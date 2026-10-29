Svensk bilkedja hotas av tvångslikvidation

Omsätter två miljarder

J Bil har 15 anläggningar i Sverige och omsatte senast redovisade helåret, 2024, ganska exakt två miljarder kronor.

Tidigare i år tog J Bil över den konkursade bilhandlaren Fribrocks. Nu hotas de själva av tvångslikvidation.

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J Bil har vuxit kraftigt genom att ta över andra, konkursade bilhandlare. Under våren 2026 tog man över fem anläggningar sedan Fribrocks gått i konkurs.

Det gällde då dess anläggningar i Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad, Falkenberg och Jönköping.

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Citroën är, liksom Peugeot och Opel, märken J Bil säljer. Men nu klagar Bolagsverket på denna bilkedja som hotas av tvångslikvidation. (Foto: Anders Wiklund /TT)

”Det har tagit tid”

Enligt moderbolaget Wismo beror problemen på förändringar inom ekonomiavdelningen. Man kan i dag inte ge ett exakt besked om när de kan lämna in årsredovisning.

”Vi har sedan dess förstärkt organisationen med nya resurser, men det har tagit tid att hantera alla utestående frågor och färdigställa årsredovisningen”, säger Maria Malmgren hos Motormagasinet.

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