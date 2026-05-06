Teslas Full Self Driving (FSD) har godkänts att Nederländerna, nu ska resten av EU rösta – och inte alla verkar helt övertygade.
Därför kan Teslas FSD dröja i Europa
Tesla fick äntligen sitt godkännande för Full Self Driving (Supervised) i Nederländerna i mitten av april.
För tillverkaren är det ett strategiskt steg i riktningen att få tekniken godkänd i hela EU, men för det krävs en omröstning i EU-kommissionens motorkommitté. Och frågan är om resten av ländernas representanter låter sig övertalas av de de nederländska.
Då sker omröstningen som tidigast
Under gårdagen, 5 maj, träffades motorkommittén och nederländska motsvarigheten till Transportstyrelsen ska enligt uppgifter från Reuters ha redovisat varför de godkänt den semi-autonoma körtekniken. RDW, som myndigheten heter, ska också ha argumenterat för varför Full Self Driving (Supervised) ska godkännas i resten av EU.
Mötet var inte offentligt, och ingen röstning verkar ha genomförts på ämnet.
Nästa gång kommittén möts och en röstning skulle kunna genomföras är i juli – men enligt Reuters är det rimligare att omröstningen sker i oktober.
Fram tills dess är det dock möjligt att medlemsländer utfärdar egna provisoriska godkännanden, likt Nederländerna gjort.
Nordländerna kan sätta sig på tvären
I mejlkorrespondens som Reuters fått tillgång till uppdagas orosmoln kring Teslas aggressiva kampanj för att få tekniken godkänd i EU.
Hans Nordin, utredare på Transportstyrelsen, ska ha uttryckt förvåning över att Teslas FSD kan köra över hastighetsgränsen.
Jukka Juhola, från finska transportmyndigheten, undrar över systemets förmågor i vinterförhållanden:
”Presenterar de verkligen ett system som möjliggör handsfree-körning även på isiga vägar i 80 km/h?” frågade Juhola i ett mejl till kollegor. Också hur systemet skulle hantera älgar på vägarna har ifrågasatts.
Å andra sidan har danska Frank Schack Rasmussen från Færdselsstyrelsen blivit imponerad av hur Teslas FSD ”presterade mycket bra i den komplexa trafiken” under rusningstid i Köpenhamn.
Tesla behöver godkännandet för att lugna marknaden
Enligt Tesla själva är godkännandet av FSD i Europa avgörande för att öka försäljningen, som föll med 27 procent under 2025.
När en omröstning väl sker krävs en ”kvalificerad majoritet” för att godkänna RDW:s (och Teslas) förslag – minst 15 av EU:s 27 medlemsstater, som tillsammans representerar 65 procent av unionens befolkning, behöver rösta Ja.
