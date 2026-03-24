Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Efter misslyckad köp-knapp – nu får ChatGPT ny funktion

chatgpt
Sam Altman är vd på OpenAI som ligger i AI-utvecklingens framkant. (Foto: Kamran Jebreili/AP/TT).

Att sälja produkter direkt i ChatGPT var svårare än tänkt. Men nu satsar OpenAI på en ny variant.

OpenAI lanserade tidigare en satsning på direktköp i chattboten ChatGPT, men valde att backa efter att den inte fungerat som tänkt.

Nu väljer man att lansera vad man kallar en ”uppdaterad shoppingupplevelse i ChatGPT”.

Fokus flyttas nu från betalningar till att hjälpa användare hitta och jämföra produkter snabbare.

Svår att skala upp

Den nya funktionen gör det möjligt att söka varor genom att beskriva behov, sätta budget eller ladda upp bilder. Resultaten presenteras mer visuellt och ska vara både mer relevanta och uppdaterade än tidigare.

Satsningen markerar en tydlig kursändring efter att funktionen Instant Checkout inte fått genomslag.

Lösningen, som gjorde det möjligt att handla direkt via plattformen från aktörer som Walmart och Shopify, visade sig svår att skala, skriver CNBC.

Ska hjälpa till att hitta produkter

Problem med handlare, produktdata och köpprocesser bromsade utvecklingen.

I stället låter OpenAI nu butiker hantera själva köpet via egna system, medan ChatGPT fokuserar på att upptäcka produkter åt användaren. Flera stora kedjor, däribland Target, har redan anslutit sig.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

