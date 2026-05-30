Dagens PS
JUST NU:

Semesteroron: Så många stannar hemma i sommar

Dagensps.se
Motor

Teslas självkörande bilar i kinesisk rättstvist

Teslas vd Elon Musk deltog nyligen när USA:s president Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping i Peking.
Teslas vd Elon Musk deltog nyligen när USA:s president Donald Trump mötte Kinas president Xi Jinping i Peking. Foto: Mark Schiefelbein /AP/TT
Tvisten handlar om Teslas självkörande system FSD (Full self-driving), som enligt målsägarna inte alls är så fullt självkörande som det utmålas i marknadsföringen. De menar att det är vilseledande marknadsföring och att bolaget medvetet överdriver vad tekniken klarar av.

Tio kinesiska bilägare har tagit Tesla till domstol. De anser att bolagets självkörande bilar inte uppfyller vad som utlovas i marknadsföringen och vill ha skadestånd.

Tvisten handlar om Teslas självkörande system FSD (Full self-driving), som enligt målsägarna inte alls är så fullt självkörande som det utmålas i marknadsföringen. De menar att det är vilseledande marknadsföring och att bolaget medvetet överdriver vad tekniken klarar av.

De tio bilägarna kräver 3,95 miljoner yuan i ersättning, motsvarande runt 5,4 miljoner kronor, enligt Beijing News.

Tesla motsätter sig kraven och hävdar att vissa av funktionerna fungerar fullt ut, medan andra fortfarande är under utveckling.

Teslas FSD-system har också kritiserats på andra håll, bland annat i Nederländerna.

Mest lästa i kategorin