas ut som ett stort hinder för både industri- och försvarsprojekt. Förslag diskuteras om att korta handläggningstider drastiskt för att få fart på investeringar.
