Så mycket kostar de tystaste vinterdäcken

Dagens PS har tidigare gjort en stor genomlysning av vilka vinterdäck, både dubbade och odubbade, som kniper topplaceringar i nordiska vinterdäckstester. Och vi har även gjort en djupdykning i vad som skiljer testarnas favoritdäck åt – bromsverkan till rullmotstånd.

Nu gör vi istället en genomgång av de däck som står för minst buller i kupén, bilen är ju för många något av ett tempel. En plats för lugn och ro i en annars stressig och pressande vardag.

De tystaste friktionsdäcken

När man söker efter tysta däck kan man såklart gå efter tillverkarens siffror – men ofta är det ljudet utanför bilen som mäts då, och det är ju nödvändigtvis inte det man är ute efter.

Hos Tyre Ranker samlas testdata från flera olika publikationer och institutioner. När vi där går igenom siffrorna från Vi Bilägares test av friktionsdäck 2026 är det Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 respektive Pirelli Ice Friction som kniper första- respektive andraplatsen i rankningen över vilka däck ger minst kupébuller.

När man mäter Nokians däck visar decibelmätaren 63,3 dB. Pirellis däck är något mer högljudda och genererar 63,5 dB inne i kupén. I testet är det däckdimensionen 215/65 R17 som använts på en Škoda Kodiaq.

Så mycket får du betala

En slagning hos Gummihuset visar att Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 kostar 2449 kr/st – priset för en hel uppsättning blir 9796 kr.

Pirelli-modellen finns att köpa för 2149 kr/st hos samma firma. Pirelli Ice Friction kostar 8596 kr för uppsättningen.