Därför luktar AC:n illa i bilen – vanliga missen som många gör

För många känns lösningen självklar. Byt kupéfilter eller spraya lite doftmedel i ventilationen. Men enligt den tyska bilorganisationen ADAC är det ofta bara en tillfällig lösning.

Problemet finns vanligtvis längre in i AC-systemet. Under senare år har flera experter uppmärksammat riskerna kring moderna köldmedier som används i vissa AC-anläggningar.

Vid skador eller läckage kan reparationer bli kostsamma och i vissa fall kräva särskild hantering. Det gör regelbundet underhåll ännu viktigare, inte bara för att slippa dålig lukt i kupén utan också för att undvika större problem längre fram.

Där bakterierna växer

Kärnan i problemet är förångaren, en komponent som sitter dold bakom instrumentpanelen. När AC-systemet kyler luften bildas kondens, ungefär som vatten på utsidan av ett kallt glas.

I teorin ska vattnet ledas bort. Men samtidigt drar ventilationen in damm, pollen och smuts som fastnar i systemet. När fukt och partiklar blandas skapas en perfekt miljö för bakterier, mögel och svamp.

Det är därför lukten ofta känns unken eller jordig. Det handlar inte bara om dålig luft, utan om mikroorganismer som växer inne i bilen.

För personer med allergi eller astma kan problemet dessutom bli extra besvärligt eftersom partiklarna blåses rakt ut i kupén varje gång fläkten startas.