Teslas självkörande bilar i kinesisk rättstvist
Tio kinesiska bilägare har tagit Tesla till domstol. De anser att bolagets självkörande bilar inte uppfyller vad som utlovas i marknadsföringen och vill ha skadestånd.
Tvisten handlar om Teslas självkörande system FSD (Full self-driving), som enligt målsägarna inte alls är så fullt självkörande som det utmålas i marknadsföringen. De menar att det är vilseledande marknadsföring och att bolaget medvetet överdriver vad tekniken klarar av.
De tio bilägarna kräver 3,95 miljoner yuan i ersättning, motsvarande runt 5,4 miljoner kronor, enligt Beijing News.
Tesla motsätter sig kraven och hävdar att vissa av funktionerna fungerar fullt ut, medan andra fortfarande är under utveckling.
Teslas FSD-system har också kritiserats på andra håll, bland annat i Nederländerna.