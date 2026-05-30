Vid nyår blir det moms på p-böter i form av kontrollavgifter. Det gör att avgiften blir 25 procent dyrare från 1 januari 2027.
Nu blir det moms på p-böter – 25 procent dyrare
Det är, möjligen inte oväntat, Skatteverket som slår till och förstärker inkomstsidan till staten.
I ett nytt ställningstagande slår verket fast att fastighetsägare måste börja lägga 25 procent moms på kontrollavgifter vid parkering, något som tidigare varit momsbefriat.
Här ska det påpekas att det finns en distinktion mellan böter och kontrollavgifter.
Böter utfärdas för exempelvis trafikförseelser, kontrollavgifter är något fastighetsägare eller kommuner utfärdar på mark man äger eller disponerar via avtal.
25 procent dyrare vid nyår
Nu handlar det om att kontrollavgifter vid felaktig parkering eller obetald sådan på privat mark och i parkeringshus ska få 25 procent moms. Samma sak gäller gator och vägar.
Det gäller även om fastighetsägaren tillåter parkering utan avgift men tar ut en kontrollavgift vid olovlig, felaktig parkering, påpekar Grant Thornton.
Moms ska även normalt läggas på felparkeringsavgifter på parkering på gatumark, det vill säga gator och andra allmänna platser från nyår.
De förändrade reglerna bygger på en dom från EU-domstolen, Apcoa Parking C-90/20) och ett ställningstagande från Skatteverket 27 juni 2025.
Fick en övergångsperiod
För att alla inblandade skulle få möjlighet att förbereda sig beslutade Skatteverket om en övergångsperiod, som innebär att den nya ordningen med moms på kontrollavgifterna inte behöver vara införd förrän senast 1 januari 2027.
”Det här är en stor förändring. Fastighetsägare ska börja lägga 25 procent moms på parkeringsböter som tidigare varit klart utanför momssystemet ända sedan momsen infördes för 55 år sedan. Böterna kan ofta uppgå till betydande belopp”, konstaterar Martin Jacobsson, auktoriserad skatterådgivare, hos Grant Thornton.
Branschen kritisk
Hos Svepark, branschorganisationen för parkeringsbolag, är man kritisk till förändringen.
Man väljer att tala i former av böter och inte avgifter och att det är ”märkligt att moms ska läggas på böter”.
”Vi tycker att det är konstigt att man ska betala moms på något som är gjort som ett bötesbelopp där det ska vara avskräckande”, har Sveparks vd Louise Bill tidigare påpekat hos Börskollen.
