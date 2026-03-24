Efter misslyckad köp-knapp – nu får ChatGPT ny funktion

Fokus flyttas nu från betalningar till att hjälpa användare hitta och jämföra produkter snabbare.

Svår att skala upp

Den nya funktionen gör det möjligt att söka varor genom att beskriva behov, sätta budget eller ladda upp bilder. Resultaten presenteras mer visuellt och ska vara både mer relevanta och uppdaterade än tidigare.

Satsningen markerar en tydlig kursändring efter att funktionen Instant Checkout inte fått genomslag.

Lösningen, som gjorde det möjligt att handla direkt via plattformen från aktörer som Walmart och Shopify, visade sig svår att skala, skriver CNBC.

Ska hjälpa till att hitta produkter

Problem med handlare, produktdata och köpprocesser bromsade utvecklingen.

I stället låter OpenAI nu butiker hantera själva köpet via egna system, medan ChatGPT fokuserar på att upptäcka produkter åt användaren. Flera stora kedjor, däribland Target, har redan anslutit sig.