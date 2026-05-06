Därför kan Teslas FSD dröja i Europa

Då sker omröstningen som tidigast

Under gårdagen, 5 maj, träffades motorkommittén och nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen ska enligt uppgifter från Reuters ha redovisat varför de godkänt den semi-autonoma körtekniken. RDW, som myndigheten heter, ska också ha argumenterat för varför Full Self Driving (Supervised) ska godkännas i resten av EU.

Mötet var inte offentligt, och ingen röstning verkar ha genomförts på ämnet.

Nästa gång kommittén möts och en röstning skulle kunna genomföras är i juli – men enligt Reuters är det rimligare att omröstningen sker i oktober.

Fram tills dess är det dock möjligt att medlemsländer utfärdar egna provisoriska godkännanden, likt Nederländerna gjort.