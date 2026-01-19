Snö, regn eller grus – vissa bilar bryr sig inte. Här är fyrhjulsdrivna modellerna som klarar mer än de flesta.
Topp 13: De bästa bilarna med fyrhjulsdrift
Mest läst i kategorin
Rekordpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar. Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll. Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning. Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till …
Övermil gav chocknota – bilägare krävs på 58 000 kronor
Nu varnar konsumenter för hur snabbt kostnaderna kan skena när verkligheten överstiger avtalet. En bilägare som privatleasat en Lynk & Co bil fick en oväntat dyr not när leasingavtalet löpte ut. Efter att ha kört betydligt fler mil än vad som ingick i avtalet fick hon en faktura på drygt 58 000 kronor för så …
Shelby struntar i reglerna och gör Mustangen alla vill ha
Två tolkningar av Mustang-drömmen visar hur klassisk V8-känsla kan leva vidare i en tid av teknik och extrem prestanda. Mustang-världen har fått nytt liv. Dels genom Fords egen satsning på Dark Horse SC, dels genom att Shelby American ännu en gång kliver fram och bygger bilen som Ford själv inte riktigt vågar släppa lös. Resultatet …
Nya Audi RS3 i stora testet: Här är experternas dom
Motorjournalister har sagt sitt. Nya Audi RS3 hyllas för drivlinan och balansen, men får också tydliga anmärkningar. När Audi RS3 uppdaterades stod mycket på spel. Fem cylindrar, fyrhjulsdrift och kompakt format är en kombination som blivit allt mer sällsynt. Nu har Europas och världens motorjournalister testat bilen grundligt – och bilden som växer fram är …
Ny tung baksmälla för lyxiga Porsche
Den tyska lyxsportbilstillverkaren Porsche fick se sina leveranser sjunka med hela 10 procent under 2025, berättar Bloomberg. Det kraftiga försäljningstappet förklaras främst bero på en svag efterfrågan på elbilar och en nedgång i Kina. ”Företaget levererade 279 449 fordon år 2025, med Kina och Tyskland i täten i nedgångarna, och mötte även ”leveransbrister” för förbränningsmotorversioner …
Fyrhjulsdrift har länge varit bilvärldens svar på ett stadigt handslag: tryggt, pålitligt och redo när det verkligen behövs.
Förr handlade det mest om att ta sig fram på oplogade vägar och skogsstigar, i dag är det lika mycket en fråga om stabilitet, kontroll och körglädje – oavsett om resan går till fjällen, sommarstugan eller bara genom ett blött morgonrus.
I den här artikeln har vi samlat några av de bästa fyrhjulsdrivna bilarna just nu. Alla är testade, betygsatta och placerade i en tydlig lista där styrkor och svagheter vägs mot varandra.
Det är en blandning av elbilar, suv:ar, pickuper och klassiska arbetshästar – bilar som inte ger upp när underlaget gör det.
Kort sagt: maskiner som fortfarande respekterar fysikens lagar, och som gör livet lite enklare när vädret, vägen eller vardagen sätter emot.
Så har listan tagits fram
Bäst i alla tester handlar om att läsa igenom alla tester som gjorts på de bilar vi väljer att ställa emot varandra.
Sedan sammanställs alla betyg och vi får fram ett genomsnitt. På så sätt blir det tydligt vilken bil som faktiskt är bäst, enligt den samlade motorjournalistkåren i Europa.
Alla tester har översatts till en 100-gradig skala där 100 är bäst. Varje modell har därefter fått en genomsnittsbedömning av de antal tester de varit med i.
Texterna under respektive bild är en sammanfattning över vad journalister uttrycker i sina tester.
Senaste nytt
Sändningsrättigheter styr sportvärlden
I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …
Följ med Perfect Weekends redaktör till Köpenhamn bortom turistfällorna
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Så investerar du enkelt i private equity
Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …
Därför påverkar inomhusluften både kostnader och konkurrenskraft
I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …
Plats 13 – Mitsubishi Eclipse Cross
Snittbetyg: 63,33
Pris: Inget pris
Läs också: Biljätten väcker liv i omtyckt namn – med en twist. Dagens PS
Mitsubishi Eclipse Cross 2026 – trygg vardag, men utan gnista
Mitsubishi Eclipse Cross är en kompakt suv som satsar på lugn och trygghet snarare än körglädje. Komforten är hög, kupén tyst och fyrhjulsdrift ingår, vilket gör bilen lätt att leva med i vardagen.
Garantivillkoren är dessutom generösa och interiören upplevs rymlig för klassen. Samtidigt finns tydliga svagheter.
Motorn levererar bara okej prestanda, styrningen är livlös och bränsleförbrukningen imponerar inte. Basversionen känns också snålt utrustad.
Resultatet är en bil som fungerar, men sällan engagerar.
Plats 12 – Subaru Crosstrek Adventure
Snittbetyg: 66
Pris: från 389 900 kr
Läs också: Symboliken bakom Subarus sex stjärnor. Dagens PS
Subaru Crosstrek – terrängkung med vardagsbekymmer
Subaru Crosstrek sticker ut med fyrhjulsdrift som standard och imponerande framkomlighet på dåliga vägar. Den höga markfrigången och trygga styrningen gör den stabil i alla väder, och säkerhetsutrustningen är generös redan från start.
Föraren sitter högt och har god sikt, vilket skapar en klassisk Subaru-känsla.
Samtidigt är Crosstrek svår att älska i vardagen. Motorn känns ansträngd, ljudnivån hög och förbrukningen sämre än rivalernas. Kupén upplevs plastig och bagageutrymmet är litet. Resultatet är en nischad suv för rätt förare.
Plats 11 – Subaru Outback
Snittbetyg: 68,8
Pris: från 444 900 kr
Läs också: Subarus hemliga plan för att utmana elbilarna. Dagens PS
Subaru Outback – gammal skola med nya egenheter
Subaru Outback är en ovanlig syn i suv-världen, mer herrgårdsvagn än modebil. Fyrhjulsdriften, markfrigången och körlägena gör den mycket kapabel utanför asfalten, samtidigt som komforten på väg är hög och fjädringen mjuk.
Kupén är rymlig, praktisk och full av fysiska knappar – precis som förr. Men allt är inte idyll. Boxermotorn låter rått, CVT-lådan tar bort körglädje och förbrukningen är hög.
Infotainmentsystemet dominerar instrumentpanelen och förarövervakningen känns påträngande. Outback är charmig, men också kompromissfylld.
Plats 10 – Toyota Corolla Cross Executive AWD-i
Snittbetyg: 69,5
Pris: från 499 100 kr
Läs också: Experterna om nya Toyota Aygo X Hybrid. Dagens PS
Toyota Corolla Cross – förnuftig följeslagare med tydliga gränser
Toyota Corolla Cross gör exakt det den lovar: levererar trygg, okomplicerad vardagstransport. Hybridversionen känns pigg, fyrhjulsdriften fungerar smart och utrymmena räcker gott för familjeliv och vardagsbestyr.
Standardutrustningen är stabil och säkerhetssystemen många. Samtidigt märks budgetfokuset tydligt. Interiören känns enkel, ljudnivån hög och styrningen saknar kontakt med vägen.
Bensinversionen är trög och förstärker det anonyma intrycket. Corolla Cross är lätt att leva med, men svår att bli entusiastisk över – en bil för huvudet, inte hjärtat.
Plats 9 – Subaru Solterra
Snittbetyg: 70
Pris: från 519 900 kr
Läs också: Chockdraget: Subaru utmanar ödet med nya elbilar. Dagens PS
Subaru Solterra 2026 – tydligt förbättrad, men fortfarande försiktig
Subaru Solterra har vuxit upp. Mer effekt, längre räckvidd och en uppdaterad interiör gör el-suven betydligt mer användbar i vardagen.
Fyrhjulsdriften är standard, nya drivlinor ger piggare respons och laddningen går snabbare än tidigare.
Komforten är bättre och kupén känns modernare med större skärm och fler funktioner. Samtidigt märks kompromisserna. Fjädringen är något stötig, styrningen anonym och bilen skiljer sig knappt från sin Toyota-släkting.
Solterra är nu konkurrenskraftig, men fortfarande mer trygg än inspirerande.
Läs mer: Solterra får toppbetyg. Dagens PS
Plats 8 – Toyota bz4x-touring
Snittbetyg: 72
Pris: från 607 900 kr
Läs också: Experterna: Körglädjen överraskar, baksätet gör det inte. Dagens PS
Toyota bZ4X – senkommen ordning i elleden
Toyota bZ4X har efter en omfattande uppdatering vuxit till en stabil och lättkörd familje-elbil. Räckvidden är bättre, effektiviteten högre och komforten märkbart förbättrad. Fjädringen är mjuk, kupén tystare och infotainmentsystemet mer lättanvänt än tidigare.
Samtidigt är bilen fortfarande anonym. Körkänslan engagerar inte, utrymmena är medelmåttiga och körställningen känns ovanlig.
Designen delar åsikter och det finns rivaler som erbjuder mer spänning. bZ4X är nu ett tryggt val – men fortfarande ett försiktigt sådant.
Läs mer: Toyota bZ4X – Komfortdrömmen med en rejäl akilleshäl. Dagens PS
Plats 7 – Volkswagen Tiguan R-Line Edition 2.0 TDI 4Motion 193
Snittbetyg: 73,3
Pris: från 531 500 kr
Läs också: VW:s hemliga strategi som gör bilköpare rasande. Dagens PS
Volkswagen Tiguan – trygg premiumkänsla utan puls
Volkswagen Tiguan är en familjesuv som gör mycket rätt. Den är rymlig, lättkörd och erbjuder en modern, påkostad interiör med hög teknikkänsla. Komforten är hög både i stan och på motorväg, och bagageutrymmet hör till klassens största.
Motorutbudet är brett och plug-in-hybriden fungerar fint i vardagen. Samtidigt är Tiguan mer förnuftig än engagerande.
Körglädjen är begränsad, infotainmentsystemet kräver tillvänjning och helheten känns något anonym. Det är en bil som imponerar med logik – men sällan med känsla.
Plats 6 – Ford Bronco Outer Banks
Snittbetyg: 73,75
Pris: från 749 000 kr
Läs också: Ford Bronco: vildmarkens konung till Sverige. Dagens PS
Ford Bronco Outer Banks – cool cowboy med vardagsproblem
Ford Bronco Outer Banks lockar med attityd, robust känsla och en interiör byggd för smutsiga äventyr. Den ser rätt ut, känns genuin och är ovanligt rolig i detaljerna, från avtagbara dörrar till tak som kan öppnas på gammalt vis.
På väg uppför sig bilen oväntat civiliserat och styrningen är trygg. Men kompromisserna är tydliga.
Motorn saknar karaktär, automatlådan dämpar responsen och utan terrängpaket känns den mindre kapabel än väntat.
Offroad-potentialen finns – men inte i denna version. Bronco imponerar mer med stil än med funktion.
Läs mer: Kärlek vid första körningen: Ford Bronco. Dagens PS
Plats 5 – Nissan X-Trail Acenta
Snittbetyg: 76
Pris: från 404 400 kr
Läs också: Nissan e-Trail: En eldriven äventyrare på väg? Dagens PS
Nissan X-Trail – familjefavorit med begränsat driv
Nissan X-Trail lockar med rymlig kupé, hög komfort och möjlighet till sju sittplatser, vilket gör den praktisk för aktiva familjer. Fjädringen är mjuk, ljudnivån låg och e-Power-versionen ger en elbilslik känsla i vardagskörning.
Utrustningsnivån är generös redan från start och säkerheten hög. Samtidigt är bilen mer bekväm än engagerande.
Körglädjen uteblir, hybridtekniken är inte så snål som väntat och tredje sätesraden är trång. Bagageutrymmet räcker, men slås av flera rivaler. X-Trail är logisk – men inte lockande.
Plats 4 – Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i
Snittbetyg: 78
Pris: från 459 900 kr
Läs också: Toyota släpper första bilderna på heta RAV4-nyheten. Dagens PS
Toyota RAV4 – rationell favorit med skavanker
Toyota RAV4 är ett tryggt val för familjer som prioriterar låg förbrukning och pålitlighet. Plug-in-hybriden går långt på el, känns pigg i stadstrafik och har gott om plats för både passagerare och bagage.
Byggkvaliteten är robust och säkerhetsnivån hög, vilket ger ett lugnt ägande. Samtidigt finns tydliga nackdelar. Körkomforten når inte upp till de bästa rivalernas, ljudnivån är hög på motorväg och infotainmentsystemet känns omodernt.
Körglädjen uteblir och bilen saknar sju säten. RAV4 övertygar med förnuft – inte med finess.
Plats 3 – Kia EV6 AWD
Snittbetyg: 78,13
Pris: inget pris
Läs också: Kia K4 Sportswagon – ny kombi på bensin. Dagens PS
Kia EV6 – snabb, smart och lite krävande
Kia EV6 är en elbil som kombinerar teknik, utrymmen och körglädje på ett ovanligt lyckat sätt. Den laddar snabbt, går långt på en laddning och finns i flera versioner som passar olika behov.
Chassit är välbalanserat och bilen känns pigg och modern bakom ratten. Interiören är rymlig och genomtänkt, med smarta förvaringslösningar och bra standardutrustning.
Men allt är inte perfekt.
Sikten bakåt är begränsad, infotainmentsystemet kräver tålamod och designen kan upplevas som kylig. EV6 imponerar – men ställer krav på föraren.
Läs mer: Oväntat: Se när Kia utklassar Ferrari. Dagens PS
Plats 2 – Skoda Enyaq Sportline Solid Edition
Snittbetyg: 82
Pris: från 654 000 kr
Läs också: Skoda Enyaq facelift 2025: Ny design, längre räckvidd. Dagens PS
Skoda Enyaq – rymlig vardagsfavorit med små irritationsmoment
Skoda Enyaq är en el-SUV som gör mycket rätt. Den erbjuder generösa utrymmen, stort bagage och en bekväm körstil som passar långa resor.
Räckvidden är konkurrenskraftig i rätt version och bilen känns trygg, tyst och lättkörd. Interiören håller god kvalitet och utrustningsnivån är hög redan från start.
Samtidigt finns svagheter.
Körkänslan är mer lugn än engagerande, bromspedalen är svår att dosera och klimatanläggningen styrs krångligt via skärm. Dessutom finns billigare syskon som lockar.
Enyaq är rationell – men inte passionerad.
Läs mer: Skoda Enyaq 2025: Experternas dom. Dagens PS
Plats 1 – Ford Raptor
Snittbetyg: 85
Pris: från 555 000 kr
Läs också: Nya Ford Ranger Raptor – kan man ha roligare? Dagens PS
Ford Ranger Raptor – vildmarkskung med vardagskompromisser
Ford Ranger Raptor är den mest imponerande bilen i sällskapet här ovan, och det märks direkt. Motorn levererar kraft med pondus, chassit sväljer dåliga underlag och bilen känns lika självklar på landsväg som långt bortom asfalten.
Formatet är smidigare än storebrors, vilket gör den lätt att placera även i trånga miljöer. Samtidigt finns nackdelar.
Däcken ger sämre grepp på vanlig väg, bromssträckan är lång och last- samt dragförmågan är lägre än hos en vanlig Ranger.
Interiören är robust men enkel. Raptor briljerar när underlaget försvinner – men kräver uppoffringar i vardagen.
|Plats
|Bil
|Listpris januari 2025
|Snittbetyg
|1
|Ford Raptor
|från 555 000 kr
|85
|2
|Skoda Enyaq Sportline Solid Edition
|från 654 000 kr
|82
|3
|Kia EV6 AWD
|Inget pris
|78,13
|4
|Toyota RAV4 Laddhybrid AWD-i
|från 459 900 kr
|78
|5
|Nissan X-Trail Acenta
|från 404 400 kr
|76
|6
|Ford Bronco Outer Banks
|från 749 000 kr
|73,75
|7
|Volkswagen Tiguan R-Line Edition 2.0 TDI 4Motion 193
|från 531 500 kr
|73,3
|8
|Toyota bz4x-touring
|från 607 900 kr
|72
|9
|Subaru Solterra
|från 519 900 kr
|70
|10
|Toyota Corolla Cross Executive AWD-i
|från 499 100 kr
|69,5
|11
|Subaru Outback
|från 444 900 kr
|68,8
|12
|Subaru Crosstrek Adventure
|från 389 900 kr
|66
|13
|Mitsubishi Eclipse Cross 2025
|Inget pris
|63,33
Experternas lista: Populäraste tjänstebilarna, bäst och sämst
Här är några tjänstebilar att fundera över. Vi har plockat ut ett gäng och ställde dem mot varandra för att se vilken av dem som är bäst. Att hitta rätt
Missa inte:
Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55
Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid
Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Apple uppmanar hundratals miljoner iPhone-användare: Uppdatera
Ett oväntat beslut från Apple i december har förändrat spelreglerna för iPhone-användare världen över. I vanliga fall ger Apple användarna gott om tid att välja när de vill uppgradera till en ny version av iOS. Men i samband med lanseringen av iOS 26 tog bolaget ett steg som överraskade både experter och konsumenter. Resultatet är …
AI-boomen pressar elnätet – här är konsekvenserna
Men den snabbt växande infrastrukturen sätter allt större press på elnätet, med stigande kostnader och nya politiska konflikter som följd. USA befinner sig mitt i en omfattande expansion av datacenter som ska bära framtidens AI-tjänster. Teknikjättar investerar mångmiljardbelopp i anläggningar som kräver enorma mängder el dygnet runt. Samtidigt är det åldrande elnätet dåligt rustat för …
Musks jätteraffinaderi säkrar litium till amerikanska marknaden
Teslas nya raffinaderi blir ett betydande steg i USA:s resa att säkra den inhemska litiumproduktionen. Det var under årets andra vecka som Elon Musk, via X, berättade att Teslas nya litiumraffinaderi i Texas nu satts igång, något som Oilprice.com var tidiga att rapportera om. Raffinaderiet, som ligger strax utanför den med amerikanska mått mätta blygsamma …
Rekordfå kineser föddes 2025: "Takten i nedgången är slående"
Kinas befolkning minskar dramatiskt för fjärde året i rad trots statliga satsningar för att öka barnafödandet. För ekonomerna skymtar nu stora problem på den kinesiska marknaden. Det är CNBC som rapporterar om den kraftiga minskningen av kinesiska födelsetal under 2025. Enligt Kinas statistikmyndighet föddes cirka 7,9 miljoner barn i fjol – en rejäl minskning jämfört …
Fransmännens favorit – inte Paris, inte Provence
Frankrike med huvudstaden Paris som epicentrum är världens mest besökta land. Hundra miljoner turister om året kan inte ha fel. Eller så kan de ha exakt samma fel allihop. För när fransmännen själva får rösta väljer de inte Paris, Nice eller någon Instagram-optimerad by i Provence. De väljer Saint-Antoine-l’Abbaye. En liten medeltida by i departementet …