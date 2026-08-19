Därför bankar Toyotas tekniker med hammare på motorn

De drabbade motorerna lider av knackningar, ojämn gång, tappar kraft och kan i vissa inte startas.

Lösningen, i alla fall i Toyotas bilar, är att helt byta motor.

Återkallelsen pågår fortfarande, och motorbyten är dyrt för Toyota – därför har man behövt hitta ett enkelt sätt att identifiera vilka bilar som lider av dåliga motorer. Det är då hammaren tas fram.

”Slå till med hammaren”

The Drive har fått en unik insikt i hur Toyota-teknikerna testar de återkallade motorerna, ett rejält slag med en hammare räcker för att fastslå diagnosen.

Gummihammaren dock bara ett av de avancerade verktygen. På motorn monteras en accelerometer som kan registrera vibrationer, och när teknikern slår på en bestämd punkt på motorn analyseras hur motorn reagerar.

Det som framför allt undersöks är resonansfrekvensen vid ett av vevaxelns huvudlager. Om lagret har börjat slitas på grund av skräpet som trängt in från fabriken vibrerar vevaxeln och resten av motorn på ett speciellt sätt. Genom att analysera vibrationerna kan verktyget därför avgöra om lagret uppvisar tecken på onormalt slitage.

Testet kompletteras med data från bilens tidigare körning. Toyota behöver kunna se att motorn har utsatts för tillräcklig belastning för att resultatet ska vara tillförlitligt.

Om teknikern inte kan fastställa att lagret är i gott skick blir det motorbyte på schemat.

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