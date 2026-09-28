EU:s OK till Teslas teknik dröjer: "Tidigast våren 2027"

Det som följde var att ytterligare en handfull medlemsstater gav Tesla provisoriska godkännanden i väntan på ett bredare beslut på EU-nivå. Till en början var förhoppningen att EU:s tekniska nämnd för motorfordon skulle hinna med en omröstning redan under tidigsommaren.

I början av oktober hålls första sammanträdet efter sommaruppehållet och optimister höll tummarna för att det var då som frågan om det breda godkännandet skulle avhandlas, efter att sommaren bjöd på få nyheter.

Nu verkar det dock som att den efterlängtade omröstningen kommer att dröja ytterligare. Allt om elbil skriver att den preliminära dagordningen för mötet inte skvallrar om några betydande framsteg i frågan – istället ska fortsatt dialog hållas.

Transportstyrelsen skriver på sin hemsida att ett godkännande skulle innebära att tekniken skulle vara helt laglig i EU först under våren eller sommaren 2027. Huruvida de räknade med ett beslut nu i oktober, eller om prognosen behöver framflytttas, framgår inte.

Danska testet: Teslan ”ballar ur”

Att EU skjuter röstningen framåt är kanske inte helt oväntat, beslutet är stort och kommer ha enorm påverkan på regionens transport och trafik. Samtidigt som tekniksprånget känns ofrånkomligt, kantas tekniken fortfarande av uppmärksammade problem.

Under förra veckan rapporterade Dagens PS om kritiken från en trafiksäkerhetsorganisation i Belgien, vilket är ett av länderna som godkänt Teslas teknik på sina vägar. Organisationen testkörde en Tesla med Full Self Drive (Supervised) och konstaterade att bilen ofta körde för snabbt; i genomsnitt 44 km/h på 30-vägar och att den vid flera tillfällen försökte köra om cyklister när det var opassande eller ej tillåtet.

Ett nyligen genomfört test från Sydsvenskan i Danmark, där FSD, som det förkortas, används förstärker bilden av att bilarna kan ha svårt att tolka trafikreglerna.

I testet missar bilen trafikljus och hamnar plötsligt på en cykelväg. Tidningen beskriver det som att bilen helt ”ballar ur”. Också i Teslas egen reklamvideo för det danska godkännandet lyckas man fånga ett trafikbrott på film: I en korsning väljer bilen en väg där genomfart är förbjuden för allt annat än bussar.

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Då skulle röstningen kunna ske

TCMV, alltså EU-kommissionens utskott for motorfordon, ska sammanträda nästa gång, efter 6/10, i början av december. Bland annat Investing skriver att det skulle kunna vara då som beslutet om Teslas självkörande teknik tas.