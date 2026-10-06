Koppla husdjuren – Teslas robottaxi ser dem inte

På europeisk mark är de självkörande bilarna, taxier eller inte, försvinnande få. I somras kunde Uber och Wayve sparka igång en försiktig taxiverksamhet i London, och Alphabet-ägda Waymo har aviserat att de kommer att börja testköra sina bilar i München.

Tesla har vunnit små regionala slag och fått sin Full Self Driving (Supervised)-teknik godkänd i en handfull EU-länder, däribland Nederländerna, Danmark och Belgien. Från de två sistnämnda har det dock nyligen hörts kritik gällande hur de självkörande bilarna följer respektive lands trafikregler.

Bland annat handlar kritiken om att bilarna är dåliga på att hålla rätt hastighet samt att de kan köra in på vägar där de inte får vara.

Kritiker från andra sidan Atlanten, däribland Elon Musk själv, lyfter också säkerhetsfrågan – dock inte enbart för människor, utan också husdjur.

Körde över katten KitKat

Ett av de mest uppmärksammade fallen är katten KitKat som omkom när den blev påkörd av en av Waymos självkörande taxibilar under senhösten förra året.

Strax efter det ska också en hund i San Fransisco hamnat under en av bolagets bilar. Efter olyckan ska veterinärkostnaderna uppskattats till drygt 300 000 kronor för den lilla hunden, som fick svåra skador i höften – ägarna ska inte ha haft råd med vården och istället fick hunden avlivas.