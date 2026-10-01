Taxibolaget köper självkörande Tesla för 55 miljoner – innan tekniken blivit laglig

Därför dröjer det

Generellt sett är det i EU inte tillåtet med autonoma bilar på offentliga vägar. Ett beslut från Nederländernas motsvarighet till Transportstyrelsen håller sakteligen på att luckra upp regelverket: I våras godkände man där Teslas Full Self Drive (Supervised), ett system som gör bilen självkörande under uppsikt.

EU:s utskott för motorfordon väntades rösta kring ett bredare godkännande nu i början av oktober, men den senaste rapporteringen pekar på att något sådant beslut troligtvis kommer dröja ett tag till. Svenska Transportstyrelsen har gett prognosen att man som tidigast kan tänkas se de självkörande bilarna på vägarna någon gång under våren 2027.

Det är dock flera länder som följt Nederländerna och gett provisoriska godkännanden till Tesla, bland annat Belgien och Danmark – från båda länderna har det dock hörts kritik kring hur de självkörande bilarna fungerar i den faktiska trafiken.

Taxibolaget satsar på Tesla: Lägger fem miljoner på tekniken

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När EU väl tar beslut i frågan är det inte säkert att svaret blir ja. I det fall utskottet röstar nej väntas de provisoriska godkännandena också dras in.

Någon som räknar med ett brett godkännande är Tuomo Halminen, han är vd för det finska taxibolaget Menevä och har precis köpt in 100 nya Tesla Model Y som är redo att köras med FSD-systemet så snart godkännandet kommer, skriver finsk media.

Inköpet ska ha kostat omkring 55 miljoner kronor, och enligt Halminen kommer tekniken innebära ett skifte för chaufförsyrket:

”Värdens jobb inte ett traditionellt chaufförsjobb, utan en roll som kräver andra färdigheter och en helt ny utbildning inom gästfrihet.”