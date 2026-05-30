Teslas självkörande bilar i kinesisk rättstvist

Tvisten handlar om Teslas självkörande system FSD (Full self-driving), som enligt målsägarna inte alls är så fullt självkörande som det utmålas i marknadsföringen. De menar att det är vilseledande marknadsföring och att bolaget medvetet överdriver vad tekniken klarar av.

De tio bilägarna kräver 3,95 miljoner yuan i ersättning, motsvarande runt 5,4 miljoner kronor, enligt Beijing News.

Tesla motsätter sig kraven och hävdar att vissa av funktionerna fungerar fullt ut, medan andra fortfarande är under utveckling.

Teslas FSD-system har också kritiserats på andra håll, bland annat i Nederländerna.