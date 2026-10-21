Fräck kupp: Stal mat för tre miljoner ur fryslager

Där har man sedan lastat en lastbil med sammanlagt hundra pallar fryst mat och därefter lämnat området.

Hur personerna, som beskrivs ha varit ”ett flertal”, tagit sig in på området är oklart.

”Nu går vi igenom övervakningsfilmerna för att se om vi kan identifiera förövarna”, säger Jan Carlsson, utredningschef hos polisen.

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Tog truck och började lasta

”Det handlar om en större lastbil som körts in på området. Väl inne där har en av personerna tagit en truck och börjat lasta in pallar med fryst mat”, berättar Carlsson.

Enligt polisen handlar det om cirka hundra pallar med olika matvaror. En preliminär bedömning är att det handlar om mat till ett värde av cirka tre miljoner kronor.

”Vi fortsätter gå igenom övervakningsfilmerna, både för identifikation och för att försöka få fram registreringsnumret på lastbilen”, säger Jan Carlsson.

Polisens brottsrubricering är grov stöld, skriver lokaltidningen KT.

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