Danmark godkänner Teslas omtalade teknik – Sverige kan följa

Kan lansera tjänsten i Danmark

Kritiken har bland annat handlat om hur systemet hanterar hastighetsgränser, dess funktion på vinterväglag samt om namnet ”Full Self-Driving” riskerar att ge en missvisande bild av systemets faktiska kapacitet.

ANNONS

Trots dessa invändningar har Danmark nu valt att ansluta sig till den grupp länder som accepterat det nederländska godkännandet genom en nationell process.

Det innebär att Tesla kan lansera tjänsten utan att invänta ett gemensamt EU-beslut.

Samtidigt är den bredare europeiska godkännandeprocessen fortfarande långt ifrån avslutad.

Läs mer: Avgörande tid för Tesla – då testar Musk en annan stil. Realtid

Kommer senare i år

EU:s tekniska kommitté för motorfordon väntas fortsätta behandla frågan under sommaren, men någon omröstning är ännu inte planerad.

Bedömare räknar med att ett eventuellt beslut på EU-nivå tidigast kan komma under hösten eller mot slutet av året.

Om EU-kommissionen i slutändan skulle underkänna det nederländska typgodkännandet riskerar samtliga nationella godkännanden att upphöra att gälla inom sex månader.

Utvecklingen sker samtidigt som flera europeiska biltillverkare justerar sina strategier för automatiserad körning.

ANNONS

Diskuteras i Sverige

Mercedes-Benz och BMW har på senare tid minskat satsningarna på mer avancerade nivå 3-system och i stället fokuserat på nivå 2+-lösningar där föraren fortfarande måste övervaka körningen.

För Tesla innebär de nya godkännandena ett viktigt steg i bolagets europeiska expansion.

Flera andra europeiska länder, däribland Belgien och Grekland, uppges nu utvärdera liknande nationella godkännanden. Även i Sverige pågår diskussioner, rapporterar Teknikveckan.

Läs mer: Krisen tvingar Kina att börja använda sina oljereserver. Realtid