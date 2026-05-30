Klassiska AC Cobra tillbaka – nu med över 700 hästkrafter

Den nya AC Cobra Coupe GT har fått en mörk, låg och muskulös kaross med kraftiga hjulhus, rundade strålkastare och en bakdel som nästan ser skulpterad ut kring de breda hjulen.

Det är retro, men inte nostalgiskt på ett försiktigt sätt. Snarare handlar det om att göra Cobra råare, bredare och mer dramatisk.

AC Cobra har länge varit en av bilvärldens mest eftertraktade samlarbilar. Intresset för modellen har dessutom drivits upp ytterligare av historiska exemplar med koppling till kända profiler.

Ett av de mest uppmärksammade fallen är när en Shelby Cobra med koppling till filmikonen Steve McQueen såldes för mångmiljonbelopp.

Interiören i nya AC Cobra Coupe blandar klassisk sportbilskänsla med modern teknik.

V8 i stället för tyst eldrift

I en tid där nästan varje ny sportbil diskuteras utifrån batterier, laddning och räckvidd går AC Cars i motsatt riktning.

Enligt materialet behåller modellen en Fordbyggd 5,0 liters V8 motor. Grundversionen väntas leverera 456 hästkrafter, men den kompressormatade versionen ska kunna nå 730 hästkrafter.

En särskild Clubsport Edition nämns dessutom med upp till 810 hästkrafter. Det är siffror som placerar bilen långt från traditionell retrodesign och närmare moderna supersportbilar.

