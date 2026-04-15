Storvarsel bland Renaults ingenjörer

Ny plattform, 800-voltsteknik och storsatsningar på AI och humanoida robotar var sådant man menade skulle ge sänkta produktionskostnader, färre avbrott i produktionslinjen och mer nöjda (eller mindre klagande) kunder.

Fram till 2030 vill man sälja mer än två miljoner bilar, varav hälften på den europeiska marknaden – trots alltjämnt kännbar konkurrens från asiatiska tillverkare hoppas man på starkare fotfäste i både Indien och Sydkorea.

Det hela lät som ett rimligt nytag för ett bilmärke som gått från från billighetsfokus till att nafsa på ”cool” premiumkänsla. Men så kom bombnedslaget under gårdagen: Man kapar ingenjörskåren med 15-20 procent de kommande två åren.

Jagas av kinesiska konkurrenter

Nedskärningarna innebär att upp till cirka 2 400 tjänster ska väck, enligt Reuters som uppskattar att den nuvarande ingenjörsstyrkan ligger på omkring 11 000–12 000 personer. Totalt hade Renault 100 541 anställda vid årsskiftet.

Som för många andra biltillverkare är det konkurrensen från Kina som gör sig känd också hos Renault. Vd:n François Provost har visst uttalat sig om att koncernen måste anamma delar av de kinesiska arbetssätten för att fortleva.

En konkretisering av det är att man samarbetat med kinesiska ingenjörer för att ta fram nya Twingo på rekordtid – 21 månaders utveckling.

France24 skriver dock att en talesperson från Renault bekräftat att majoriteten av arbetet med att ta fram nya tekniker och designer för framtida bilar fortsatt kommer ske i Frankrike.