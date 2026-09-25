FSD: Därför vill belgiska organisationen ta tillbaka godkännandet

Senast ut var Tjeckien, som lämnade besked i början av veckan, enligt Reuters – innan dess har Danmark, Belgien, Estland, Litauen och Slovenien välkomnat FSD på sina vägar.

Enligt tidigare rapportering väntas EU ta ett bredare beslut i frågan under hösten. Sverige har dröjt med sitt eventuella, generella, godkännande men Transportstyrelsen har gett OK till Tesla att testa sin teknik i fem olika kommuner.

Stäms om, och om igen

Att beslutet kring de självkörande bilarna tar tid på EU-nivå är inte speciellt konstigt. Tekniken kantas alltjämt av kontroverser och Tesla har vid flera tillfällen stämts för dödsolyckor där antingen Full Self Drive (Supervised) eller den avskalade Autopilot varit inblandade.

I början av september kunde vi rapportera om en våldsam olycka där en Model Y oväntat svängt vänster i en korsning, för att få en pickup i sidan. Resultatet blev att en fembarnsmamma i Teslan omkom – och rapporten till de amerikanska tillsynsmyndigheterna visade att förarassistansen var aktiverad vi olyckstillfället.

Tidigare har en annan stämning resulterat i att Tesla fick betala 2,5 miljarder kronor för en dödskrasch i Florida.

Efter godkännandet: Belgiens kritik mot hastighetsavläsningen

Det är återigen Reuters som rapporterar att den belgiska trafiksäkerhetsorganisationen Johanna.be har testat Teslas förarassistanssystem FSD i Belgien under tre dagar i juli, på omkring 400 kilometer.

Enligt organisationen hade systemet återkommande problem med hastighetsbegränsningar. I 30-zoner körde bilen i genomsnitt 44 km/h, och i många fall visade bilens skärm 50 km/h, vilket tolkas som att systemet inte hade registrerat 30-skylten. Testerna visade också att FSD försökte köra om cyklister på gator där sådana omkörningar inte är tillåtna.

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Organisationen ska ha skickat sin rapport till motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, RDW, och vill att godkännandena av systemet omprövas. RDW uppger att myndigheten tagit emot rapporten och ska väga in den i sin fortsatta övervakning.

Hur Tesla ställer sig till kritiken är oklart.

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