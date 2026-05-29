VW visar upp gigantisk el SUV – “som en Bentley till halva priset”
Volkswagen har länge varit märket för praktiska familjebilar, men med ID. Era 9X tar tyskarna ett tydligt steg in i lyxsegmentet.
Den nya eldrivna super SUV är större än Touareg, mer påkostad än många tidigare VW modeller och byggd för en marknad där kinesiska kunder kräver både teknik, komfort och prestige.
Den långa karossen, den höga fronten och den breda ljussignaturen gör att ID. Era 9X mer påminner om en lyx SUV än en traditionell Volkswagen.
Volkswagens offensiva kommer samtidigt i ett känsligt läge för koncernen.
Missnöjet bland vissa bilägare har vuxit efter flera omdiskuterade beslut kring mjukvara, uppdateringar och elbilsstrategin. För VW blir därför modeller som ID. Era 9X viktiga symboler för märkets framtid.
De ska visa att bolaget fortfarande kan leverera innovation, komfort och teknik i toppklass när konkurrensen från både kinesiska tillverkare och traditionella premiumvarumärken hårdnar.
Komfort före allt
Det mest slående finns dock i kupén. Förarplatsen domineras av stora skärmar, medan passagerarna bak får en miljö som snarare liknar en lounge än ett vanligt baksäte.
Bilen beskrivs som bekvämare än väntat, med generösa utrymmen och teknik som placerar modellen nära betydligt dyrare konkurrenter.
Baksätet kan användas som viloplats under färd, med skärmunderhållning och en känsla som testet jämför med privatjet snarare än vardagsbil.
Det är här rubriken blir begriplig. ID. Era 9X framstår inte som en billig elbil, utan som ett försök att ge Bentleykänsla till ett betydligt lägre pris.
Räckvidden sticker ut
Tekniskt är bilen också ambitiös. Enligt testmaterialet har ID. Era 9X 517 hästkrafter och en räckvidd på upp till 1 651 kilometer enligt kinesisk norm.
Den siffran går inte rakt av att jämföra med europeiska WLTP värden, men den visar ändå vilken riktning Volkswagen siktar mot.
Bilen ska inte bara vara stor och lyxig. Den ska också minska räckviddsångesten rejält.
Ett nytt Volkswagen
ID. Era 9X är först utvecklad för Kina, men den säger mycket om Volkswagens framtid.
Märket pressas från kinesiska elbilstillverkare på pris och teknik, samtidigt som premiumkunder kräver mer komfort.
Därför blir bilen mer än en ny modell. Den visar hur Volkswagen försöker klättra uppåt i värdekedjan när elbilsmarknaden blir allt tuffare.
