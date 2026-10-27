En statlig utredning vill höja fordonsskatten för många bensin- och dieselbilar. Bland annat vill man att malusskatten ska gälla i fem år i stället för tre.
Så kan ny bilskatt slå mot svenskarnas plånböcker
En utredning från i våras föreslår ändringar i fordonsskatten, vilka kan komma att slå hårt i svenska plånböcker – främst för den som köper ny bensin- eller dieselbil. Men också begagnatköpare riskerar att drabbas av högre skatter om förslaget blir verklighet.
Förslagen, som hittas i regeringens utredning Vägen mot utfasning, innebär dels att malusperioden – alltså den period som nya bilar har en förhöjd fordonsskatt – ska förlängas från tre till fem år.
Vidare yrkar man också på att gränsnivån för när malusskatten ska aktiveras ska sänkas från 75 till 50 gram koldioxid per kilometer.
Utöver det föreslår man också att sänka nivån som krävs för att ta ut den koldioxidbaserade fordonsskatten, från 111 till 95 gram per kilometer. Och som pricken över i:et vill man även att summan som betalas per gram koldioxid och kilometer ska höjas till 25 kronor från dagens 22 kronor.
Slutligen föreslås att grundbeloppet i fordonsskatten ska höjas från 360 kronor till 420 kronor.
Sammantaget innebär förslagen att både nya och gamla bilar kan komma att bli rejält mycket dyrare i fordonsskatt, något som Transportstyrelsen helt ställer sig bakom.
CarUp var tidiga med att rapportera om Transportstyrelsens remissvar till utredningen. Där i framgår det att myndigheten ”tillstyrker”, alltså stödjer, utredningens förslag. Något man dock inte håller med om är tidslinjen: Utredningen föreslår att de nya skattereglerna ska gälla från den 1 januari 2028, vilket Transportstyrelsen ”avstryker”, alltså inte stödjer.
Så mycket dyrare kan det bli
Ju högre utsläpp, desto högre skatt: För en bensinbil med koldioxidutsläpp på 150 gram per kilometer är dagens skattesats 9010 kronor per år de första tre åren, vilket sedan sänks till 1218 kronor per år enligt Transportstyrelsens räknesnurra.
Med de nya reglerna skulle den förhöjda skatten landa på 11 745 kronor för samma modell, men då i två extraår – vilket får totalskillnaden att dra iväg ordentligt. Utslaget över fem år betalar ägaren 29 259 kronor mer med de föreslagna reglerna. Och när malusperioden passerats landar den ordinarie årsskatten 1 795 kronor.
Så drabbas begagnatköparna
Att addera två år till den förhöjda malusskatten innebär en drastisk förändring på begagnatmarknaden. Många leasingavtal skrivs över tre år, och sedan säljs bilarna begagnat. Med dagens regler slipper begagnatköparen den höga malusskatten, men förändringsförslaget innebär att ett sådant köp bär med sig två år av förhöjda skatter för en tre år gammal bil.
Vill kapa i förmånsbeskattningen
I förslaget framgår det även att man vill göra det dyrare för den som skaffar eldriven tjänstebil. Idag tillåts man dra av upp till 350 000 kronor av nybilspriset när man räknar ut förmånsbeskattningen, såvida inte beloppet överskrider 50 procent av bilens värde.
Utredningen föreslår att maxbeloppet sätts till 200 000 kronor från och med den 1 januari 2028 för att sedan stegvis minska och fasas ut.
Som exempel skulle en BMW iX3 som registreras 2028 med förslaget kosta föraren 921 kronor mer i månaden, vilket Dagens PS kikade närmre på i och med en stor jämförelse mellan olika tjänstebilar.