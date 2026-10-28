Här fallerar elbilarna – vanligaste felen hos besiktningen

Men man ska inte tro att elbilarna är felfria – och i takt med att eldrivet blir vanligare börjar det gå att urskilja vissa trender för vilka delar som oftast fallerar, och varför.

Statistik från Norska vägverket, som TV2 refererar till, beskriver de vanligaste elbilsdelarna som får nedslag på besiktningen: bromsarna, fjädringen och styrningen.

Därför får elbilarna nedslag på bromsarna

Enligt svensk besiktningsstatistik var just bromsarna det allra vanligaste området som besiktningsstationerna gav nedslag på förra året. I rapporten från januari beskriver man hur ungefär var tionde kontrollerad bil har brister på bromsarna – främst handlar det då bland annat om ojämn bromsverkan, dålig handbroms och skadade bromsledningar.

Svensk data skiljer inte på hur ofta elbilar respektive förbränningsbilar får nedslag på just bromsarna, men den norska statistiken säger att tio år gamla elbilar får ungefär dubbelt så många nedslag på bromstrummor och bromsskivor respektive bromsverkan som lika gamla bensin- eller dieselbilar.

Och boven i dramat anses vara den regenerativa bromsningen. Tekniken innebär att en stor del av inbromsningarna man gör i elbil är en slags motorbromsning. I stället för att bromsbeläggen pressas mot bromsskivorna bromsas bilen med hjälp av elmotorn, som då också återvinner energi till batteriet.

Det gör att de vanliga friktionsbromsarna används mer sällan. och på sikt kan det leda till rost på bromsskivorna och att bromsarna kärvar, vilket i sin tur kan ge anmärkningar vid besiktningen.