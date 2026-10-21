En grov stöld ur Sveriges största fryslager har genomförts. Det handlar om hundra pallar fryst mat, värderad till tre miljoner kronor.
Fräck kupp: Stal mat för tre miljoner ur fryslager
Polisen i Örebro län rapporter nu en grov stöld ur företaget Allsons fryslager. Under nattetid har ett flertal personer tagit sig in på området och in i fryslagret.
Där har man sedan lastat en lastbil med sammanlagt hundra pallar fryst mat och därefter lämnat området.
Hur personerna, som beskrivs ha varit ”ett flertal”, tagit sig in på området är oklart.
”Nu går vi igenom övervakningsfilmerna för att se om vi kan identifiera förövarna”, säger Jan Carlsson, utredningschef hos polisen.
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Tog truck och började lasta
”Det handlar om en större lastbil som körts in på området. Väl inne där har en av personerna tagit en truck och börjat lasta in pallar med fryst mat”, berättar Carlsson.
Enligt polisen handlar det om cirka hundra pallar med olika matvaror. En preliminär bedömning är att det handlar om mat till ett värde av cirka tre miljoner kronor.
”Vi fortsätter gå igenom övervakningsfilmerna, både för identifikation och för att försöka få fram registreringsnumret på lastbilen”, säger Jan Carlsson.
Polisens brottsrubricering är grov stöld, skriver lokaltidningen KT.
Sveriges största fryslager
Företaget Allson i Åtorp utanför Degerfors är Sveriges största fryslager och ett av de största i norra Europa.
Just nu håller man på att för 27:e gången sedan starten 1980 bygga ut anläggningen.
I dagsläget har Allson en kapacitet på 70 000 pallplatser. När den aktuella utbyggnaden är klar i mars 2027 har den ökat till cirka 100 000 pallplatser.
”Vi har fördubblat kapaciteten på tre år”, säger delägaren Mikael Karlsson hos KT.
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En miljon pallar mat per år
Det är en ständig trafik och omsättning hos Allson.
”Vi hanterar 4 000-5 000 pallar in och ut varje dygn”, säger en annan delägare, Lenny Karlsson.
”Det blir ungefär en miljon pallar per år. Ställer man alla de pallarna efter varandra ute på vägen når de till Hamburg. Så det är lite mat”, konstaterar Mikael Karlsson.
Med en sådan typ av anläggning behöver företaget satsa mycket på beredskap och säkerhet, vilket man gjort när det gäller framför allt elförsörjning.
”Vi investerar i egen elproduktion och egen batterilagring. Dessutom har vi andra lösningar ihop med Fortum”, säger Mikael Karlsson.
Företaget har i dag cirka 50 anställda men behöver nyanställa 5-10 personer när den nu pågående utbyggnaden är klar.
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