Ödesmättat möte i Bryssel – så ska Europa komma ikapp

Diskussionerna kretsade kring hur EU ska kunna mäta sig med USA och Kina inom nyckelområden som teknik, energi och försvar.

Risk för liten produktion

Inom bilindustrin är tempot en avgörande fråga. Europeiska tillverkare anses ligga efter kinesiska aktörer när det gäller utvecklingshastighet och prispress på elbilar.

Samtidigt varnar industrin för att alltför hårda krav på lokal produktion kan slå tillbaka och försvaga befintliga leveranskedjor.

Batterier pekas ut som en strategisk nyckel. Här finns ambitioner att bygga en helt europeisk värdekedja, men brist på efterfrågan och höga kostnader bromsar utvecklingen.

Resultatet riskerar bli ett moment 22 där produktionen inte når tillräcklig storlek – och därmed inte heller blir konkurrenskraftig, rapporterar Politico.