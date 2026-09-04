Nu kör Uber utan förare i Europeiska metropolen

Tjänsten lanseras tillsammans med det brittiska teknikföretaget Wayve och bygger på en flotta av elektriska Ford Mustang Mach-E. Bilarna har utrustats med Wayves system för autonom körning, som använder bland annat kameror och annan sensorteknik för att tolka omgivningen och navigera genom Londons trafik, skriver bolaget.

För ungefär ett år sedan meddelade Uber att man påbörjade testkörningar i Storbritannien, planen var att komma igång med den kommersiella verksamheten under våren men man ska ha blivit försenad på grund av byråkratiska hinder.

Därför är man inte ensam i bilen

I och med Ubers och Wayves lansering har de autonoma taxitjänsterna gjort ett reellt insteg på den europeiska spelplanen.

Till en början meddelar Uber dock att det ändå kommer att sitta en människa bakom ratten. Säkerhetsföraren ansvarar för att ta över körningen om det skulle behövas – på sikt ska bilarna kunna hantera körningen helt själva.

Waymo provkör i Tyskland

Under sensommaren meddelade Alphabet-ägda Waymo att man istället landstiger i Tyskland med sina autonoma taxibilar.

Inom de närmsta veckorna ska företagets bilar börja synas på Münchens gator – men till en början är det inte tal om någon självkörande taxitjänst.

Bilarna kommer att köras manuellt av Waymos egna ”utbildade autonoma specialister”. Syftet är att kartlägga Münchens vägnät och samla in data om stadens specifika trafik- och körförhållanden. Erfarenheterna ska sedan användas som underlag inför den framtida lanseringen, som planeras till slutet av 2027.

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Teslas rattlösa Cybercab nu verklighet

Någon som inte är mycket för stödhjul – eller säkerhetsförare – är Teslas vd Elon Musk. Cybercab-lanseringen passerade, efter mycket hype, ganska tystlåtet under gårdagen – men nu ska strax under 50 av de ratt- och pedallösa bilarna registrerats för att få köra i Austin, Texas.

Och enligt ett inlägg på X från Teslas robottaxi-konto ska cybercab-bilarna gå att boka för körningar imorgon, lördag.

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