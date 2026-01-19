Topp 13: De bästa bilarna med fyrhjulsdrift

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Plats 13 – Mitsubishi Eclipse Cross

Snittbetyg: 63,33

Pris: Inget pris

Mitsubishi Eclipse Cross 2025. (Foto: Mitsubishi)

Mitsubishi Eclipse Cross 2026 – trygg vardag, men utan gnista

Mitsubishi Eclipse Cross är en kompakt suv som satsar på lugn och trygghet snarare än körglädje. Komforten är hög, kupén tyst och fyrhjulsdrift ingår, vilket gör bilen lätt att leva med i vardagen.

Garantivillkoren är dessutom generösa och interiören upplevs rymlig för klassen. Samtidigt finns tydliga svagheter.

Motorn levererar bara okej prestanda, styrningen är livlös och bränsleförbrukningen imponerar inte. Basversionen känns också snålt utrustad.

Resultatet är en bil som fungerar, men sällan engagerar.

Plats 12 – Subaru Crosstrek Adventure

Snittbetyg: 66

Pris: från 389 900 kr

Subaru Crosstrek Adventure. (Foto: Subaru)

Subaru Crosstrek – terrängkung med vardagsbekymmer

Subaru Crosstrek sticker ut med fyrhjulsdrift som standard och imponerande framkomlighet på dåliga vägar. Den höga markfrigången och trygga styrningen gör den stabil i alla väder, och säkerhetsutrustningen är generös redan från start.

Föraren sitter högt och har god sikt, vilket skapar en klassisk Subaru-känsla.

Samtidigt är Crosstrek svår att älska i vardagen. Motorn känns ansträngd, ljudnivån hög och förbrukningen sämre än rivalernas. Kupén upplevs plastig och bagageutrymmet är litet. Resultatet är en nischad suv för rätt förare.

Plats 11 – Subaru Outback

Snittbetyg: 68,8

Pris: från 444 900 kr

Subaru Outback AWD. (Foto: Subaru)

Subaru Outback – gammal skola med nya egenheter

Subaru Outback är en ovanlig syn i suv-världen, mer herrgårdsvagn än modebil. Fyrhjulsdriften, markfrigången och körlägena gör den mycket kapabel utanför asfalten, samtidigt som komforten på väg är hög och fjädringen mjuk.

Kupén är rymlig, praktisk och full av fysiska knappar – precis som förr. Men allt är inte idyll. Boxermotorn låter rått, CVT-lådan tar bort körglädje och förbrukningen är hög.

Infotainmentsystemet dominerar instrumentpanelen och förarövervakningen känns påträngande. Outback är charmig, men också kompromissfylld.

Plats 10 – Toyota Corolla Cross Executive AWD-i

Snittbetyg: 69,5

Pris: från 499 100 kr

Toyota Corolla Cross Executive AWD-i. (Foto: Toyota)

Toyota Corolla Cross – förnuftig följeslagare med tydliga gränser

Toyota Corolla Cross gör exakt det den lovar: levererar trygg, okomplicerad vardagstransport. Hybridversionen känns pigg, fyrhjulsdriften fungerar smart och utrymmena räcker gott för familjeliv och vardagsbestyr.

Standardutrustningen är stabil och säkerhetssystemen många. Samtidigt märks budgetfokuset tydligt. Interiören känns enkel, ljudnivån hög och styrningen saknar kontakt med vägen.

Bensinversionen är trög och förstärker det anonyma intrycket. Corolla Cross är lätt att leva med, men svår att bli entusiastisk över – en bil för huvudet, inte hjärtat.

Plats 9 – Subaru Solterra

Snittbetyg: 70

Pris: från 519 900 kr

Subaru Solterra. (Foto: Subaru)

Subaru Solterra 2026 – tydligt förbättrad, men fortfarande försiktig

Subaru Solterra har vuxit upp. Mer effekt, längre räckvidd och en uppdaterad interiör gör el-suven betydligt mer användbar i vardagen.

Fyrhjulsdriften är standard, nya drivlinor ger piggare respons och laddningen går snabbare än tidigare.

Komforten är bättre och kupén känns modernare med större skärm och fler funktioner. Samtidigt märks kompromisserna. Fjädringen är något stötig, styrningen anonym och bilen skiljer sig knappt från sin Toyota-släkting.

Solterra är nu konkurrenskraftig, men fortfarande mer trygg än inspirerande.

Plats 8 – Toyota bz4x-touring

Snittbetyg: 72

Pris: från 607 900 kr

Toyota bz4x-touring. (Foto: Toyota)

Toyota bZ4X – senkommen ordning i elleden

Toyota bZ4X har efter en omfattande uppdatering vuxit till en stabil och lättkörd familje-elbil. Räckvidden är bättre, effektiviteten högre och komforten märkbart förbättrad. Fjädringen är mjuk, kupén tystare och infotainmentsystemet mer lättanvänt än tidigare.

Samtidigt är bilen fortfarande anonym. Körkänslan engagerar inte, utrymmena är medelmåttiga och körställningen känns ovanlig.

Designen delar åsikter och det finns rivaler som erbjuder mer spänning. bZ4X är nu ett tryggt val – men fortfarande ett försiktigt sådant.

Plats 7 – Volkswagen Tiguan R-Line Edition 2.0 TDI 4Motion 193

Snittbetyg: 73,3

Pris: från 531 500 kr

Volkswagen Tiguan R-Line Edition. (Foto: Volkswagen)

Volkswagen Tiguan – trygg premiumkänsla utan puls

Volkswagen Tiguan är en familjesuv som gör mycket rätt. Den är rymlig, lättkörd och erbjuder en modern, påkostad interiör med hög teknikkänsla. Komforten är hög både i stan och på motorväg, och bagageutrymmet hör till klassens största.

Motorutbudet är brett och plug-in-hybriden fungerar fint i vardagen. Samtidigt är Tiguan mer förnuftig än engagerande.

Körglädjen är begränsad, infotainmentsystemet kräver tillvänjning och helheten känns något anonym. Det är en bil som imponerar med logik – men sällan med känsla.

Plats 6 – Ford Bronco Outer Banks

Snittbetyg: 73,75

Pris: från 749 000 kr

För att bevisa hur hög bilen är så står jag och lutar mig lite. (Foto: Åsa Wallenrud)

Ford Bronco Outer Banks – cool cowboy med vardagsproblem

Ford Bronco Outer Banks lockar med attityd, robust känsla och en interiör byggd för smutsiga äventyr. Den ser rätt ut, känns genuin och är ovanligt rolig i detaljerna, från avtagbara dörrar till tak som kan öppnas på gammalt vis.

På väg uppför sig bilen oväntat civiliserat och styrningen är trygg. Men kompromisserna är tydliga.

Motorn saknar karaktär, automatlådan dämpar responsen och utan terrängpaket känns den mindre kapabel än väntat.

Offroad-potentialen finns – men inte i denna version. Bronco imponerar mer med stil än med funktion.

Plats 5 – Nissan X-Trail Acenta

Snittbetyg: 76

Pris: från 404 400 kr

Nissan X-Trail (Foto: Nissan)

Nissan X-Trail – familjefavorit med begränsat driv

Nissan X-Trail lockar med rymlig kupé, hög komfort och möjlighet till sju sittplatser, vilket gör den praktisk för aktiva familjer. Fjädringen är mjuk, ljudnivån låg och e-Power-versionen ger en elbilslik känsla i vardagskörning.

Utrustningsnivån är generös redan från start och säkerheten hög. Samtidigt är bilen mer bekväm än engagerande.

Körglädjen uteblir, hybridtekniken är inte så snål som väntat och tredje sätesraden är trång. Bagageutrymmet räcker, men slås av flera rivaler. X-Trail är logisk – men inte lockande.

Plats 4 – Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i

Snittbetyg: 78

Pris: från 459 900 kr

Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i (Foto: Toyota)

Toyota RAV4 – rationell favorit med skavanker

Toyota RAV4 är ett tryggt val för familjer som prioriterar låg förbrukning och pålitlighet. Plug-in-hybriden går långt på el, känns pigg i stadstrafik och har gott om plats för både passagerare och bagage.

Byggkvaliteten är robust och säkerhetsnivån hög, vilket ger ett lugnt ägande. Samtidigt finns tydliga nackdelar. Körkomforten når inte upp till de bästa rivalernas, ljudnivån är hög på motorväg och infotainmentsystemet känns omodernt.

Körglädjen uteblir och bilen saknar sju säten. RAV4 övertygar med förnuft – inte med finess.

Plats 3 – Kia EV6 AWD

Snittbetyg: 78,13

Pris: inget pris

Kia EV6. (Foto: Kia)

Kia EV6 – snabb, smart och lite krävande

Kia EV6 är en elbil som kombinerar teknik, utrymmen och körglädje på ett ovanligt lyckat sätt. Den laddar snabbt, går långt på en laddning och finns i flera versioner som passar olika behov.

Chassit är välbalanserat och bilen känns pigg och modern bakom ratten. Interiören är rymlig och genomtänkt, med smarta förvaringslösningar och bra standardutrustning.

Men allt är inte perfekt.

Sikten bakåt är begränsad, infotainmentsystemet kräver tålamod och designen kan upplevas som kylig. EV6 imponerar – men ställer krav på föraren.

Plats 2 – Skoda Enyaq Sportline Solid Edition

Snittbetyg: 82

Pris: från 654 000 kr

Skoda Enyaq Sportline Solid Edition (Foto: Skoda)

Skoda Enyaq – rymlig vardagsfavorit med små irritationsmoment

Skoda Enyaq är en el-SUV som gör mycket rätt. Den erbjuder generösa utrymmen, stort bagage och en bekväm körstil som passar långa resor.

Räckvidden är konkurrenskraftig i rätt version och bilen känns trygg, tyst och lättkörd. Interiören håller god kvalitet och utrustningsnivån är hög redan från start.

Samtidigt finns svagheter.

Körkänslan är mer lugn än engagerande, bromspedalen är svår att dosera och klimatanläggningen styrs krångligt via skärm. Dessutom finns billigare syskon som lockar.

Enyaq är rationell – men inte passionerad.

Plats 1 – Ford Raptor

Snittbetyg: 85

Pris: från 555 000 kr

Ford Raptor (Foto: Ford)

Ford Ranger Raptor – vildmarkskung med vardagskompromisser

Ford Ranger Raptor är den mest imponerande bilen i sällskapet här ovan, och det märks direkt. Motorn levererar kraft med pondus, chassit sväljer dåliga underlag och bilen känns lika självklar på landsväg som långt bortom asfalten.

Formatet är smidigare än storebrors, vilket gör den lätt att placera även i trånga miljöer. Samtidigt finns nackdelar.

Däcken ger sämre grepp på vanlig väg, bromssträckan är lång och last- samt dragförmågan är lägre än hos en vanlig Ranger.

Interiören är robust men enkel. Raptor briljerar när underlaget försvinner – men kräver uppoffringar i vardagen.

Plats Bil Listpris januari 2025 Snittbetyg 1 Ford Raptor från 555 000 kr 85 2 Skoda Enyaq Sportline Solid Edition från 654 000 kr 82 3 Kia EV6 AWD Inget pris 78,13 4 Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i från 459 900 kr 78 5 Nissan X-Trail Acenta från 404 400 kr 76 6 Ford Bronco Outer Banks från 749 000 kr 73,75 7 Volkswagen Tiguan R-Line Edition 2.0 TDI 4Motion 193 från 531 500 kr 73,3 8 Toyota bz4x-touring från 607 900 kr 72 9 Subaru Solterra från 519 900 kr 70 10 Toyota Corolla Cross Executive AWD-i från 499 100 kr 69,5 11 Subaru Outback från 444 900 kr 68,8 12 Subaru Crosstrek Adventure från 389 900 kr 66 13 Mitsubishi Eclipse Cross 2025 Inget pris 63,33

