Teslas FSD får tumme upp från Tyskland – men måste ändra namnet

Tummen upp från Tyskland, med två villkor

I början av veckan konstaterade tyska transportministern, Steffen Bilger, att han förespråkar ett snabbt godkännande på EU-nivå – dock lyfter han två farhågor som Tesla behöver förhålla sig till: Namnet och hur hastighetsgränser hanteras.

Gällande namnet, Full Self Driving (Supervised), menar han att förvirring kan uppstå. Någon total självkörning handlar det ju inte om, föraren är fortsatt ansvarig för bilen och måste hela tiden hålla uppsikt.

Enligt BMV, tyska motsvarigheten till Transportstyrelsen, ska Tesla ha gått med på att ändra namnet till Tesla Assisted Driving istället.

”Mitt mål är att Tesla-förare ska kunna dra nytta av assisterad körning i hela EU så snabbt som möjligt”, skriver transportministern i ett uttalande.

Max tio procent över hastighetsgränsen

Den andra farhågan – eller kanske villkoret – som lyfts från tyskt håll handlar om hur FSD-systemet hanterar hastighetsbegränsningar.

European Transport Safety Council (ETSC) beskriver hur förare genom inbyggda inställningar kan öka den tillåtna hastigheten som en autonom Tesla kan köra i med upp till 50 procent. Det innebär inte att bilen alltid håller den högre hastigheten, utan att den kan överskrida hastighetsgränsen vid exempelvis omkörningar.

ETSC, tillsammans med den tyska ministern, och röster från både Sverige och Finland har uttryckt kritik mot hur Speed Offset, som inställningen kallas, fungerar. Aftonbladet skriver att den svenska oron varit tonsättande i diskussionen. Men från tyskt håll låter det nu som att man kommit överens med Tesla om att hastigheten får överskridas med maximalt tio procent i de självkörande bilarna.

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I veckan, Musk: Svårt att se djur på mörk väg

Det tyska ställningstagandet kom strax efter att Elon Musk själv skrivit på X om ett problem som Teslas robottaxier behöver hantera. För Teslas del ”ser” bilarna främst via avancerade kameror, vilka på natten kan ha svårt att urskilja små hinder – exempelvis djur – mot mörk asfalt.

I de städer i USA som Teslas autonoma taxitjänst är verksam kör man inte på natten, konkurrenten Waymo använder däremot Lidar-system och kör dygnets alla timmar.

Någon specifik oro för nattkörning med FSD (Supervised) verkar det dock inte finnas hos de europeiska lagstiftarna.