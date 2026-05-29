VW visar upp gigantisk el SUV – “som en Bentley till halva priset”

Den långa karossen, den höga fronten och den breda ljussignaturen gör att ID. Era 9X mer påminner om en lyx SUV än en traditionell Volkswagen.

Volkswagens offensiva kommer samtidigt i ett känsligt läge för koncernen.

Missnöjet bland vissa bilägare har vuxit efter flera omdiskuterade beslut kring mjukvara, uppdateringar och elbilsstrategin. För VW blir därför modeller som ID. Era 9X viktiga symboler för märkets framtid.

De ska visa att bolaget fortfarande kan leverera innovation, komfort och teknik i toppklass när konkurrensen från både kinesiska tillverkare och traditionella premiumvarumärken hårdnar.

Volkswagen placerar nya ID. Era i centrum för sin kinesiska elbilssatsning där modellen ska kombinera lång räckvidd, futuristisk design och lyxiga SUV proportioner för att locka premiumkunder. (Foto: Volkswagen)

Komfort före allt

Det mest slående finns dock i kupén. Förarplatsen domineras av stora skärmar, medan passagerarna bak får en miljö som snarare liknar en lounge än ett vanligt baksäte.

Bilen beskrivs som bekvämare än väntat, med generösa utrymmen och teknik som placerar modellen nära betydligt dyrare konkurrenter.

Baksätet kan användas som viloplats under färd, med skärmunderhållning och en känsla som testet jämför med privatjet snarare än vardagsbil.

Det är här rubriken blir begriplig. ID. Era 9X framstår inte som en billig elbil, utan som ett försök att ge Bentleykänsla till ett betydligt lägre pris.