Elbilar verkar vara mer driftsäkra än bensin- och dieselbilar, men när de blir äldre dyker problemen upp även där. Norsk besiktningsstatistik visar vilka elbilsdelar som får nedslag oftare än på bilar med andra drivlinor.
Här fallerar elbilarna – vanligaste felen hos besiktningen
900 miljoner besiktningsprotokoll visar att elbilar är mer pålitliga än motsvarande modeller med förbränningsmotor, enligt vad Dagens PS tidigare rapporterat.
Men man ska inte tro att elbilarna är felfria – och i takt med att eldrivet blir vanligare börjar det gå att urskilja vissa trender för vilka delar som oftast fallerar, och varför.
Statistik från Norska vägverket, som TV2 refererar till, beskriver de vanligaste elbilsdelarna som får nedslag på besiktningen: bromsarna, fjädringen och styrningen.
Därför får elbilarna nedslag på bromsarna
Enligt svensk besiktningsstatistik var just bromsarna det allra vanligaste området som besiktningsstationerna gav nedslag på förra året. I rapporten från januari beskriver man hur ungefär var tionde kontrollerad bil har brister på bromsarna – främst handlar det då bland annat om ojämn bromsverkan, dålig handbroms och skadade bromsledningar.
Svensk data skiljer inte på hur ofta elbilar respektive förbränningsbilar får nedslag på just bromsarna, men den norska statistiken säger att tio år gamla elbilar får ungefär dubbelt så många nedslag på bromstrummor och bromsskivor respektive bromsverkan som lika gamla bensin- eller dieselbilar.
Och boven i dramat anses vara den regenerativa bromsningen. Tekniken innebär att en stor del av inbromsningarna man gör i elbil är en slags motorbromsning. I stället för att bromsbeläggen pressas mot bromsskivorna bromsas bilen med hjälp av elmotorn, som då också återvinner energi till batteriet.
Det gör att de vanliga friktionsbromsarna används mer sällan. och på sikt kan det leda till rost på bromsskivorna och att bromsarna kärvar, vilket i sin tur kan ge anmärkningar vid besiktningen.
Batteriet innebär extra tyngd
Övriga delar som får nedslag då? Jo, det menar man till stor del har med elbilarnas tyngd att göra. Dagens PS har tidigare skrivit om att det svenska forskningsorganet VTI beräknar snittet på små, medelstora och stora elbilar till 191 kg, 313 kg och 433 kg tyngre än motsvarande kategorier som drivs av fossila bränslen.
Bilbransje24 har djupdykt ytterligare i de norska besiktningssiffrorna – där framgår att de tio år gamla elbilarna också hade betydligt fler fel på hjulupphängning och styrning än bensin- och dieselbilarna. Fel på kulleder och bussningar var drygt 2,6 gånger så vanliga, för fjädrar och stabilisatorer hade elbilarna omkring 69 procent fler fel. Även styrmekanismen stack ut: 6,64 procent av elbilarna hade brister, jämfört med 2,54 procent av fossilbilarna.
Den extra tyngden och ofta kraftigare accelerationen innebär även att elbilarnas däck är extra utsatta – något Dagens PS rapporterat tidigare.
Vanligaste felet sett till alla bilar
Anledningen till att besiktningen görs är att hålla bilarna i gott skick och vägarna säkrare. Men ibland räcker inte besiktningarna till, och då kan man råka ut för haverier på vägen – något som tyska motororganisationen ADAC undersökt. Där framgår det att organisationens assistanstjänst mer sällan behöver undsätta elbilar, men när det väl är elbilar som ska bogseras så är det oftast elsystemet som på ett eller annat sätt fallerat.
Sett till vad som är den vanligaste bakgrunden till att organisationens vägassistans behöver rycka ut, oavsett drivlina, är det bilarnas 12-voltsbatteri som dominerar statistiken.