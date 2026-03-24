Så får de tillbaka stulna bilar

Minskningen grundar sig delvis i myndigheternas riktade arbete.

”Polisen är engagerad i denna typ av brottslighet, vilket har resulterat i flera riktade insatser där personer har gripits och lagförts för stölderna. Även vårt samarbete med myndigheterna har intensifierats och vi har genomfört flera utbildningsinsatser tillsammans”, säger Malin Bentzer, analytiker på Larmtjänst.

Så förhindrar du bilstölder

På moderna bilar kan det räcka med en bit aluminiumfolie för att stoppa biltjuven. Men det finns en hel del tips man som bilägare bör förhålla sig till för att minimera risken att bli av med sitt fordon:

Dubbelkolla att bilen är låst innan du lämnar den.

Parkera i ett garage om du har möjlighet.

Använd övervakningskamera, på eller runt bilen, samt rörelseaktiverade lampor.

Var försiktig med var du lämnar bilnyckeln.

Om din bil är keyless, förvara din nyckel eller tagg/kort i en metallburk eller i aluminiumfolie för att minska risken att signalen kan läsas av.

Ha larmet aktiverat.

Biltillverkaren lanserar Stolen Vehicle Assistance i EU

Enligt branschdata är risken för stöld av lätta yrkesfordon idag betydligt högre än för personbilar och inom uthyrningssegmentet är risken ännu större. IVECO har därför tagit fram en tjänst som gör det möjligt att reagera snabbare om ett fordon blir stulet.

”Genom att kombinera fabriksuppkoppling, AI-baserad analys och ett dygnet runt-bemannat säkerhetscenter kan vi omvandla larm till konkreta åtgärder”, säger Alberto Buttiglieri, produktchef för IVECO:s säkerhetsavdelning.

Ökar sannolikheten att få tillbaka fordonet till 90 procent

När ett larm verifieras kan säkerhetscentret omedelbart samordna med relevanta myndigheter, övervaka fordonets position och bidra till att hitta och få tillbaka fordonet. IVECO själva uppger att de nu ökar sannolikheten med att få tillbaka ett stulet fordon till cirka 90 procent.

”Genom att kombinera avancerad dataanalys med många års erfarenhet inom fordonssäkerhet kan vi hjälpa vagnparksägare att agera snabbt och effektivt i kritiska situationer”, säger Alberto Falcione, Vice säljchef hos Targa Telematics.

Tjänsten har redan testats i Spanien och rullas nu ut i övriga Europa.