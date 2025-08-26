Dagens PS
Symboliken bakom Subarus sex stjärnor

Vad ligger bakom Subarus logga? (Foto: Subaru)
Vad ligger bakom Subarus logga? (Foto: Subaru)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

Bilvärlden är full av symbolik, men sällan med en historia som den bakom Subarus logotyp. Dess design är inte bara ett estetiskt val, utan en visuell berättelse om företagets grundande.

Den inledande inspirationen kommer från en stjärnhop, och varje detalj, från antalet stjärnor till färgsättningen, bär på en djupare mening.

Bakom den enkla bilden döljer sig en noggrant uttänkt representation av en sammanslagning och en hyllning till japansk mytologi.

Fuji Heavy Industries födelse

Subaru, som betyder ‘förena’ på japanska, är själva nyckeln till att förstå logotypens utformning. År 1953 gick fem olika företag samman för att bilda Fuji Heavy Industries, som i dag är känt som Subaru Corporation.

Denna sammanslagning representeras direkt i märkets emblem: de fem mindre stjärnorna symboliserar de ursprungliga bolagen, medan den stora centrala stjärnan representerar Subaru, den nya bil divisionen.

Foto: Subaru

Denna grafiska berättelse om en företagsfusion är en subtil men kraftfull del av varumärkets identitet.

Stjärnhopen Plejaderna

Utöver att symbolisera en sammanslagning, är logotypen också en stiliserad version av stjärnhopen Plejaderna, som på japanska heter just Subaru. Denna stjärnhop kallas även för ‘De sju systrarna’.

Den sjunde stjärnan saknas i logotypen av en specifik anledning.

Dels är den sjunde stjärnan i Plejaderna i allmänhet för svag för att kunna ses med blotta ögat, dels skulle den inte passa in i den grafiska berättelsen om fusionen av de fem företagen.

Genom att arrangera stjärnorna i en ‘S’-form skapas en direkt koppling mellan stjärnbilden och varumärket Subaru.

Subaru Forester (Foto: Subaru)
Subaru Forester (Foto: Subaru)

Färger och betydelse

Även färgerna i logotypen har en specifik betydelse. Den blåa färgen symboliserar förtroende, pålitlighet och varumärkets fokus på innovation och kvalitet. Det blåa står också för himlen och rymden, vilket knyter an till den astronomiska kopplingen.

De silverfärgade detaljerna representerar kvalitet och avancerad ingenjörskonst.

Tillsammans uttrycker färgerna varumärkets kärnvärden. Bakom logotypen ligger en genomtänkt design där varje del har en mening som bygger på varumärkets historia.

Stjärnhopen Plejaderna, som logotypen är inspirerad av, har historiskt sett kopplats till årstider och nya början. Subaru använder denna koppling för att visa att de ständigt strävar efter att förnya och förbättra sin teknik.

Subaru Crosstrek (Foto: Subaru)
Subaru Crosstrek (Foto: Subaru)

Speciella logotyper

Inom Subarus sortiment finns det en specialiserad gren, Subaru Technica International eller STI, som har en egen logotyp i en unik färg. Den kallas ‘sakura no iro’, en levande körsbärsbloms nyans.

Denna nyans, som är en rödaktig rosa, har en stark kulturell koppling till de vackra körsbärsträden i Japan och deras symboliska betydelse.

Tidiga STI Impreza-modeller hade denna logotyp, som ibland också inkluderade en enkel, gemen ‘i’ i stället för stjärnorna. Entusiaster tror att denna ‘i’ stod för ‘Impreza’, vilket är logiskt eftersom Forester-modellerna från samma era hade en liknande ‘F’-logotyp.

Dessa logotyper var dock primärt avsedda för den japanska marknaden och är därför sällsynta i andra delar av världen. De bidrar till att göra de tidiga modellerna ännu mer intressanta för samlare och bilentusiaster.

Den stora frågan: Ska du slå av start/stopp-funktionen?

Bilens start/stopp-funktion sparar bränsle och minskar utsläpp. Vad händer med motorn av all avancerad teknik? Den moderna tekniken är utformad för att

företagshistoria Historia Subaru
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

