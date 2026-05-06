Därför kan Teslas FSD dröja i Europa

Tesla behöver få FSD godkänt i EU för att hämta sig från förra årets försäljningstapp. Bild: Godofredo A. Vásquez /AP/TT

Teslas Full Self Driving (FSD) har godkänts att Nederländerna, nu ska resten av EU rösta – och inte alla verkar helt övertygade.

Tesla fick äntligen sitt godkännande för Full Self Driving (Supervised) i Nederländerna i mitten av april.

För tillverkaren är det ett strategiskt steg i riktningen att få tekniken godkänd i hela EU, men för det krävs en omröstning i EU-kommissionens motorkommitté. Och frågan är om resten av ländernas representanter låter sig övertalas av de de nederländska.

Då sker omröstningen som tidigast

Under gårdagen, 5 maj, träffades motorkommittén och nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen ska enligt uppgifter från Reuters ha redovisat varför de godkänt den semi-autonoma körtekniken. RDW, som myndigheten heter, ska också ha argumenterat för varför Full Self Driving (Supervised) ska godkännas i resten av EU.

Mötet var inte offentligt, och ingen röstning verkar ha genomförts på ämnet.

Nästa gång kommittén möts och en röstning skulle kunna genomföras är i juli – men enligt Reuters är det rimligare att omröstningen sker i oktober.

Fram tills dess är det dock möjligt att medlemsländer utfärdar egna provisoriska godkännanden, likt Nederländerna gjort.

Nordländerna kan sätta sig på tvären

I mejlkorrespondens som Reuters fått tillgång till uppdagas orosmoln kring Teslas aggressiva kampanj för att få tekniken godkänd i EU.

Hans Nordin, utredare på Transportstyrelsen, ska ha uttryckt förvåning över att Teslas FSD kan köra över hastighetsgränsen.

Jukka Juhola, från finska transportmyndigheten, undrar över systemets förmågor i vinterförhållanden:

”Presenterar de verkligen ett system som möjliggör handsfree-körning även på isiga vägar i 80 km/h?” frågade Juhola i ett mejl till kollegor. Också hur systemet skulle hantera älgar på vägarna har ifrågasatts.

Å andra sidan har danska Frank Schack Rasmussen från Færdselsstyrelsen blivit imponerad av hur Teslas FSD ”presterade mycket bra i den komplexa trafiken” under rusningstid i Köpenhamn.

Tesla behöver godkännandet för att lugna marknaden

Enligt Tesla själva är godkännandet av FSD i Europa avgörande för att öka försäljningen, som föll med 27 procent under 2025.

När en omröstning väl sker krävs en ”kvalificerad majoritet” för att godkänna RDW:s (och Teslas) förslag – minst 15 av EU:s 27 medlemsstater, som tillsammans representerar 65 procent av unionens befolkning, behöver rösta Ja.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

