Då får EU självkörande taxibilar

Samtidigt har Tesla stått för en hel del rubriker, då de för några dagar sedan lämnat in sin formella ansökan för att nyttja Full Self Driving (Supervised) i Nederländerna. Bolaget har uppgett att de hoppas på godkännande av nederländska myndigheter i april, och eventuellt ett bredare godkännande i EU till sommaren.

Kinesisk AI kan bli första självkörande taxin i EU

Verne, en liten aktör från Kroatien, har ingått partnerskap med transportjätten Uber och Kinas Pony.ai för att lansera Europas första kommersiella förarlösa taxitjänst.

De tre bolagen uppger att utvecklingsarbetet redan är i gång, inklusive tester på allmänna vägar. Målet är att inom kort kunna erbjuda tjänsten i Kroatiens huvudstad, Zagreb. Detta rapporterar Insideevs.

Efter att ha fått nödvändiga tillstånd är planen att rulla ut tjänsten i fler europeiska städer och andra marknader. Tusentals robotaxis väntas nå vägarna under de kommande åren. Men det är oklart om bilarna kommer att ha en säkerhetsförare ombord när tjänsten lanseras.

Arcfox Alpha T5

Den första bilen som sätts i trafik i Zagreb blir den kinesiskt tillverkade Arcfox Alpha T5 – en eldriven crossover med en räckvidd på upp till cirka 44 mil enligt WLTP.

Robottaxierna kommer enligt uppgift integreras med Ubers globala nätverk. För användarna innebär det att resor bokas via Uber-appen.

Verne ansvarar för att säkra alla regulatoriska godkännanden och samordna utrullningen av Pony.ai:s självkörande fordon – både i det egna nätverket och via Uber.

Som en del av samarbetet investerar Uber i Verne och stöttar bolagets expansionsplaner som strategisk partner, även om någon exakt summa ännu inte har offentliggjorts.

