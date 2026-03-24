Att sälja produkter direkt i ChatGPT var svårare än tänkt. Men nu satsar OpenAI på en ny variant.
Efter misslyckad köp-knapp – nu får ChatGPT ny funktion
OpenAI lanserade tidigare en satsning på direktköp i chattboten ChatGPT, men valde att backa efter att den inte fungerat som tänkt.
Nu väljer man att lansera vad man kallar en ”uppdaterad shoppingupplevelse i ChatGPT”.
Fokus flyttas nu från betalningar till att hjälpa användare hitta och jämföra produkter snabbare.
Svår att skala upp
Den nya funktionen gör det möjligt att söka varor genom att beskriva behov, sätta budget eller ladda upp bilder. Resultaten presenteras mer visuellt och ska vara både mer relevanta och uppdaterade än tidigare.
Satsningen markerar en tydlig kursändring efter att funktionen Instant Checkout inte fått genomslag.
Lösningen, som gjorde det möjligt att handla direkt via plattformen från aktörer som Walmart och Shopify, visade sig svår att skala, skriver CNBC.
Ska hjälpa till att hitta produkter
Problem med handlare, produktdata och köpprocesser bromsade utvecklingen.
I stället låter OpenAI nu butiker hantera själva köpet via egna system, medan ChatGPT fokuserar på att upptäcka produkter åt användaren. Flera stora kedjor, däribland Target, har redan anslutit sig.