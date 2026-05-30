Kombinationen av klassisk form, V8 motor och modern teknik gör AC Cobra Coupe till en ovanlig motreaktion i elbilarnas tid.
Klassiska AC Cobra tillbaka – nu med över 700 hästkrafter
AC Cobra är en av bilvärldens mest mytomspunna sportbilar.
Nu är den klassiska siluetten på väg tillbaka i ny tappning, och bilderna visar tydligt att tillverkaren inte försöker dölja arvet från 1960 talets racingikon.
Den nya AC Cobra Coupe GT har fått en mörk, låg och muskulös kaross med kraftiga hjulhus, rundade strålkastare och en bakdel som nästan ser skulpterad ut kring de breda hjulen.
Det är retro, men inte nostalgiskt på ett försiktigt sätt. Snarare handlar det om att göra Cobra råare, bredare och mer dramatisk.
AC Cobra har länge varit en av bilvärldens mest eftertraktade samlarbilar. Intresset för modellen har dessutom drivits upp ytterligare av historiska exemplar med koppling till kända profiler.
Ett av de mest uppmärksammade fallen är när en Shelby Cobra med koppling till filmikonen Steve McQueen såldes för mångmiljonbelopp.
V8 i stället för tyst eldrift
I en tid där nästan varje ny sportbil diskuteras utifrån batterier, laddning och räckvidd går AC Cars i motsatt riktning.
Enligt materialet behåller modellen en Fordbyggd 5,0 liters V8 motor. Grundversionen väntas leverera 456 hästkrafter, men den kompressormatade versionen ska kunna nå 730 hästkrafter.
En särskild Clubsport Edition nämns dessutom med upp till 810 hästkrafter. Det är siffror som placerar bilen långt från traditionell retrodesign och närmare moderna supersportbilar.
Byggd för entusiaster
Bilderna visar en bil som inte försöker vara diskret. Den mattsvarta lacken, de stora fälgarna och de dubbla centralt placerade avgasrören bak signalerar tydligt att målgruppen är entusiaster som fortfarande vill ha ljud, dramatik och mekanisk närvaro.
Samtidigt är bilen inte tänkt som massprodukt. AC Cars har tidigare byggt i små volymer, men ambitionen är nu att öka produktionen och göra Cobra Coupe till en mer seriös modell i märkets moderna historia.
Dyr men lockande
Priset väntas börja runt 400 000 pund, motsvarande cirka 5,3 miljoner svenska kronor. Det gör bilen extremt exklusiv, men också betydligt billigare än många samlarbilar med liknande ikonstatus.
För AC handlar modellen därför om mer än en ny sportbil. Den visar att det fortfarande finns en marknad för bensindrivna drömbilar där känslan betyder mer än effektiviteten.
