Tyska bilföretaget i konkurs efter 99 år

Men under tisdagen skickade bolaget in en konkursansökan.

Bland kunderna finns stora bilmärken som Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Škoda, Volkswagen och Volvo. Även tillverkare av kommersiella fordon som John Deere och MAN – och försvarsjätten Rheinmetall – använder kopplingsteknik från Erich Jaeger.

På bolaget jobbar ungefär 1000 personer på 11 olika platser i världen. Förra året uppgick årsintäkterna till strax under 900 miljoner kronor.

Enligt ägaren Ad Capital är orsaken till konkursansökan en kraftig nedgång i försäljningen orsakad av osäkerhet i geopolitiken.

Bolagets verksamhet kommer att fortsätta tills vidare, medan en provisorisk konkursförvaltare samordnar det fortsatta arbetet.

”Vårt initiala fokus är att stabilisera affärsverksamheten och säkerställa leveranskapaciteten. Samtidigt skapar vi transparens kring den finansiella situationen och undersöker omstruktureringsalternativ”, kommenterade konkursförvaltaren.

Pressad bilbransch

Ett osäkert geopolitiskt läge och ökad konkurrens från Asien innebär en sylvass kniv mot strupen för europeiska biltillverkare, och därmed uppenbarligen deras underleverantörer.

Renault meddelade i veckan att man planerar att kapa stort i ingenjörsavdelningarna. Volkswagen hoppas att en soul-searching-resa kan locka kunder tillbaka till märket. Volvo nöjer sig med ”naturliga avgångar” och ökat AI-fokus.

Frågan är om minskade utgifter hos biltillverkarna är det som krävs för att hålla dem, och underleverantörerna, flytande när kinesiska tillverkare gör tvärtom – och lägger full gas.