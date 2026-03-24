En rättsprocess i USA kan få långtgående konsekvenser för Elon Musks kontroversiella roll i statlig maktutövning.
Musk i juridiskt blåsväder – hela projektet kan rivas upp
Det som började som ett effektiviseringsprojekt riskerar nu att förvandlas till ett juridiskt bakslag. Elon Musk tvingas försvara sig i en uppmärksammad rättegång där hans inflytande över den amerikanska staten ifrågasätts på djupet.
Kärnan i konflikten handlar om det så kallade Department of Government Efficiency, DOGE – ett initiativ kopplat till Donald Trump. Musk anklagas för att ha tagit sig långt större befogenheter än vad lagen tillåter. Enligt stämningen ska han ha agerat utan det senatsgodkännande som normalt krävs för så omfattande makt.
Det rör sig inte om små justeringar i marginalen. Kritiker menar att DOGE under Musks ledning bidrog till att lägga ned myndigheter, genomföra massuppsägningar och skära kraftigt i budgetar.
Allt detta utan tydligt lagstöd.
Läs också: ”Kunde inget själva”: Doge lät ChatGPT göra jobbet. Dagens PS
Domaren: argumentet håller inte
Den federala domaren Tanya S. Chutkan har redan markerat att regeringens försvar haltar. Argumentet att Musk inte behövde godkännas eftersom hans roll inte var formellt etablerad avfärdades som problematiskt.
Domaren pekade på att ett sådant resonemang i praktiken skulle kunna låta en president kringgå hela maktdelningssystemet. Det vill säga: skapa en ny maktposition, fylla den utan godkännande – och därmed undvika granskning.
Det är ett resonemang som går rakt emot hur USA:s politiska system traditionellt fungerar.
Nästan obegränsad makt
Enligt stämningen hade Musk i praktiken fria händer. Han rapporterade direkt till presidenten och kunde fatta beslut utan tydlig tillsyn. Domstolen konstaterar att det finns tillräckligt med grund för att se honom som en faktisk makthavare – inte bara rådgivare.
Det är en avgörande skillnad. Om Musk betraktas som en officiell tjänsteman utan korrekt tillsättning kan hela hans arbete ifrågasättas juridiskt.
Och konsekvenserna kan bli omfattande.
Läs också: DOGE låter AI ta över på finansmyndigheten. Dagens PS
Risk för total återställning
Om kärandena vinner målet kan beslut som fattats under Musks ledning ogiltigförklaras. Det innebär att nedskärningar, omorganisationer och andra åtgärder kan rullas tillbaka.
Med andra ord: flera års förändringar riskerar att suddas ut.
Det är ett scenario som skapar osäkerhet – inte minst för myndigheter, anställda och organisationer som redan påverkats.
Musk fälls av sina egna ord
En oväntad faktor i processen är Musks egna inlägg på plattformen X. Inlägg där han öppet talat om att lägga ned myndigheter används nu som bevis.
Bland annat har han beskrivit organisationer som kriminella och antytt att vissa myndigheter “inte längre existerar”. Den typen av uttalanden stärker bilden av att han agerat med faktisk beslutskraft – inte bara som rådgivare.
Det som tidigare framstod som provokativa utspel kan nu bli juridiska problem.
Läs också: Beslutat: Fritt fram att stämma Musk och Doge. Dagens PS
En större fråga än en enskild person
Trots att Musk står i centrum handlar processen om något större. Kärandena menar att det handlar om principer: hur mycket makt en enskild individ kan få utan demokratisk kontroll.
Kritiker, däribland Bernie Sanders, har beskrivit situationen som ett exempel på hur ekonomisk makt kan översättas till politiskt inflytande.
Samtidigt fortsätter DOGE:s arbete – även efter Musks avhopp.
Slutstriden väntar
Rättegången är långt ifrån över. Men redan nu står det klart att utfallet kan bli avgörande för hur politisk makt får utövas framöver.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid