Ny rapport: Kinesiska elbilar förlorar värde betydligt snabbare än väntat

Det skapar oro eftersom restvärdet är avgörande för leasingpriser, företagsflottor och begagnatmarknadens förtroende.

Problemet slår rakt mot en av kinesiska tillverkares viktigaste strategier i Europa: att snabbt bygga volym. Samtidigt visar utvecklingen att hög efterfrågan inte automatiskt garanterar starka andrahandsvärden.

För nya kinesiska märken blir nästa stora utmaning därför att övertyga köparna om att bilarna inte bara är attraktiva som nya, utan också behåller sitt värde över tid på den europeiska begagnatmarknaden.

Leasingbolagen tar risken

När en bil leasas spelar restvärdet stor roll. Om bilen väntas vara mycket mindre värd efter några år måste leasingbolaget ta höjd för den risken.

Det gör bilen dyrare att leasa, även om nypriset är lågt. För kinesiska märken blir detta ett känsligt bakslag.

Många har försökt vinna mark genom attraktiva priser och aggressiva erbjudanden till hyrbilsbolag och företagsflottor.

Men just den typen av kortsiktiga försäljningskanaler kan också pressa andrahandsvärdet om många bilar snabbt återvänder till marknaden.