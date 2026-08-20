Teslas robottaxi utan ratt nu redo för vägen

Enligt tidigare rapportering har massproduktionen av Cybercab kommit igång, men bilarna har samlats på hög i och med att man inte haft tillåtelse att köra dem på offentliga vägar.

Då kommer lanseringen

Reuters har nu fått uppgift om att Cybercab-lanseringen stundar. Redan i augusti ska i alla fall Teslas anställda kunna åtnjuta de helt självkörande taxibilarna i Austin, Texas. Några dagar senare väntas Cybercab börja användas offentligt i Teslas taxiflotta.

Tesla har de senaste veckorna förberett lanseringen genom bland annat provkörningar, åkturer för anställda på privata vägar och utbildning av lokal räddningspersonal.

Tesla började testa produktionsversionen av Cybercab på allmän väg i juni. Produktionen väntas samtidigt trappas upp senare i år.

Informationen som Reuters gått ut med har ännu inte bekräftats från Teslas håll.

De tekniska bitarna

Inside EVs har gjort ett rejält djupdyk i amerikanska myndigheters arkiv för att kartlägga informationen kring Cybercabs ”specs”.

Cybercab blir en ovanligt lätt elbil med en tjänstevikt på 1 412 kilo, omkring 320 kilo mindre än en Model 3. Drivningen sker via en motor på framaxeln som ger 219 hästkrafter. Batteriet är på 48 kWh och räckvidden väntas landa på omkring 470 kilometer enligt en preliminär uppskattning.

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Dokumenten visar också en totalvikt på 1 692 kilo, vilket ger en maximal lastförmåga på 280 kilo för passagerare och bagage.

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