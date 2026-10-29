För vissa bilägare är väggrepp och pris viktigast när vinterdäcken ska väljas. För andra är det lugnet i kupén som väger tyngst. Här kikar vi på några av de tystaste vinterdäcken – och vad de kostar.
Så mycket kostar de tystaste vinterdäcken
Vilka vinterdäck man ska välja är en stor fråga. Var man befinner sig i landet, tillsammans med körstil och budget har stor inverkan på valet – men för vissa är det bara en sak som spelar roll: Hur tysta är däcken?
Dagens PS har tidigare gjort en stor genomlysning av vilka vinterdäck, både dubbade och odubbade, som kniper topplaceringar i nordiska vinterdäckstester. Och vi har även gjort en djupdykning i vad som skiljer testarnas favoritdäck åt – bromsverkan till rullmotstånd.
Nu gör vi istället en genomgång av de däck som står för minst buller i kupén, bilen är ju för många något av ett tempel. En plats för lugn och ro i en annars stressig och pressande vardag.
De tystaste friktionsdäcken
När man söker efter tysta däck kan man såklart gå efter tillverkarens siffror – men ofta är det ljudet utanför bilen som mäts då, och det är ju nödvändigtvis inte det man är ute efter.
Hos Tyre Ranker samlas testdata från flera olika publikationer och institutioner. När vi där går igenom siffrorna från Vi Bilägares test av friktionsdäck 2026 är det Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 respektive Pirelli Ice Friction som kniper första- respektive andraplatsen i rankningen över vilka däck ger minst kupébuller.
När man mäter Nokians däck visar decibelmätaren 63,3 dB. Pirellis däck är något mer högljudda och genererar 63,5 dB inne i kupén. I testet är det däckdimensionen 215/65 R17 som använts på en Škoda Kodiaq.
Så mycket får du betala
En slagning hos Gummihuset visar att Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 kostar 2449 kr/st – priset för en hel uppsättning blir 9796 kr.
Pirelli-modellen finns att köpa för 2149 kr/st hos samma firma. Pirelli Ice Friction kostar 8596 kr för uppsättningen.
De tystaste dubbdäcken
Hos Tyre Reviews hittar vi siffror från Vi Bilägares stora dubbdäckstest. Där är det istället tillverkarna Nokian och Goodyear som har tystast däck.
I jämförelsen mellan däck i storleken 215/65 R17 mäts Nokian Hakkapeliitta 01 till 69,5 dB medan Goodyear UltraGrip Arctic 2 landar på 70,8 dB – båda mätta i kupén på en Škoda Kodiaq.
Så mycket får du betala
Nokian Hakkapeliitta 01 kostar 2734 kr/st hos Däck365, och totalen för fyra däck blir 10 936 kr. Goodyear UltraGrip Arctic 2 är något billigare, och kostar 2 324 kr/st – hela uppsättningen går för 9296 kr.