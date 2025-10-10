Rheinmetall symbolen för Europas nya försvarspolitik

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i början av 2022 har Rheinmetalls aktiekurs tredubblats, och bolaget är nu Tysklands största utanför bilindustrin. Rheinmetall har omkring 45 000 anställda världen över. Under 2025 väntas koncernen omsätta över 20 miljarder euro – mer än dubbelt så mycket som 2022.

Företaget har gått från en regional spelare till en global försvarsjätte, och växer kraftigt genom uppköp och samarbeten med teknikjättar, skriver det tyska affärsmagasinet Wirtschaftswoche.

Bygger nya fabriker

Bolaget bygger nya fabriker i Tyskland, Ungern, Litauen, Australien och Ukraina. Det är en aggressiv expansion med hög intensitet.

“Vår uppgift är att garantera säkerheten för demokratier i Europa. Vi sitter inte bara i en ekonomisk roll utan också i en moralisk”, säger Rheinmetalls vd Armin Papperger som kanske mer än någon annan symboliserar europeiska upprustningen, och det europeiska stödet till Ukraina.

“Vi vill hjälpa Ukraina att försvara sig – men också att bygga upp en egen industri efter kriget. Det handlar inte bara om vapen, utan om framtid och självständighet”, säger han till det tyska affärsmagasinet Wirtschaftswoche.