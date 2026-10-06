Självkörande bilar tampas med ett känsligt problem: Påkörda husdjur. Antalet olyckor är visserligen få, men fallen uppmärksammas kraftigt.
Koppla husdjuren – Teslas robottaxi ser dem inte
Tesla, Waymo, Uber och en uppsjö av andra bolag tävlar om att bli störst och bäst på självkörande bilar. I USA är Waymo ledande med en taxiflotta på flera tusen fordon. Tesla ligger, trots den nyliga lanseringen av sin rattlösa Cybercab, efter.
På europeisk mark är de självkörande bilarna, taxier eller inte, försvinnande få. I somras kunde Uber och Wayve sparka igång en försiktig taxiverksamhet i London, och Alphabet-ägda Waymo har aviserat att de kommer att börja testköra sina bilar i München.
Tesla har vunnit små regionala slag och fått sin Full Self Driving (Supervised)-teknik godkänd i en handfull EU-länder, däribland Nederländerna, Danmark och Belgien. Från de två sistnämnda har det dock nyligen hörts kritik gällande hur de självkörande bilarna följer respektive lands trafikregler.
Bland annat handlar kritiken om att bilarna är dåliga på att hålla rätt hastighet samt att de kan köra in på vägar där de inte får vara.
Kritiker från andra sidan Atlanten, däribland Elon Musk själv, lyfter också säkerhetsfrågan – dock inte enbart för människor, utan också husdjur.
Körde över katten KitKat
Ett av de mest uppmärksammade fallen är katten KitKat som omkom när den blev påkörd av en av Waymos självkörande taxibilar under senhösten förra året.
Strax efter det ska också en hund i San Fransisco hamnat under en av bolagets bilar. Efter olyckan ska veterinärkostnaderna uppskattats till drygt 300 000 kronor för den lilla hunden, som fick svåra skador i höften – ägarna ska inte ha haft råd med vården och istället fick hunden avlivas.
Musk: ”Svåra att se på natten”
I båda Waymofallen skiljer sig åsikterna kring om en mänsklig förare hade kunnat reagera på annat sätt, och om djurens liv hade kunnat räddas.
Waymo, som använder Lidar-system för att upptäcka hinder, menar att djuren dykt upp plötsligt och från svåra vinklar – vilket gör att inte alltid bilen hinner att reagera på rätt sätt. Bolaget verkar inte ha drabbats av några juridiska påföljder efter någon av påkörningarna.
Teslas robottaxier använder istället avancerad kamerateknik för att se vägen och vad som finns på den. Musk har till och med konstaterat att ”Lidar är ett hopplöst projekt”, trots att tekniken troligtvis skulle kunna vara en lösning på ett kattrelaterat aber som företaget står inför.
Vid mörkrets intåg är Lidar nämligen generellt sett vassare på att upptäcka hinder än vad kamerasensorerna är. Tesla kör därmed endast sina självkörande taxitjänster fram till 23.00 – Waymo opererar dygnets alla timmar. Musk skrev själv i helgen att just husdjur i mörkret är är en riskfaktor.
”Det viktigaste vi försöker lösa är att se till att vi inte kör över husdjur som är svåra att upptäcka på natten. ”Vi försöker bokstavligen undvika grå kattungar på grå asfalt i mörkret.”
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