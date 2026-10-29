Ingen inlämnad årsredovisning. Två förseningsavgifter. Nu hotas en stor svensk bilkedja av tvångslikvidation om man inte får fram redovisningen inom några veckor.
Svensk bilkedja hotas av tvångslikvidation
Krisen inom bilbranschen fortsätter växa. Såväl tillverkare som återförsäljare drabbas av den motvind som råder inom den europeiska fordonsbranschen.
Nu handlar det om att en stor svensk bilhandelskedja riskerar att hamna i tvångslikvidation.
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Måste redovisa innan 1 november
Det är J Bil som inte lämnat in sin årsredovisning och sedan fått två förseningsavgifter för sin underlåtenhet. Nu återstår bara veckor innan kedjan kan råka ut för ett allvarligt ingripande och tvingas till likvidation.
”Vi beklagar förseningen och tar den på största allvar”, säger kommunikationschefen Maria Malmgren hos moderbolaget Wismo till Motormagasinet.
Bilhandelskedjan J Bil säljer bland annat Peugeot, Citroën och Opel. Nu har man fått Bolagsverkets ögon på sig för den flera månader försenade redovisningen för 2025.
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Omsätter två miljarder
J Bil har 15 anläggningar i Sverige och omsatte senast redovisade helåret, 2024, ganska exakt två miljarder kronor.
Tidigare i år tog J Bil över den konkursade bilhandlaren Fribrocks. Nu hotas de själva av tvångslikvidation.
J Bil har vuxit kraftigt genom att ta över andra, konkursade bilhandlare. Under våren 2026 tog man över fem anläggningar sedan Fribrocks gått i konkurs.
Det gällde då dess anläggningar i Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad, Falkenberg och Jönköping.
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”Det har tagit tid”
Enligt moderbolaget Wismo beror problemen på förändringar inom ekonomiavdelningen. Man kan i dag inte ge ett exakt besked om när de kan lämna in årsredovisning.
”Vi har sedan dess förstärkt organisationen med nya resurser, men det har tagit tid att hantera alla utestående frågor och färdigställa årsredovisningen”, säger Maria Malmgren hos Motormagasinet.
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