Rheinmetall symbolen för Europas nya försvarspolitik

Rheinmetall
Tyska Rheinmetall är återigen en global försvarsjätte. (Foto: Markus Schreiber/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har den tyska försvarskoncernen Rheinmetall vuxit snabbt. Under ledning av vd Armin Papperger har bolaget blivit en central aktör i Europas militära upprustning.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022 har Rheinmetalls aktiekurs tredubblats, och bolaget är nu Tysklands största utanför bilindustrin. Rheinmetall har omkring 45 000 anställda världen över. Under 2025 väntas koncernen omsätta över 20 miljarder euro – mer än dubbelt så mycket som 2022.

Företaget har gått från en regional spelare till en global försvarsjätte, och växer kraftigt genom uppköp och samarbeten med teknikjättar, skriver det tyska affärsmagasinet Wirtschaftswoche.

Bygger nya fabriker

Bolaget bygger nya fabriker i Tyskland, Ungern, Litauen, Australien och Ukraina. Det är en aggressiv expansion med hög intensitet.

“Vår uppgift är att garantera säkerheten för demokratier i Europa. Vi sitter inte bara i en ekonomisk roll utan också i en moralisk”, säger Rheinmetalls vd Armin Papperger som kanske mer än någon annan symboliserar europeiska upprustningen, och det europeiska stödet till Ukraina.

“Vi vill hjälpa Ukraina att försvara sig – men också att bygga upp en egen industri efter kriget. Det handlar inte bara om vapen, utan om framtid och självständighet”, säger han till det tyska affärsmagasinet Wirtschaftswoche.

Armin Papperger. (Foto: Boris Roessler/AP/TT)
Mordkomplott från Moskva

Den inriktningen uppskattas av den tyska regeringen i Berlin, där försvarsminister Boris Pistorius flera gånger kallat Rheinmetall för “en pelare i Europas försvarskapacitet”.

Pappergers betydelse noterades även i Kreml i Moskva – som planerade att mörda honom. Komplotten avslöjades av amerikansk och tysk underättelsetjänst, enligt CNN.

Rheinmetall har trots den kraftiga expansionen svårt att kunna motsvara efterfrågan.

“Varje vecka kommer nya förfrågningar. Vi måste prioritera vilka projekt som är strategiskt viktiga”, säger Armin Papperger.

Rheinmetall satsar på rymden och energi

Han ser också framför sig en tid där Rheinmetalls framtid inte bara är beroende av försvaret. Han vill bygga en teknologikoncern som står på tre ben: Försvar, rymdteknik och energilösningar.

“Vi vill stå starkt även den dag då vapnen tystnar. Om krigen tar slut eller försvarsbudgetarna sjunker, kan efterfrågan snabbt vända.”

Källa: WirtschaftsWoche (2025). Weltmetall – Rheinmetall wächst zur globalen Rüstungskonzern. 10 oktober 2025, nr 41, s. 14–21.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

