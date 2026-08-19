Aston Martin: En bil ingen får köpa och en bil ingen får äga

Alla 150 exemplar var sålda före visningen, till ett pris kring två miljoner dollar, motsvarande 18,9 miljoner kronor. Leveranserna börjar under andra kvartalet 2027.

En månad tidigare, den 16 juli, visade bolaget upp ”Dreadnought” i New York. Den pansarklädda SUV:en existerar bara i spelet Call of Duty: Modern Warfare 4 och blir spelbar i lägena Warzone och DMZ när spelet släpps den 23 oktober.

Räkenskaperna bakom avslöjandena

Dagens PS har rapporterat om hur Aston Martin kämpar i motvind. Halvårsrapporten den 29 juli visade en nettoskuld på 1 545 miljoner pund, omkring 20 miljarder kronor, och en förlust före skatt på 154 miljoner pund.

Samtidigt steg intäkterna 38 procent till 629 miljoner pund och bruttomarginalen till 34 procent, enligt rapporten. Skuldsättningsgraden föll till 8,9 gånger från 12,8 vid årsskiftet.

Lånet på 550 miljoner pund som stängdes den 22 juli, med HPS Investment Partners som huvudlångivare, lyfte likviditeten till omkring 340 miljoner pund. Aktien steg 7,7 procent på beskedet och handlades kring 37 pence på rapportdagen, enligt Investing.com.

Spelbilar är en gammal genväg

Sedan 2013 har tillverkare byggt digitala konceptbilar åt Gran Turismo. Aston Martin gjorde DP-100 för spelets sjätte del. Realtid har beskrivit hur Gen Z jagar snabba pengar och det är samma målgrupp som ska minnas märket om tjugo år.

Båda bilarna gör samma sak för balansräkningen: 150 förskottsbetalda exemplar och en digital SUV binder minimalt kapital och ger marginal utan fabriksrisk. Med räntekostnader på omkring 160 miljoner pund i år räcker det inte. Frågan är vad Aston Martin måste hitta på när Valhalla-leveranserna tar slut.

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