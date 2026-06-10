Full Self Driving Supervised. Så heter systemet som ska stötta förare av Tesla-bilar. Nu står det klart att det godkänns av danska myndigheter.
Danmark godkänner Teslas omtalade teknik – Sverige kan följa
Tesla är ett av företagen som kämpar om att få fram självkörande bilar av hög kvalitet. Ett steg på vägen är stöd för mänskliga förare.
Nu står det klart att Danmark har godkänt Teslas avancerade teknik, Full Self-Driving (FSD) Supervised, för användning i landet.
Beslutet gör Danmark till det fjärde europeiska landet på omkring två månader att ge grönt ljus för tekniken, efter Nederländerna, Litauen och Estland.
Nederländerna var först
Det danska trafikverket meddelar att godkännandet bygger på ett preliminärt beslut som utfärdades av nederländska myndigheter i april.
Danmark uppger samtidigt att man genomfört en egen granskning av den tekniska dokumentationen innan beslutet fattades, skriver Electrek.
Myndigheten betonar att systemet inte gör bilen självkörande. Föraren är fortsatt fullt ansvarig för körningen och måste hela tiden övervaka fordonet.
Beslutet är anmärkningsvärt eftersom Danmark tidigare tillhörde de länder som uttryckt oro kring tekniken på EU-nivå.
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Kan lansera tjänsten i Danmark
Kritiken har bland annat handlat om hur systemet hanterar hastighetsgränser, dess funktion på vinterväglag samt om namnet ”Full Self-Driving” riskerar att ge en missvisande bild av systemets faktiska kapacitet.
Trots dessa invändningar har Danmark nu valt att ansluta sig till den grupp länder som accepterat det nederländska godkännandet genom en nationell process.
Det innebär att Tesla kan lansera tjänsten utan att invänta ett gemensamt EU-beslut.
Samtidigt är den bredare europeiska godkännandeprocessen fortfarande långt ifrån avslutad.
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Kommer senare i år
EU:s tekniska kommitté för motorfordon väntas fortsätta behandla frågan under sommaren, men någon omröstning är ännu inte planerad.
Bedömare räknar med att ett eventuellt beslut på EU-nivå tidigast kan komma under hösten eller mot slutet av året.
Om EU-kommissionen i slutändan skulle underkänna det nederländska typgodkännandet riskerar samtliga nationella godkännanden att upphöra att gälla inom sex månader.
Utvecklingen sker samtidigt som flera europeiska biltillverkare justerar sina strategier för automatiserad körning.
Diskuteras i Sverige
Mercedes-Benz och BMW har på senare tid minskat satsningarna på mer avancerade nivå 3-system och i stället fokuserat på nivå 2+-lösningar där föraren fortfarande måste övervaka körningen.
För Tesla innebär de nya godkännandena ett viktigt steg i bolagets europeiska expansion.
Flera andra europeiska länder, däribland Belgien och Grekland, uppges nu utvärdera liknande nationella godkännanden. Även i Sverige pågår diskussioner, rapporterar Teknikveckan.
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