Så kan ny bilskatt slå mot svenskarnas plånböcker

Förslagen, som hittas i regeringens utredning Vägen mot utfasning, innebär dels att malusperioden – alltså den period som nya bilar har en förhöjd fordonsskatt – ska förlängas från tre till fem år.

Vidare yrkar man också på att gränsnivån för när malusskatten ska aktiveras ska sänkas från 75 till 50 gram koldioxid per kilometer.

Utöver det föreslår man också att sänka nivån som krävs för att ta ut den koldioxidbaserade fordonsskatten, från 111 till 95 gram per kilometer. Och som pricken över i:et vill man även att summan som betalas per gram koldioxid och kilometer ska höjas till 25 kronor från dagens 22 kronor.

Slutligen föreslås att grundbeloppet i fordonsskatten ska höjas från 360 kronor till 420 kronor.

Sammantaget innebär förslagen att både nya och gamla bilar kan komma att bli rejält mycket dyrare i fordonsskatt, något som Transportstyrelsen helt ställer sig bakom.

CarUp var tidiga med att rapportera om Transportstyrelsens remissvar till utredningen. Där i framgår det att myndigheten ”tillstyrker”, alltså stödjer, utredningens förslag. Något man dock inte håller med om är tidslinjen: Utredningen föreslår att de nya skattereglerna ska gälla från den 1 januari 2028, vilket Transportstyrelsen ”avstryker”, alltså inte stödjer.

Så mycket dyrare kan det bli

Ju högre utsläpp, desto högre skatt: För en bensinbil med koldioxidutsläpp på 150 gram per kilometer är dagens skattesats 9010 kronor per år de första tre åren, vilket sedan sänks till 1218 kronor per år enligt Transportstyrelsens räknesnurra.

Med de nya reglerna skulle den förhöjda skatten landa på 11 745 kronor för samma modell, men då i två extraår – vilket får totalskillnaden att dra iväg ordentligt. Utslaget över fem år betalar ägaren 29 259 kronor mer med de föreslagna reglerna. Och när malusperioden passerats landar den ordinarie årsskatten 1 795 kronor.