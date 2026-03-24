Musk i juridiskt blåsväder – hela projektet kan rivas upp

Kärnan i konflikten handlar om det så kallade Department of Government Efficiency, DOGE – ett initiativ kopplat till Donald Trump. Musk anklagas för att ha tagit sig långt större befogenheter än vad lagen tillåter. Enligt stämningen ska han ha agerat utan det senatsgodkännande som normalt krävs för så omfattande makt.

Det rör sig inte om små justeringar i marginalen. Kritiker menar att DOGE under Musks ledning bidrog till att lägga ned myndigheter, genomföra massuppsägningar och skära kraftigt i budgetar.

Allt detta utan tydligt lagstöd.

Domaren: argumentet håller inte

Den federala domaren Tanya S. Chutkan har redan markerat att regeringens försvar haltar. Argumentet att Musk inte behövde godkännas eftersom hans roll inte var formellt etablerad avfärdades som problematiskt.

Domaren pekade på att ett sådant resonemang i praktiken skulle kunna låta en president kringgå hela maktdelningssystemet. Det vill säga: skapa en ny maktposition, fylla den utan godkännande – och därmed undvika granskning.

Det är ett resonemang som går rakt emot hur USA:s politiska system traditionellt fungerar.