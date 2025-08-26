Symboliken bakom Subarus sex stjärnor

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Stjärnhopen Plejaderna

Utöver att symbolisera en sammanslagning, är logotypen också en stiliserad version av stjärnhopen Plejaderna, som på japanska heter just Subaru. Denna stjärnhop kallas även för ‘De sju systrarna’.

Den sjunde stjärnan saknas i logotypen av en specifik anledning.

Dels är den sjunde stjärnan i Plejaderna i allmänhet för svag för att kunna ses med blotta ögat, dels skulle den inte passa in i den grafiska berättelsen om fusionen av de fem företagen.

Genom att arrangera stjärnorna i en ‘S’-form skapas en direkt koppling mellan stjärnbilden och varumärket Subaru.

Subaru Forester (Foto: Subaru)

Färger och betydelse

Även färgerna i logotypen har en specifik betydelse. Den blåa färgen symboliserar förtroende, pålitlighet och varumärkets fokus på innovation och kvalitet. Det blåa står också för himlen och rymden, vilket knyter an till den astronomiska kopplingen.

De silverfärgade detaljerna representerar kvalitet och avancerad ingenjörskonst.

Tillsammans uttrycker färgerna varumärkets kärnvärden. Bakom logotypen ligger en genomtänkt design där varje del har en mening som bygger på varumärkets historia.

Stjärnhopen Plejaderna, som logotypen är inspirerad av, har historiskt sett kopplats till årstider och nya början. Subaru använder denna koppling för att visa att de ständigt strävar efter att förnya och förbättra sin teknik.

Subaru Crosstrek (Foto: Subaru)

Speciella logotyper

Inom Subarus sortiment finns det en specialiserad gren, Subaru Technica International eller STI, som har en egen logotyp i en unik färg. Den kallas ‘sakura no iro’, en levande körsbärsbloms nyans.

Denna nyans, som är en rödaktig rosa, har en stark kulturell koppling till de vackra körsbärsträden i Japan och deras symboliska betydelse.

Tidiga STI Impreza-modeller hade denna logotyp, som ibland också inkluderade en enkel, gemen ‘i’ i stället för stjärnorna. Entusiaster tror att denna ‘i’ stod för ‘Impreza’, vilket är logiskt eftersom Forester-modellerna från samma era hade en liknande ‘F’-logotyp.

Dessa logotyper var dock primärt avsedda för den japanska marknaden och är därför sällsynta i andra delar av världen. De bidrar till att göra de tidiga modellerna ännu mer intressanta för samlare och bilentusiaster.

