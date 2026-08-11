Tesla Roadster är på g "väldigt snart"

Tesla Semi till Europa

I helt andra änden av Teslas spektrum står ytterligare ett fordon kantat av förseningar. Tesla Semi, alltså bolagets eldrivna långtradare, har börjat rulla ut i begränsad upplaga i Nordamerika. I slutet av april körde den första Semin av massproduktionsbandet, från början var prognosen att 50 000 av lastbilarna skulle vara i trafik 2024.

Economista rapporterar nu att Tesla planerar att lansera sin elektriska lastbil i Europa under 2027. Den europeiska versionen väntas få en räckvidd på upp till omkring 800 kilometer och en motoreffekt på upp till 1 087 hästkrafter.

Jämfört med Volvos FH Aero Electric, som presenterades i våras, ser det ut som att Tesla Semi vinner i både räckvidd och motorkraft – men Tesla uppger sin maximala tågvikt till 40 ton medan Volvo ska mäkta med 48 ton.

I USA kostar Semi Standard Range motsvarande cirka 2,36 miljoner kronor, medan Long Range-versionen kostar omkring 2,74 miljoner kronor.

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Något europeiskt pris har ännu inte presenterats.

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Cybercab får Starlink, oklart varför

Tesla har slagit på stora trumman och visat upp en Cybercab med integrerad Starlink-antenn. Bilderna som publicerades på X visar en Cybertruck med lågprofilsantenn monterad i taket. Någon information kring vad Starlink-uppkopplingen ska användas gick inte att utläsa.

Cybercab är Teslas specialutvecklade robotaxi och skiljer sig från dagens Robotaxi-bilar genom att den från grunden är byggd för helt autonom körning. Den saknar både ratt och pedaler och ska kunna transportera passagerare utan förare.

Tesla har utvecklat bilen som en del av sin satsning på en storskalig robotaxitjänst – likt Roadster och Semi har också Cybercab dragits med flertalet förseningar, men produktionen är nu igång. Bilen får dock inte köras på offentliga vägar utan mänsklig övervakning.

Den autonoma körningen ska inte vara beroende av internet, eftersom den hanteras av bilens datorer och AI-system ombord. Satellituppkopplingen skulle istället kunna ge Tesla möjlighet att hålla kontakt med och övervaka fordon även i avlägsna områden med dålig mobiltäckning.

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