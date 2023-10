Toyota smygvisar framtidens elbilar

En av världens mest unika Saab-bilar såldes på auktion bland andra superbilar i helgen. Priset blev dock inte så högt som förväntat. Coupén Saab EX byggdes till Saabs 50-årsjubileum 1997. Bland superbilar som Aston Martin, Bugatti, Ferrari och Porsche såldes den på auktion i helgen, det rapporterar Carup. Saab EX är byggd med teknik från …

Att biljätten Toyota haft en avvaktande inställning till om elbilen verkligen är den enda rätta framtiden, har de signalerat tydligt.

De senaste projekten som de marknadsfört är deras vätgas-arbete som de bland annat nu provkör på lastbilar i kommersiell trafik nere på kontinenten.

Toyota satsar stort på den nya mässan Japan Mobility Show, med en stor interaktiv monter. (Bild: Japan Mobility Show)

Nu skvallras det ändå om att företaget kommer smygvisa två helt eldrivna nyframtagna concept-elbilar på Japan Mobility Show som är öppen mellan 28 oktober till 5 november.

Storsatsning

Toyota satsar stort på mässan som är ny för året. I en jättemonter marknadsför de sina produkter under devisen “Let’s Change the Future of Cars – Find Your Future”.

Den nya hel-elektriska mini-suven FT-3e, ska vara en av nyheterna på mässan. (Foto: Toyota)

Vad Toyota menar med denna klämkäcka och ganska så innehållslösa rad, är knepigt att lista ut. Dock säger de samtidigt att de kommer visa två nya bilar.

Och då blir det desto intressantare.