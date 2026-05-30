En unken lukt från bilens AC är ett vanligt sommarproblem för svenska bilägare. Men orsaken sitter ofta djupare än många tror och ett enkelt filterbyte räcker sällan.
Därför luktar AC:n illa i bilen – vanliga missen som många gör
När sommarvärmen slår till vrider många bilförare upp luftkonditioneringen direkt. Problemet är att svalkan ibland följs av en stickande, fuktig eller möglig lukt som snabbt fyller hela kupén.
För många känns lösningen självklar. Byt kupéfilter eller spraya lite doftmedel i ventilationen. Men enligt den tyska bilorganisationen ADAC är det ofta bara en tillfällig lösning.
Problemet finns vanligtvis längre in i AC-systemet. Under senare år har flera experter uppmärksammat riskerna kring moderna köldmedier som används i vissa AC-anläggningar.
Vid skador eller läckage kan reparationer bli kostsamma och i vissa fall kräva särskild hantering. Det gör regelbundet underhåll ännu viktigare, inte bara för att slippa dålig lukt i kupén utan också för att undvika större problem längre fram.
Där bakterierna växer
Kärnan i problemet är förångaren, en komponent som sitter dold bakom instrumentpanelen. När AC-systemet kyler luften bildas kondens, ungefär som vatten på utsidan av ett kallt glas.
I teorin ska vattnet ledas bort. Men samtidigt drar ventilationen in damm, pollen och smuts som fastnar i systemet. När fukt och partiklar blandas skapas en perfekt miljö för bakterier, mögel och svamp.
Det är därför lukten ofta känns unken eller jordig. Det handlar inte bara om dålig luft, utan om mikroorganismer som växer inne i bilen.
För personer med allergi eller astma kan problemet dessutom bli extra besvärligt eftersom partiklarna blåses rakt ut i kupén varje gång fläkten startas.
Den vanliga missen
Många bilägare gör samma misstag efter korta sommarturer. De parkerar bilen direkt efter att AC gått på hög effekt. Då lämnas förångaren fuktig och mörk, vilket ger bakterierna perfekta förhållanden att fortsätta växa i.
ADAC rekommenderar därför ett enkelt knep: Stäng av själva kylfunktionen fem till tio minuter innan bilen parkeras men låt fläkten fortsätta gå. Då hinner systemet torka upp betydligt bättre.
Fyra vanor som gör skillnad
Experterna rekommenderar också att undvika väldigt korta körningar med AC på max, eftersom systemet aldrig hinner torka ordentligt.
AC bör dessutom användas året runt för att hålla systemet i gott skick och minska risken för läckage. Kupéfiltret bör bytas minst en gång per år, gärna inför sommaren.
I vissa fall krävs dock professionell rengöring av själva förångaren. Det är ofta först då den dåliga lukten försvinner på riktigt. För många bilägare handlar problemet därför mindre om parfym och mer om underhåll.
